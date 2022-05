La atención se centra en la decisión del jefe de la policía escolar de Uvalde de no enviar agentes al interior. Esto es lo que sabemos de él

Alexandra Ferguson

(CNN) — El funcionario de las fuerzas del orden que tomó la decisión de no entrar a la fuerza al aula de la escuela primaria de Uvalde donde un hombre armado estaba disparando a los niños y profesores fue el jefe de policía del distrito escolar, dijeron las autoridades este viernes.

El coronel Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, no mencionó el nombre del funcionario en una conferencia de prensa el viernes, pero dijo que tomó la “decisión equivocada” de no enfrentarse al agresor antes.

El jefe de policía del distrito escolar de Uvalde es Pedro “Pete” Arredondo.

El jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, Pedro “Pete” Arredondo, habla durante una conferencia de prensa el 24 de mayo.

“Se tomó la decisión de que se trataba de una situación de sujeto atrincherado”, dijo McCraw sobre el “proceso de pensamiento” del comandante del incidente en ese momento.

Al mismo tiempo, los niños que se encontraban en las aulas 111 y 112 de la escuela primaria Robb de Uvalde llamaron repetidamente al 911 y pidieron ayuda, dijo. Estaban en medio del tiroteo escolar más letal desde la masacre de Sandy Hook de 2012.

“Desde el privilegio de la retrospectiva, en donde me encuentro ahora, por supuesto que no fue la decisión correcta”, dijo McCraw sobre la llamada del supervisor para no enfrentarse al agresor. “Fue una decisión equivocada. Punto. No hay excusa para ello”.

McGraw se negó a comentar si Arredondo estaba presente en la escena durante el tiroteo, tras la insistencia de los periodistas.

Cronología de la masacre en Uvalde, Texas: dos horas de violencia

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo este viernes que está exigiendo un recuento completo de lo que sucedió durante el tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, pero dijo que no tenía nada que decir sobre si el jefe de policía del distrito escolar debe ser despedido.

“En lo que respecta a su situación laboral, eso es algo que está fuera de mi control y de lo que no tengo conocimiento”, dijo Abbott. “Cada acto de todos esos funcionarios será conocido e identificado y explicado al público”.

Arredondo no ha hablado públicamente del tiroteo desde dos brevísimas declaraciones a la prensa el día de la tragedia.

CNN intentó contactar con Arredondo en su casa el viernes, pero no hubo respuesta.

Arredondo se identifica en el sitio web del distrito escolar de Uvalde como jefe de policía y fue presentado como tal en las conferencias de prensa celebradas el martes en las horas posteriores al tiroteo en la escuela primaria Robb.

En las conferencias de prensa, Arredondo declaró que el agresor había fallecido, pero proporcionó poca otra información sobre la masacre, citando una “investigación activa” y no aceptando preguntas de los presentes.

Sobrevivientes del tiroteo en la escuela de Texas dicen que les aterra volver a clases

Arredondo tiene casi tres décadas de experiencia en la aplicación de la ley, según el distrito escolar, y fue elegido recientemente para un puesto en el consejo de la ciudad de Uvalde.

Un consejo de administración del distrito escolar aprobó a Arredondo para dirigir el departamento en 2020. El superintendente del distrito, Hal Harrell, dijo en una publicación de Facebook en ese momento que la junta “confía en nuestra selección y está impresionada por su experiencia, conocimiento y participación en la comunidad”.

Arredondo dijo al diario Uvalde Leader-News después de su nombramiento que estaba feliz de volver a trabajar en su ciudad natal y que quería hacer hincapié en la educación y la formación en el departamento de policía. “Nunca podemos tener suficiente formación”, dijo al diario.

En marzo, Arredondo publicó en Facebook que su departamento estaba organizando un “Entrenamiento de Agresor Armado” en la Escuela Secundaria de Uvalde en un esfuerzo por preparar a las fuerzas del orden locales para responder a “cualquier situación que pueda surgir”. Un volante para el evento que publicó decía que los temas cubiertos incluirían las prioridades para la aplicación de la ley en la escuela y cómo “Detener la matanza”.

Arredondo fungió previamente como capitán en el departamento de policía de un distrito escolar en Laredo, Texas, y en múltiples funciones en el Departamento de Policía de Uvalde.

— Andy Rose de CNN contribuyó con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.