Eurovisión 2022: estos son los 25 países que se presentarán en la gran final y cómo ver el concurso

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — En pocas horas Turín, Italia, vivirá la gran final de la edición 2022 de Eurovisión. Esta semana, 20 países se disputaron su pase a la final con espectaculares presentaciones, las cuales fueron valoradas por el público a través de la app de Eurovisión.

Tradicionalmente, son seis los países que califican automáticamente a la Gran Final del festival, los conocidos como el “Big 5” y el país sede. Este año el evento se lleva a cabo en Italia, país que forma parte de ese grupo, por ello el cuadro final de esta edición es de 25 participantes.

Los otros países que califican automáticamente a la final son Reino Unido, España, Francia y Alemania.

¿A qué hora, cuándo y cómo ver la final del concurso?

La gala final de Eurovisión 2022 se llevará a cabo este sábado 14 de mayo en el PalaOlimpico de Turín a partir de las 3:00 p.m. hora de Miami.

El evento se puede ver en línea, a través del canal de YouTube de Eurovisión, si estás en ciertas regiones del mundo.

En Estados Unidos, los suscriptores del servicio de streaming Peacock podrán ver la transmisión en vivo.

En España, el evento se podrá ver a través de Televisión Española, TVE. Si estás en Latinoamérica y dentro de tu compañía de cable cuentas con la señal internacional de TVE, entonces estás de suerte, porque a través de ese canal es que podrás ver a los 25 países disputarse el trofeo del 2022.

Si eres usuario de TikTok, también puedes ver resúmenes de lo que fueron las semifinales y gran parte del concurso, a través de la cuenta oficial de Eurovisión.

¿Qué se lleva el ganador de Eurovisión?

El cantante que resulte victorioso en el concurso se lleva dos premios: un trofeo de cristal en forma de micrófono y el honor de que su país sea el anfitrión del concurso el año entrante.

El año pasado, la banda de rock italiana Måneskin, conocida por su éxito “Beggin'”, resultó ganadora de la edición 2021 de Eurovisión que se llevó a cabo en Rotterdam, Países Bajos. Esta agrupación, por cierto, también ganó el Festival de Sanremo.

La agrupación Måneskin celebrando su victoria en la edición 2021 de Eurovisión. (Crédito: KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

El diseñador Kjell Engman de la compañía Kosta Boda fue el encargado de producir el trofeo de cristal por las últimas tres décadas. El festival no ofrece un precio estimado del trofeo.

Según la página de Eurovisión, los compositores del tema también se llevan una versión más pequeña de este trofeo.

Orden de presentaciones en la final de Eurovisión 2022:

República Checa: We Are Domi – Lights Off Rumania: WRS – Llámame Portugal: MARO – Saudade, Saudade Finlandia: The Rasmus – Jezebel Suiza: Marius Bear – Boys Do Cry Francia: Alvan & Ahez – Fulenn Noruega: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia: Rosa Linn – Snap Italia: Mahmood & Blanco – Brividi España: Chanel – SloMo Países Bajos: S10 – De Diepte Ucrania: Kalush Orchestra – Stefania Alemania: Malik Harris – Rockstars Lituania: Monika Liu – Sentimentai Azerbaiyán: Nadir Rustamli – Fade To Black Bélgica: Jérémie Makiese – Miss You Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Islandia: Systur – Með Hækkandi Sól Moldova: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Suecia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Australia: Sheldon Riley – Not The Same Reino Unido: Sam Ryder – SPACE MAN Polonia: Ochman – River Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano Estonia: Stefan – Hope

Escucha cada una de estas canciones en esta playlist:

