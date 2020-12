El telepredicador Pat Robertson dice que Trump vive en una ‘realidad alternativa’ y debería ‘seguir adelante’ y superar la derrota electoral

Noticias CNN

(CNN) — El telepredicador Pat Robertson, un destacado partidario conservador de Donald Trump, dijo el lunes que el presidente vive en una «realidad alternativa» y debería «seguir adelante» con su derrota electoral de 2020.

«Con todo su talento y la capacidad de recaudar dinero y atraer grandes multitudes, el presidente todavía vive en una realidad alternativa», dijo Robertson el lunes en «The 700 Club«. «Realmente vive así. La gente dice: ‘Bueno, miente sobre esto, aquello y lo otro’». Pero no está mintiendo. Para él, esa es la verdad», agregó.

Robertson, quien rezó por la victoria de Trump en 2020 y una vez sugirió que quien se esté «rebelando» contra Trump se «está rebelando contra el plan de Dios para Estados Unidos», se une a una lista cada vez mayor de conservadores prominentes que le dicen a Trump que es hora de aceptar su clara derrota electoral. En particular, Robertson es una figura de influencia única entre los evangélicos, una parte fundamental de la base del presidente.

Trump ha «hecho un trabajo maravilloso para la economía», dijo Pat Robertson el lunes, pero argumentó que es «muy errático».

«Ha despedido a gente, ha peleado con gente e insultado a gente, y sigue avanzando. Así que es una mezcla», dijo Robertson sobre el presidente. «Y creo que sería bueno decir: ‘Tuviste tu momento de éxito y es hora de seguir adelante’».

También sembró dudas sobre los esfuerzos de Trump por revertir los resultados electorales.

«Había rezado y esperaba que hubiera una solución mejor, pero creo que todo ha terminado», dijo Pat Robertson, quien anteriormente dijo que Dios le había dicho que Trump ganaría las elecciones de 2020.

Pat Robertson mira hacia 2024

«Creo que el Colegio Electoral ha hablado. Creo que la corrupción de Biden no se ha materializado totalmente, pero no parece estar afectando al Colegio Electoral y no creo que la Corte Suprema vaya a actuar para hacer algo y creo que vamos a ver a un presidente (Joe) Biden, y también creo que vamos a ver como presidenta a Kamala Harris no mucho después de la toma de posesión del presidente Biden».

Pat Robertson también dijo que sería un «error» que Trump se postulara en 2024 y, en cambio, promocionó a la exembajadora estadounidense de Trump ante las Naciones Unidas Nikki Haley como una posible sucesora.

«Creo que es una actuación secundaria. Creo que sería un error. Mi apuesta sería Nikki Haley. Creo que sería una gran candidata para el Partido Republicano», dijo.

Una creciente lista de partidarios de Trump ha pedido al presidente que acepte los resultados de las elecciones, especialmente a la luz de la reafirmación por parte del Colegio Electoral de la victoria de Biden la semana pasada. El mes pasado, el aliado radial conservador de Trump Hugh Hewitt escribió en The Washington Post que «Trump en 2020 ganó para todos en el partido menos para él mismo» y ahora «debe mirar hacia adelante». Geraldo Rivera, corresponsal de Fox News y viejo amigo de Trump, instó al presidente a «despedirse con gracia (y) dignidad» y dijo que «se acabó«.