Bañarse o no bañarse (a diario). Esa es la cuestión

(CNN) — Mis primeros recuerdos del baño eran los de mi madre arrastrándome a la bañera mientras yo pateaba y gritaba. Aquellos días quedaron atrás y ahora soy de los que se ducha una vez al día.

Quizá por eso, desde hace unos meses, se me pone esa cara de asco al oír hablar de gente que no se ducha o se baña todos los días. Pero ¿y si los aproximadamente dos tercios de los estadounidenses que se duchan a diario y yo nos equivocamos? ¿Y si bañarse todos los días no es la mejor manera de ser higiénico?

Ese es el tema del último episodio de mi podcast “Márgenes de error”, en el que vamos más allá del ciclo de las noticias y abordamos los temas a los que nos enfrentamos cada día.

Reconozcámoslo: vivimos en una sociedad en la que juzgar a los demás puede ser el pasatiempo favorito. Esto es especialmente cierto cuando se trata de cómo se ve y se presenta la gente.

Juzgamos a los demás por su baño

Si no que se lo pregunten al Dr. James Hamblin, que causó sensación hace unos años cuando decidió dejar de ducharse de golpe. Tras su experimento, escribió un libro titulado “Clean: The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less”.

“La higiene es una de las últimas áreas en las que la gente se llama abiertamente asquerosa o repugnante”, me dijo Hamblin. “Hemos avanzado mucho en muchas otras áreas, pero ésta sigue siendo un área de juicio impenitente y tenemos que examinarla”.

Nadie es inmune a este juicio. Mila Kunis y Ashton Kutcher generaron un montón de titulares el verano pasado cuando admitieron que adoptaban un enfoque relajado respecto a los hábitos de baño de sus hijos.

Los seres humanos tienen una complicada historia con el baño que se remonta a la antigua Roma, dice un autor.

Pero las encuestas nos indican lo actual que es el fenómeno de ducharse o bañarse con regularidad. Según Gallup, en 1950, menos del 30 % de los estadounidenses se duchaban o bañaban al menos una vez al día en invierno.

Sin embargo, parecíamos sobrevivir sin problemas. Así que decidí investigar un poco más el tema. ¿Por qué nos bañamos tanto ahora y lo necesitamos? ¿Dónde trazamos la línea entre lo que es necesario para nuestra higiene… y lo que es solo marketing?

Según Katherine Ashenburg, autora de “The Dirt on Clean: An Unsanitized History”, el ser humano tiene una complicada historia con el baño que se remonta a la antigua Roma. Aunque los romanos adoraban sus baños, bañarse se convirtió en una palabra sucia durante los siguientes cientos de años.

Cuando llegó la peste negra en el siglo XIV, Katherine dijo que los médicos creían “que era más probable contraer la peste si se tomaban baños calientes, porque decían: “Los baños calientes abrirán los poros y la enfermedad entrará por ellos”.

Un dato revelador: el rey francés Luis XIV, según los informes, rara vez se bañaba. Pero se le concedió un permiso porque cambiaba sus camisas de lino varias veces al día. Imagínate.

¿Es malo para nosotros limpiarse demasiado?

¿Qué es lo que ha cambiado? Por un lado, hemos aprendido mucho más sobre la teoría de los gérmenes. Tenemos mucha más accesibilidad a fuentes de agua limpia, jabón y baños.

Por otro lado, el marketing se ha disparado. No hay vuelta atrás sin un anuncio que intente venderte un producto para mantenerte limpio. Es una industria multimillonaria.

Algunos profesionales de la medicina creen que limpiarse demasiado nos hace menos saludables. Sí, resulta que podríamos beneficiarnos de unos cuantos gérmenes más.

Así que sintoniza el episodio del podcast de esta semana, donde vamos a explorar la frecuencia con la que realmente necesitas lavarte y por qué es importante entender la diferencia entre higiene y limpieza. Además, hago mi propio experimento de aseo personal.

(Te juro que no es tan asqueroso).

