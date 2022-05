Walmart se disculpa por vender helado Juneteenth

Victoria Fernandez

Nueva York (CNN Business) — El intento de Walmart de conmemorar el 16 de junio con un nuevo helado no salió tan bien: la compañía se disculpó por vender “Celebration Edition: Juneteenth Ice Cream”, bajo su etiqueta Great Value. La marca provocó una reacción violenta con muchas personas en las redes sociales.

“Comparta y celebre la cultura afroamericana, la emancipación y la esperanza perdurable”, decía la etiqueta del helado con sabor a red-velvet.

Helado Juneteenth encontrado en una tienda Walmart de Carolina del Norte.

“El feriado del 19 de junio marca una celebración de la libertad y la independencia”, dijo un portavoz de Walmart en un comunicado. “Sin embargo, recibimos comentarios de que algunos artículos causaron preocupación a algunos de nuestros clientes y nos disculpamos sinceramente. Estamos revisando nuestro surtido y eliminaremos los artículos según corresponda”.

Otros artículos con temas de Juneteenth que parecen estar a la venta incluyen platos de fiesta, según un tweet.

Un crítico en Twitter dijo que el helado destaca por qué es “importante tener diversas voces en la mesa cuando se toman decisiones comerciales estratégicas. Cuando no lo haces, terminas cometiendo errores costosos y tontos”.

Otros en Twitter están alentando a los consumidores a comprar Creamalicious Ice Cream, propiedad de negros, de Target.

*seen on facebook* If you’re at Walmart and you’re thinking about buying the one on the left. Take a few seconds to look for and buy the one on the right. They are the same flavor except Creamalicious Ice Creams is black owned. pic.twitter.com/hrqb6vhg6h — Queen Jayyy 👑✨ (@winston00_) May 23, 2022

WRAL-TV, afiliada de CNN en Raleigh, Carolina del Norte, encontró el helado Juneteenth en una tienda local. Sin embargo, cuando un reportero intentó comprarlo, “no estaba disponible para la compra”. Un empleado de la tienda le dijo al canal que están “tirando el helado”.

Juneteenth, el 19 de junio, es ahora una fiesta federal después de que el presidente Joe Biden firmara un proyecto de ley el año pasado. Es la celebración más antigua de Estados Unidos sobre el fin de la esclavitud, ya que marca el día en que los soldados de la Unión llegaron a Galveston (Texas) en 1865 e informaron a los residentes de que la Guerra Civil había terminado y la esclavitud había sido abolida.

Los afroamericanos y otras personas llevan mucho tiempo celebrando el aniversario como el 4 de julio, con fiestas, picnics y reuniones de familiares y amigos.

