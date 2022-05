El Senado de Estados Unidos aprueba un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por US$ 40.000 millones

Alexandra Ferguson

(CNN) — El Senado de Estados Unidos votó este jueves para aprobar un proyecto de ley de unos US$ 40.000 millones para enviar ayuda a Ucrania a medida que el país se defiende de los ataques brutales y no provocados de Rusia.

La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes a principios de este mes y ahora pasará a manos del presidente Joe Biden para que la convierta en ley.

La legislación proporciona dinero para ayuda militar y humanitaria, incluida la financiación para ayudar a las fuerzas militares y de seguridad nacional de Ucrania, ayudar a reponer los almacenes de equipos estadounidenses enviados a Ucrania y proporcionar apoyo médico y de salud pública a los refugiados ucranianos.

La ayuda a Ucrania ha sido un área rara de consenso bipartidista en el Capitolio, con muchos demócratas y republicanos uniéndose a los llamamientos para ayudar a la nación asediada.

Sin embargo, no todos los legisladores están de acuerdo con el envío de US$ 40.000 millones adicionales en ayuda a Ucrania. Algunos senadores republicanos no están de acuerdo con el alto precio de la legislación y el hecho de que el costo no se compense, y han expresado su preocupación por que los países europeos no estén aportando suficientes fondos. A principios de esta semana, 11 senadores republicanos votaron en contra de la aprobación del paquete de ayuda.

Antes de la votación, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, reprendió a los legisladores “preocupados por el costo” de la ayuda a Ucrania, dejando claro que cree que votar en contra del proyecto de ley a grandes rasgos es un gran error.

“Cualquiera que esté preocupado por el costo de apoyar una victoria ucraniana debería considerar el costo mucho mayor en caso de que Ucrania pierda”, dijo en declaraciones en el pleno del Senado.

Qué incluye el proyecto de ley

El proyecto de ley incluye un aumento de la financiación de la autoridad presidencial PDA de US$ 5.000 millones que solicitó originalmente el gobierno de Biden a US$ 11.000 millones. La financiación por medio de la autoridad presidencial permite a la administración enviar equipo militar y armas de las reservas de Estados Unidos sin necesidad de aprobación del congreso.

El proyecto de ley también proporciona US$ 6.000 millones en fondos para la Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania, otra forma en la que la administración de Biden ha proporcionado ayuda militar a Ucrania. La financiación permite a la administración comprar armas a los contratistas y luego proporcionar esas armas a Ucrania, y como resultado no se extrae directamente de las existencias de Estados Unidos.

Según una hoja informativa de los demócratas de la Cámara de Representantes, la financiación se utilizará para ayudar a las fuerzas militares y de seguridad nacional de Ucrania y se destinará a armas, equipos, formación, apoyo logístico y de inteligencia, así como a otras necesidades.

También habrá unos US$ 9.000 millones para ayudar a reponer el equipo estadounidense enviado a Ucrania, lo que se produce en un momento en que muchos legisladores han planteado su preocupación por la reposición de los inventarios de armas que Estados Unidos está dando a Ucrania, especialmente los misiles Stinger y Javelin.

El proyecto de ley prevé US$ 3.900 millones para las operaciones del Mando Europeo, lo que incluye “apoyo a las misiones, apoyo a la inteligencia, paga por dificultades para las tropas desplegadas en la región y equipos, incluida una batería Patriot”, según una hoja informativa de los demócratas de la Cámara de Representantes. El Departamento de Defensa añadió tropas estadounidenses adicionales en los países de Europa del Este para reforzar el apoyo a los aliados de la OTAN cerca de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania.

Para hacer frente a las necesidades humanitarias, el proyecto de ley incluirá US$ 900 millones para reforzar la asistencia a los refugiados, incluyendo el alojamiento, el apoyo a los traumas y la enseñanza del inglés para los ucranianos que huyen del país.

La medida proporciona US$ 54 millones adicionales que se utilizarán para la salud pública y el apoyo médico a los refugiados ucranianos.

Retraso de ayuda a Ucrania en el Senado

Los líderes bipartidistas del Senado esperaban aprobar el proyecto de ley de financiación de emergencia la semana pasada para enviar rápidamente miles de millones en ayuda militar a Ucrania en un momento en que la guerra entra casi en su tercer mes.

Pero el senador Rand Paul, republicano de Kentucky, bloqueó la aprobación del paquete de ayuda hasta este jueves, que es el día en que el gobierno de Biden dijo que los fondos adicionales deben ser aprobados para evitar un lapso en el apoyo a Ucrania.

Biden firma una ley para agilizar la ayuda militar de EE.UU. a Ucrania

Paul exigió que se añada al proyecto de ley un texto que otorgue a un inspector general especial nueva autoridad para supervisar cómo se gasta la ayuda a Ucrania. Y aunque los miembros de ambos partidos están de acuerdo en general con esa idea, forzar un cambio en el proyecto de ley en una fase tan tardía lleva mucho tiempo y retrasaría la llegada de la necesaria ayuda de emergencia al país.

Según las normas del Senado, cualquier senador puede retrasar el proceso. Se tardó una semana en superar la objeción de Paul mediante los oportunos pasos de procedimiento que el líder de la mayoría tuvo que dar en el pleno del Senado.

“Creo que deberíamos tener un inspector general”, dijo Paul a CNN a principios de esta semana. “Tenemos uno ahí fuera y supervisando el despilfarro afgano. Ha sido muy bueno en eso. No tiene que esperar a un nombramiento. Tiene un equipo en marcha. Y creo que eso es lo que deberíamos hacer”.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, criticó a Paul por retrasar la ayuda de financiación de emergencia, argumentando que fue por “motivos puramente políticos” y que solo “fortalece la mano de Putin”. Schumer dijo antes de la votación que espera que el Senado “termine la tarea crítica de aprobar otra ronda de ayuda militar, humanitaria y económica para el pueblo de Ucrania” este jueves.

Continuó diciendo: “Esto ya debería estar listo, pero es repugnante que un miembro del otro lado, el senador junior de Kentucky, haya elegido hacer un espectáculo y obstruir la financiación de Ucrania sabiendo muy bien que no podía realmente impedir su aprobación”.

Paul dijo en un discurso en el pleno antes de oponerse a la aprobación de la legislación la semana pasada que su “juramento de cargo es la Constitución de Estados Unidos, no ante ninguna nación extranjera” y que “no podemos salvar a Ucrania condenando la economía de Estados Unidos”.

— Esta es una noticia en desarrollo.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.