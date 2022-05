Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger dan la bienvenida a su segunda hija

Victoria Fernandez

(CNN) — Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger han anunciado el nacimiento de su segunda hija.

El actor de “Guardianes de la Galaxia” y su esposa escritora utilizaron sus respectivas cuentas de Instagram este domingo por la noche para compartir que habían dado la bienvenida a una niña llamada Eloise Christina Schwarzenegger Pratt este sábado.

“Estamos muy emocionados de anunciar el nacimiento de nuestra segunda hija, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt. La mamá y el bebé están bien”, decía el pie de foto.

View this post on Instagram A post shared by Chris Pratt (@prattprattpratt)

“Nos sentimos más que bendecidos y agradecidos. Con amor, Katherine y Chris”.

La pareja, que se casó en 2019, ya es padre de una hija, Lyla Schwarzenegger Pratt, que nació en agosto de 2020. Pratt también comparte un hijo de 9 años, Jack, con su exesposa Anna Faris.

Schwarzenegger, que es hija de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, habló previamente sobre cómo navegar los desafíos y triunfos de la maternidad con la ayuda de su otra mitad.

“Mi marido siempre me ha apoyado mucho y también ha sido muy vocal”, dijo a la modelo británica y también madre primeriza Iskra Lawrence en una edición del Día de la Madre de su serie de videos de Instagram “BDA (Before, During, & After) Baby” del año pasado.

“Él mirará a nuestra hija (Lyla) y dirá: ‘¿Puedes creer que puedes alimentarte, tu cuerpo puede alimentar a tu bebé?'”.

Pratt insinuó en julio del año pasado que quería una gran familia con su esposa.

Hablando en E! News Daily Pop, la estrella de “Jurassic World” bromeó diciendo que “le encantaría tener más, tantos como el hombre de arriba pueda proporcionar”.

Añadió: “Lo haremos. Probablemente tendré que hablar con Katherine sobre eso, pero mi plan es, vamos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.