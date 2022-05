“Saturday Night Live” se despide de Kate McKinnon y Pete Davidson

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Business) — “Saturday Night Live” cerró su temporada número 47 al despedirse de dos de sus miembros más queridos del elenco.

En el episodio del sábado por la noche, el programa de variedades de NBC se despidió de Kate McKinnon y Pete Davidson de manera sutil pero emotiva. El programa primero se despidió de McKinnon al abrir con una recreación de uno de los segmentos más memorables del comediante, “Close Encounter”.

El fragmento de apertura del sábado trajo de vuelta a Miss Rafferty de McKinnon, una extraterrestre secuestrada que pasa por una experiencia más dura que sus contrapartes.

Después de que la Miss Rafferty de McKinnon explique lo que le sucedió (nada menos que con detalles vívidos y obscenos) durante su abducción extraterrestre, dos agentes del gobierno interpretados por Aidy Bryant y Mikey Day explicaron que ahora debe irse con los extraterrestres que la secuestraron.

Esto condujo a un momento muy conmovedor para McKinnon, quien se paró en la nave espacial improvisada y permitió que su personaje y ella misma se despidieran.

“Bueno, Tierra, te amo, gracias por dejarme quedarme un rato”, dijo el personaje de McKinnon con la mano en el corazón, mirando hacia la audiencia.

Luego dijo el eslogan característico del programa: “En vivo … desde Nueva York. ¡Es sábado por la noche!”. Esto fue seguido por un estruendoso aplauso para McKinnon.

❤️ pic.twitter.com/4bRmTszD0g — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) May 22, 2022

En cuanto a Davidson, obtuvo un último segmento en la sección Weekend Update de “SNL”.

“Nunca imaginé que esta sería mi vida”, dijo Davidson. “En ese entonces, yo era solo un niño flaco que nadie sabía de qué raza era. Y ahora todos saben que soy blanco porque tuve un gran éxito apenas presentándome al trabajo. Mírame ahora, estoy envejeciendo como un plátano viejo”.

Davidson agregó durante el segmento que el creador de “SNL”, Lorne Michaels, le dijo durante su primera audición que no creía que Davidson fuera adecuado para el programa, pero que “arruinemos esto juntos”.

“Y eso es exactamente lo que hicimos”, dijo Davidson. “Y es por eso que las personas que no creen que merezco este trabajo no deberían odiarme, ya que tenemos mucho en común. En todo caso, debería inspirar la esperanza de que, literalmente, cualquiera pueda estar en ‘Saturday Night Live'”.

Antes del espectáculo, Davidson se despidió oficialmente este sábado a través de Instagram y escribió que “compartió mucho con esta audiencia” y “literalmente creció frente a sus ojos”.

Pete Davidson’s back at the Update desk. #SNLFinale pic.twitter.com/7yOZJJSdlo — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) May 22, 2022

“Estuvimos juntos en las buenas y en las malas, en los momentos más felices y más oscuros”, continuó Davidson. “Le debo mi vida a Lorne Michaels y a todos en SNL. Estoy muy agradecido y no estaría aquí sin ellos”.

Davidson agradeció al programa por enseñarle “valores de vida” y dijo: “SNL es mi hogar”.

“Estoy tan feliz y triste por el programa de esta noche. Por tantas razones que no puedo explicar”, escribió.

Bryant también recibió una despedida durante Weekend Update cuando apareció junto a Bowen Yang como sus personajes recurrentes de pronosticadores de tendencias. El segmento terminó con Bryant declarando “10 años buenos” como “de moda” y recibiendo rosas y un beso en la mejilla de Yang y el copresentador de Weekend Update, Michael Che.

Variety informó este viernes que se espera que McKinnon, Davidson, Bryant y Kyle Mooney dejen el programa al final de esta temporada.

