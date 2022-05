Últimas noticias de la guerra en Ucrania: cada vez más voces acusan a Rusia de “genocidio”

Juan Pablo Elverdin

(CNN Español) — Rusia continúa con su avance en el este de Ucrania y supera en número y armamentos a las fuerzas ucranianas, mientras el presidente Volodymyr Zelensky acusa a Moscú de “genocidio” por su acción en la región del Donbás. Mira las últimas noticias de la guerra de este 27 de mayo de 2022.

Zelensky dice que la acción rusa en Donbás es “una evidente política de genocidio”

La intensificación de la ofensiva rusa en la región oriental ucraniana de Donbás refleja “una evidente política de genocidio”, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su discurso nocturno de este jueves.

“La actual ofensiva de los ocupantes en Donbás puede hacer que la región quede deshabitada”, dijo Zelensky.

“Quieren quemar Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk y Severodonetsk hasta las cenizas. Como Volnovakha, como Mariúpol”, agregó.

Ucrania reconoce haber perdido algo de territorio en Donbás ante el avance de las tropas rusas

En las ciudades más cercanas a la frontera rusa, como Donetsk y Luhansk, las fuerzas rusas “reúnen a todos los que pueden para ocupar el lugar de los muertos y heridos del contingente de ocupación”, dijo Zelensky.

“Todo esto, incluida la deportación de nuestro pueblo y los asesinatos masivos de civiles, es una política evidente de genocidio llevada a cabo por Rusia”.

Zelensky dijo que presionar a Rusia “es literalmente una cuestión de salvar vidas” y que cada retraso, disputa o propuesta para “apaciguar” a Rusia conduce a “nuevos ucranianos muertos” y a nuevas amenazas para todos en el continente.

Expertos acusan a Rusia de incitar al genocidio en Ucrania y de pretender “destruir” al pueblo ucraniano

Un edificio residencial dañado se ve en Járkiv, Ucrania, el 26 de mayo. (Foto: Sergey Kozlov/EPA-EFE/Shutterstock)

Las acciones de Rusia en Ucrania aportan suficientes pruebas para concluir que Moscú está incitando al genocidio y cometiendo atrocidades con la intención de destruir al pueblo ucraniano, según el primer informe independiente sobre las acusaciones de genocidio en ese país.

El informe jurídico, firmado por más de 30 destacados juristas y expertos en genocidio, acusa al Estado ruso de violar varios artículos de la Convención sobre el Genocidio de las Naciones Unidas. Advierte que existe un riesgo grave e inminente de genocidio en Ucrania, respaldando las acusaciones con una larga lista de pruebas que incluyen ejemplos de asesinatos masivos de civiles, deportaciones forzadas y una retórica antiucraniana deshumanizada utilizada por altos funcionarios rusos.

ANÁLISIS | Esto es lo que significa genocidio” y por qué es tan difícil de probar

El informe fue elaborado por el New Lines Institute for Strategy and Policy, un centro de estudios con sede en Estados Unidos, y el Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos, con sede en Canadá, y se publicará este viernes. Sus autores enviarán copias a parlamentos, gobiernos y organizaciones internacionales de todo el mundo. Una copia anticipada del informe ha sido compartida en exclusiva con CNN.

“Hemos reunido a los mejores expertos jurídicos de todo el mundo, que han examinado todas las pruebas y han llegado a la conclusión de que la Federación Rusa es responsable de las violaciones de la Convención sobre el Genocidio en Ucrania”, declaró a CNN Azeem Ibrahim, del New Lines Institute. Ibrahim visitó Ucrania en marzo para reunir pruebas para el informe.

“Se trata de un examen muy exhaustivo y detallado de amplias pruebas”, dijo. “Lo que hemos visto hasta ahora es que esta guerra es genocida en su naturaleza, en términos del lenguaje que se utiliza y la forma en que se está ejecutando. Eso está muy, muy claro”.

Continúan los intensos combates en la región de Luhansk, según las autoridades de Ucrania

Las autoridades ucranianas informaron este viernes de la continuación de los intensos combates en la región de Luhansk, y un jefe militar local describió “feroces batallas” por la ciudad de Severodonetsk.

En declaraciones televisadas, Oleksandr Striuk, jefe de la administración militar de la ciudad de Severodonetsk, dijo: “Ha habido batallas feroces por la ciudad. Tenemos un punto caliente, el hotel Mir. El 26 de mayo [jueves], un grupo enemigo de sabotaje y reconocimiento entró en el hotel Mir. Las Fuerzas Armadas [ucranianas] resistieron”.

Un canal prorruso de Telegram dijo que las fuerzas rusas habían entrado en el hotel, que está en el norte de Severodonetsk, y que se estaban produciendo combates callejeros.

Un hombre camina cerca de los restos de un misil en la ciudad de Lisichansk, en el este de Ucrania, el 26 de mayo. (Foto: Aris Messinis/AFP/Getty Images)

Serhiy Hayday, jefe de la administración militar regional de Luhansk, dijo que este viernes estaba en marcha una operación ucraniana para retomar el hotel, pero añadió: “Todavía no tenemos el control del hotel. Pero estamos trabajando para expulsar a los rusos [fascistas rusos]”.

Hayday también describió los intensos bombardeos en torno a Severodonetsk y la vecina Lysychansk mientras las fuerzas rusas empujaban desde la dirección de las ciudades de Purdivka y Shchedryshchevo, y dijo que habían incendiado la comisaría de policía de Lysychansk y dañado unos 50 edificios de la zona.

“Los residentes de Severodonetsk ya han olvidado lo que es que la ciudad esté en silencio durante al menos media hora”, dijo Hayday.

“Los rusos acosan continuamente los barrios residenciales. El 26 de mayo, cuatro residentes de Severodonetsk murieron por proyectiles enemigos en los barrios antiguos de la ciudad. Dos de ellos murieron al mismo tiempo cerca de un edificio alto. Hay daños en el parque de viviendas; 11 edificios de apartamentos y una casa privada dañados”.

