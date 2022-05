Esposa de Bruce Willis comparte un video del actor jugando baloncesto

Alexandra Ferguson

(CNN) — Bruce Willis se mantiene en forma mientras lidia con su diagnóstico de afasia.

Su esposa, Emma Heming Willis, publicó recientemente un video en la parte de Instastory de su cuenta verificada de Instagram en el que aparecía el actor tirando a la canasta con otros hombres.

“Te veo BeeDub”, escribió en el pie del video.

En marzo se anunció el retiro de Willis de la actuación después de que se le diagnosticara afasia, una enfermedad que afecta a las capacidades cognitivas de una persona.

En una entrevista con The Bump publicada este mes, Heming Willis dijo que lucha “por sacar tiempo para el autocuidado todos los días” mientras cuida de su familia, que incluye a sus dos hijas pequeñas, Evelyn y Mabel.

“Esa cantidad de cuidados para todos los demás dentro de mi hogar había hecho mella en mi salud mental y en mi salud en general, y no servía para nadie en mi familia”, dijo. “Alguien me dijo no hace mucho que cuando cuidas demasiado de alguien, acabas cuidando poco de ti mismo. Eso me paró en seco y realmente resonó conmigo”.

