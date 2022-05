Por qué los iraníes han vuelto a protestar en las calles

Alberto Pando

(CNN) — El gobierno iraní movilizó a decenas de miles de simpatizantes este viernes en una demostración de fuerza luego de semanas de protestas en las calles por los precios que se tornaron violentas, lo que llevó a arrestos y heridos en todo el país.Miles de simpatizantes del gobierno se manifestaron en las afueras de Teherán, incluidos 50.000 miembros de la Guardia Revolucionaria y la milicia Basij, según medios estatales.

Las protestas contra el gobierno, reportadas en al menos 40 ciudades y pueblos de Irán, comenzaron por cuestiones económicas pero se han vuelto políticas, con manifestantes coreando consignas antigubernamentales y pidiendo la caída del régimen, según mostraron videos en las redes sociales publicados por activistas.

Esto es lo que necesita saber sobre las últimas protestas de Irán:

¿Cuándo comenzaron las protestas y qué las desencadenó?

A principios de mayo, estallaron protestas en algunas de las ciudades más pobres de Irán luego de que el gobierno recortó los subsidios a los alimentos, lo que provocó que los precios de varios productos básicos a base de harina se dispararan un 300%. El precio de otros productos básicos, como el aceite de cocina y los lácteos, también se disparó. El gobierno dijo que la medida tiene como objetivo redistribuir los subsidios a personas de bajos ingresos.

Los iraníes trabajan en una tienda de alimentos en la capital, Teherán, el 13 de mayo, mientras los precios de los productos básicos se disparan.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, introdujo a principios de este mes cambios en los subsidios, destinados a controlar los precios de los productos básicos, en un intento por aliviar el efecto del alza de los precios mundiales del trigo y las sanciones estadounidenses sobre la economía iraní.

Grandes multitudes tomaron las calles de la provincia sudoccidental de Juzestán para protestar por las alzas de los precios, y las protestas se extendieron luego a otras provincias.

La mayoría de los manifestantes son trabajadores del sector público, dijo a CNN Zep Kalb, miembro visitante del grupo de expertos Bourse & Bazaar Foundation. Pero entre los manifestantes también hay maestros y conductores.

Las manifestaciones traen reminiscencias de 2019, cuando muchos salieron a las calles por las subidas en el precio del combustible, en protestas que se convirtieron en las más violentas desde la fundación de la República Islámica en 1979.

¿La guerra de Ucrania tiene algo que ver con estas protestas?

La economía de Irán, paralizada por las sanciones occidentales y por la pandemia de covid-19, ya estaba en problemas para salir adelante. La guerra de Ucrania fue un “doble golpe”, dijo Kalb.

“Además de los precios más altos del pan, las exportaciones rusas de petróleo y gas con rebajas a China también han dificultado que Irán venda hidrocarburos a su principal socio comercial”, dijo.

Irán es uno de los principales importadores mundiales de trigo y depende de Rusia y Ucrania para casi el 40% de sus suministros del grano, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Desde que Estados Unidos sancionó su petróleo en 2018, Irán ha confiado en los compradores chinos. Pero sus exportaciones de crudo a China cayeron drásticamente desde la invasión rusa de Ucrania, informó Reuters, y agregó que Beijing se ha inclinado cada vez más hacia los barriles con descuento de Rusia, ya que ese país enfrenta sanciones occidentales debido a su guerra en Ucrania.

¿Cómo ha reaccionado el gobierno a las protestas?

El gobierno reconoció las protestas, pero dijo que eran pequeñas reuniones. Los medios estatales también describieron a los manifestantes como “alborotadores y provocadores” y dijeron que decenas fueron arrestados.

Las autoridades dijeron que el malestar interno por los precios de los alimentos fue fomentado por “enemigos” extranjeros y los “rumores que difunden y las mentiras que cuentan”.

Algunos usuarios de las redes sociales dentro de Irán dijeron que los servicios de Internet se han interrumpido, pero funcionarios iraníes niegan la afirmación.

¿Es probable que las protestas tengan un impacto más amplio?

Las protestas no necesariamente derrocarán al régimen iraní, pero la falta de una respuesta adecuada del gobierno puede permitir que el descontento se cocine a fuego lento, escribió Jason Razaian, exjefe de la oficina de Teherán del Washington Post, en un artículo de opinión.

“Al mismo tiempo, el régimen no tiene remedio para el conjunto actual de quejas”, escribió. “Lo que significa que continuarán, haciéndose aún más frecuentes a medida que crece la desesperación pública”.

Las protestas también se producen cuando Irán intenta revivir un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales que restringió las capacidades nucleares de Irán a cambio de un alivio de las sanciones. Un empeoramiento de la situación económica puede aumentar la urgencia en Irán de llegar a un acuerdo, pero hasta ahora la nación se ha mantenido firme en sus demandas.

“El gobierno iraní planeó su presupuesto anual con la expectativa de mayores ingresos petroleros y un posible alivio de las sanciones”, dijo Kalb. “Debido a que cualquiera de estos ahora parece poco probable, no me sorprendería ver medidas de austeridad no anunciadas y decisiones para recortar los gastos sociales en el futuro cercano”.

Mostafa Salem de CNN contribuyó a este informe.

