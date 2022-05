Muere Vangelis: el recuerdo y los datos de la carrera del galardonado compositor

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Vangelis, el icónico compositor y músico griego que fue mejor conocido por su tema electrónico para la película ganadora del Oscar Chariots of Fire, murió a los 79 años, dejando una gran obra reconocida en todo el mundo.

Vangelis ganó fama gracias a la composición de las bandas sonoras de las películas “Blade Runner” y “Chariots of Fire” con su característico sonido de sintetizador.

Saltó a la fama por primera vez con el grupo de rock progresivo “Aphrodite’s Child” a finales de los 60 y principios de los 70.

Con base en Grecia, su controvertido sonido y tema a menudo los vio en desacuerdo con el Régimen de los Coroneles que gobernó el país europeo de 1967 a 1974.

“Vangelis Papathanassiou ya no está con nosotros”, escribió este jueves el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, en su cuenta de Twitter.

El primer ministro llamó a Vangelis “el pionero del sonido electrónico, los Oscar, el Mito y los grandes éxitos”.

“Pero para nosotros los griegos, que sabemos que su segundo nombre era Odiseo, significa que comenzó su gran viaje en los Carros de Fuego. Desde allí siempre nos enviará sus notas”, continuó diciendo el primer ministro de Grecias.

Charles de Lauzirika, productor de Blade Runner, dijo en un tuit que: “Mi mayor decepción al hacer Dangerous Days fue no poder conseguir a Vangelis para una entrevista.

“Su música, no solo en Blade Runner, era de otro mundo en formas hermosas e inquietantes que no tengo palabras para describir. Creó exuberantes estados de sueño en los que todavía me encanta perderme. RIP”, dijo Lauzirika.

