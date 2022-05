Tres días después de la masacre en una escuela de Texas, siguen los interrogantes sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — En los tres días transcurridos desde que 19 niños y dos profesores fueron asesinados a tiros en una espeluznante masacre en una escuela primaria, los detalles de los horrores sufridos por los estudiantes, los profesores y los devastados miembros de las familias han salido de la comunidad de Uvalde, Texas.

El momento en el que el atacante entra a la escuela de Texas 0:55

Lo que no se ha explicado tanto es cómo el atacante pudo permanecer en la escuela durante casi una hora antes de ser abatido por las fuerzas del orden.

Los investigadores todavía están trabajando para armar una línea de tiempo que explique cómo el joven de 18 años fue capaz de llegar a la Escuela Primaria Robb con un rifle, entrar sin ser detenido a través de una puerta sin llave, atrincherarse dentro de un aula y abrir fuego contra una clase llena de niños.

“Con todas las diferentes agencias que están involucradas, estamos trabajando en todos los ángulos que están disponibles”, dijo este jueves a los periodistas Víctor Escalón, director regional del sur de Texas para el Departamento de Seguridad Pública. “No nos detendremos hasta obtener todas las respuestas que podamos”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Una escena de caos y confusión comenzó a formarse fuera de la escuela cuando se difundió la noticia del ataque este martes. Los padres, desesperados por poner a sus hijos a salvo, empezaron a aparecer en la escuela, suplicando a las fuerzas del orden que les dejaran entrar, ya que se sentían cada vez más frustrados por los retrasos a la hora de enfrentarse al agresor, identificado como Salvador Ramos, residente en Uvalde.

Muere esposo de maestra asesinada en masacre de Uvalde 0:49

Un padre dijo que pidió a las fuerzas del orden que le dieran su equipo. “Yo mismo le dije a uno de los agentes que si no querían entrar, que me prestaran su pistola y su chaleco y que entraría yo mismo para encargarme, y me dijeron que no”, dijo el padre a CNN. Su hijo sobrevivió.

Varios videos captaron la frenética escena mientras los padres suplicaban a los agentes que entraran o les permitieran entrar ellos mismos. El video muestra a los oficiales reteniendo a los padres detrás de la cinta amarilla de una línea policial, negándose a dejarlos entrar mientras se escuchan llantos y gritos en el fondo.

Al cabo de aproximadamente una hora, un equipo táctico de la Patrulla Fronteriza estadounidense entró por la fuerza en el aula y disparó mortalmente al autor de los disparos, dijo Escalón.

Días después del enfrentamiento, los miembros de la comunidad, desconsolados, siguen frustrados por el retraso.

“Merecemos saber lo que pasó. Estos padres merecen saber lo que pasó”, dijo a CNN el senador estatal demócrata Ronald Gutiérrez, cuyo distrito incluye a Uvalde, y añadió: “Sé que hubo un fallo aquí”.

“Al final del día, tenemos que averiguar para el futuro, para que esto no vuelva a suceder, qué tipo de fallos se produjeron. Y creo que en esta situación, mantenerse al margen no era lo que había que hacer”, dijo.

El tiroteo de Uvalde es el más mortífero en casi una década y es, al menos, el trigésimo tiroteo en una escuela de educación primaria, secundaria y preparatoria en 2022. El ataque se produjo menos de dos semanas después de un tiroteo masivo racista en Buffalo, Nueva York, dejando a los estadounidenses afligidos por otro acto de violencia masiva y llevando a renovados llamamientos para la reforma de la ley de armas.

Mientras los investigadores trabajan para completar la cronología del ataque, los últimos restos de las víctimas fueron devueltos a las familias este jueves por la noche. Seis víctimas supervivientes seguían hospitalizadas este jueves, incluida la abuela del atacante, que recibió un disparo en la cara de su nieto antes de que éste se dirigiera a la escuela.

Lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la cronología del tiroteo

Después de disparar a su abuela en su casa, Ramos se dirigió a la escuela primaria Robb, en Texas, donde estrelló su camioneta en una zanja cercana, dijo el sargento Erick Estrada del Departamento de Seguridad Pública de Texas. No está claro por qué se estrelló.

El agresor disparó a dos testigos al otro lado de la calle antes de caminar hacia la escuela y disparar al edificio, según Escalon.

No había agentes en el exterior de la escuela para detener a Ramos cuando llegó, dijo el sargento, contradiciendo la información anterior de las autoridades que decían que había sido “atacado” por un agente de recursos escolares antes de entrar en la escuela.

Esa información anterior “no era exacta”, dijo Escalon este jueves. El agresor de Texas “entró inicialmente sin obstáculos”, dijo. Luego, Ramos ingresó en el edificio a través de una puerta aparentemente desbloqueada a las 11:40 de la mañana.

La puerta por la que entró está normalmente cerrada con llave, “a no ser que salgas para ir a casa en el autobús escolar”, dijo el exdirector Ross McGlothlin a CNN.

Dentro de la escuela, el agresor se atrincheró en dos aulas contiguas y disparó más de 25 veces, dijo Escalon.

A las 11:44 horas, las fuerzas del orden llegaron y entraron en la escuela. Tres agentes entraron por la misma puerta que utilizó el atacante y cuatro entraron por una entrada diferente, dijo el portavoz del DPS Chris Olivarez a CNN. Cuando fueron a enfrentarse al joven, éste les disparó y se pusieron a cubierto.

Dos de los agentes que respondieron recibieron heridas de bala que no ponían en peligro su vida, según el jefe de policía de Uvalde, Daniel Rodríguez.

Niña habría fingido su muerte durante el tiroteo en Uvalde y sobrevivió 1:19

“Es importante que nuestra comunidad sepa que nuestros oficiales respondieron en cuestión de minutos” junto con los oficiales de recursos escolares, dijo.

Los agentes pidieron entonces equipos tácticos adicionales y recursos como chalecos antibalas mientras trabajaban para evacuar a los profesores y estudiantes, dijo Escalon. Alrededor de una hora más tarde, un equipo táctico de la patrulla fronteriza estadounidense pudo entrar y matar a Ramos.

Cuando se le pidieron más detalles en una conferencia de prensa sobre qué estaban haciendo exactamente los agentes que respondieron en el período de una hora, Escalon declinó proporcionar más información.

La comunidad en duelo se enfrenta a las consecuencias

En los días que siguieron a la masacre de este martes, los residentes de Uvalde todavía están saturados de dolor. Para algunos, las noticias devastadoras siguieron llegando cuando los miembros de la comunidad se enteraron de que el marido de una de las víctimas también había muerto este jueves por la mañana.

Joe García murió de un ataque al corazón, solo dos días después de que su esposa Irma fuera asesinada en el tiroteo, dijo la Arquidiócesis de San Antonio a CNN. Irma García era profesora de cuarto grado y llevaba más de 25 años casada con Joe, según una campaña de GoFundMe publicada por su primo. La familia de la pareja dice que Joe murió de un corazón roto.

Edward Timothy Silva, un alumno de segundo grado que estaba en la escuela de Texas, dijo a CNN que recuerda haberse escondido detrás de los pupitres en la oscuridad al escuchar fuertes ruidos en la distancia.

“Me preguntaba si tiene que ir a la escuela el próximo año”, dijo su madre Amberlynn Díaz. “Y no quiero que tenga miedo a la escuela. Quiero que siga aprendiendo y que no tenga miedo de volver a la escuela. Quiero que vuelva a tener una vida normal”.

Tina Burnside, Carroll Alvarado, Joe Sutton, Shimon Prokupecz, Travis Caldwell, Jamiel Lynch, Andy Rose, Amanda Musa, Alexa Miranda, Monica Serrano, Amanda Jackson, Caroll Alvarado, Eric Levenson y Holly Yan de CNN contribuyeron a este informe.

