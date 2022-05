Billie Eilish comparte que tener el síndrome de Tourette es “agotador”

macamilarincon

(CNN) –– Si pasas suficiente tiempo con Billie Eilish, es posible que notes sus tics. La cantante habló sobre cómo es padecer el síndrome de Tourette en una entrevista con David Letterman para su serie de Netflix “My Next Guest Needs No Introduction”.

A Eilish le diagnosticaron a los 11 años este trastorno neurológico, que puede causar vocalizaciones incontrolables e indeseadas y/o movimientos repetitivos. En ese sentido, la artista explicó que la gente a veces malinterpreta lo que sucede.

“La reacción más común de las personas es que se ríen porque piensan que estoy tratando de ser graciosa”, dijo. “Y siempre me siento increíblemente ofendida por eso”.

La cantante de 20 años y ganadora del Grammy dijo que otros artistas le han dicho que también tienen el síndrome Tourette, pero señaló que “no los mencionaría porque no quieren hablar de eso”.

También dijo que aunque algunos de sus tics han disminuido, todavía tiene algunos más sutiles.

“Estas son cosas que nunca notarías si solo tuvieras una conversación conmigo”, dijo Eilish. “Pero para mí son muy agotadoras”.

Eilish comentó que le alegra poder hablar de esto, porque es muy “interesante” para ella. También dijo que no experimenta tics mientras canta en el escenario.

“Cuando me muevo, ni siquiera tengo tics”, dijo.

