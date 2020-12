Newsmax «aclara» las teorías de conspiración electoral después de la amenaza legal de una empresa de tecnología de votos

Noticias CNN

(CNN Business) — Durante todo el lunes, los espectadores de Newsmax recibieron una breve, pero notable, revelación de los anfitriones de la red: que Newsmax no tiene evidencia de que Dominion o Smartmatic manipulan los votos en las elecciones de 2020. Que Newsmax no tiene evidencia de que Dominion o Smartmatic tengan alguna relación con George Soros. Que Newsmax no tiene evidencia de que Dominion use el software de Smartmatic o viceversa; y que Smartmatic es una empresa estadounidense, que no es propiedad del gobierno de Venezuela.

Newsmax hizo la divulgación como una «aclaración«, aunque la cadena sostuvo que ella misma nunca había vendido teorías de conspiración sobre las empresas.

El extraordinario cambio radical de NewsMax se produjo después de que Smartmatic enviara una amenaza legal devastadora a Newsmax y otros medios de comunicación de derecha a principios de este mes. Ben Rhodes resumió los mensajes del lunes de manera sucinta: «Entonces, vamos a difundir cantidades masivas de desinformación total como el cáncer que hace metástasis a través de la democracia estadounidense, pero tampoco queremos que nos demanden, así que estamos ofreciendo esta aclaración», tuiteó Rhodes.

Y aunque Fox News también publicó un paquete de noticias similar en los últimos días desacreditando algunas de las afirmaciones que sus propios presentadores e invitados habían vendido, se sintió mucho más surrealista viniendo de Newsmax.

También podría tener más implicaciones comerciales para la pequeña red. Newsmax, después de todo, ha elegido a los espectadores de Fox al posicionarse como el hogar del rechazo electoral. Mientras que Fox no había ido lo suficientemente lejos para algunas personas, Newsmax estaba dispuesto a hacerlo, negándose, por ejemplo, a reconocer a Joe Biden como presidente electo hasta que el Colegio Electoral hubiera emitido oficialmente sus votos. ¿Tendrá esto un impacto en algunos de los logros que ha logrado la red? El tiempo lo dirá …

«Imagínense lo confuso y exasperante que debe ser esto para los espectadores»

Además de decirles a los espectadores que Newsmax no tenía pruebas para respaldar algunas de las conspiraciones salvajes que se han difundido en la red, parece que a los anfitriones se le puede haber advertido que tengan más cuidado con las afirmaciones hechas en sus programas. Cuando Sebastian Gorka sustituyó en el programa de las 7 PM a Greg Kelly, el director ejecutivo de MyPillow, Michael Lindell, comenzó a hablar sobre Dominion. Gorka lo interrumpió de inmediato. «Ya es suficiente», intervino Gorka. «No quiero discutir – Mike, Mike, no vamos a entrar en las minucias de los detalles».

Justin Baragona de The Daily Beast hizo un gran comentario sobre la secuencia de eventos. Baragona tuiteó: «Imagínense lo confuso y exasperante que debe ser esto para los espectadores que acudieron en masa a Newsmax específicamente porque el canal les estaba diciendo que las elecciones fueron robadas a Trump por un software de votación corrupto y Hugo Chávez». Le pregunté al CEO de Newsmax, Chris Ruddy, el lunes por la noche qué le diría a los espectadores perplejos. No recibí respuesta …

Fact check: teorías de conspiración impulsadas por Trump 2:42

Para crédito de Newsmax …

Al menos la cadena hizo que sus anfitriones entregaran las «aclaraciones» a sus espectadores. Como tuiteó Jeremy Barr de WaPo, «Se siente un poco diferente cuando proviene directamente de una personalidad de Newsmax, en lugar de lo que hizo Fox News, que fue utilizar a un experto de la industria que no tenía idea de para qué se iba a usar su entrevista».

OAN sigue alimentando la fantasía de los espectadores

Fox y Newsmax podrían haber publicado estos paquetes reconociendo la realidad de la situación, pero debe señalarse que One America News continúa alimentando a sus espectadores con pura fantasía sobre las elecciones. Un informe del lunes de una de sus personalidades, por ejemplo, tenía un gráfico que decía: «‘DOMINANDO EL VOTO». Otra pieza decía: «EL ARTE DEL ROBO».

Para que conste

– ¿Retrocederán Fox News y Newsmax a las teorías de la conspiración con una demanda? El abogado Ken White dijo: «Creo que están en un gran problema». (Law & Crime)

– Ben Collins señala que las «aclaraciones» de Newsmax fueron una «tremenda recapitulación de la enorme cantidad de disparatadas tonterías que esta cadena ha estado transmitiendo durante los últimos meses. Si alguien gritaba estas cosas desnudo en un metro, no estaría fuera de lugar y, sin embargo, la gente está incorporando estas cosas como si fueran noticias reales «. (Twitter)

– Charlotte Klein señala que «una lista de funcionarios republicanos ha utilizado [Newsmax] como un lugar para dejar que sus afirmaciones sin fundamento se vuelvan locas». (Vanity Fair)

– Mona Charen ofrece una excelente mirada a la diferencia entre cómo NYT corrigió su error «Califato» versus cómo Fox News corrigió la multitud de falsedades electorales y teorías de conspiración vendidas en sus diversos programas. (The Bulwark). Geraldo Rivera nuevamente rechazó el negacionismo electoral de Trump, diciendo el lunes que el «lloriqueo» solo lo haría parecer un «perdedor dolorido». (Mediaite)

– Matt Gertz, miembro senior de Media Matters, es citado en este artículo de USA Today sobre Newsmax y otros retadores de derecha: «Fox News se ve obligado a competir por su audiencia por primera vez en años». (USA Today)

– Toda la frase de esta historia de The Washinton Post: «El consejo asesor electoral no oficial de Trump ahora incluye a un delincuente indultado, partidarios de la teoría de la conspiración QAnon, un asesor comercial de la Casa Blanca y la examante de un agente ruso». (WaPo)