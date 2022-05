Última noticia de la guerra de Rusia en Ucrania: el Kremlin advierte por el posible ingreso de Finlandia en la OTAN

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — La declaración de apoyo a la OTAN del presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y de la primera ministra, Sanna Marin, era esperada, después de que el gobierno finlandés presentara recientemente al parlamento del país un informe sobre la seguridad nacional en el que se esbozaba el camino hacia la adhesión a la alianza como una de las opciones de Finlandia, en medio de la guerra de Rusia en Ucrania.

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero, el apoyo público a la adhesión a la OTAN ha pasado de alrededor del 30% a casi el 80%.

Una vez que el Parlamento haya aprobado la idea en principio y se hayan superado otros obstáculos legislativos internos, se espera que la OTAN invite a Finlandia a negociar su adhesión.

Suecia podría ser la siguiente: También se espera que Suecia, vecino de Finlandia al oeste, anuncie pronto su intención de unirse a la alianza mediante un proceso similar.

En ese sentido, la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Ann Linde, afirma que Suecia tendrá en cuenta las valoraciones de Finlandia sobre el ingreso en la OTAN, ya que también está considerando su adhesión a la alianza militar.

“Finlandia es el socio más cercano de Suecia en materia de seguridad y defensa, y debemos tener en cuenta las valoraciones de Finlandia”, dijo Linde en un tuit.

“Suecia decidirá después de que se presente el informe de las consultas sobre política de seguridad”, añadió.

Important message today from 🇫🇮 President @niinisto & PM @MarinSanna on @NATO membership. 🇫🇮 is 🇸🇪 closest security & defence partner, and we need to take 🇫🇮 assessments into account. 🇸🇪 will decide after the report from the security policy consultations has been presented. — Ann Linde (@AnnLinde) May 12, 2022

Rusia advirtió a ambos países que no se adhieran a la OTAN, diciendo que habría consecuencias.

La entrada de Finlandia en la OTAN tendría consecuencias tanto prácticas como simbólicas para Rusia y la alianza occidental.

Cambio de postura: Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia se ha mantenido no alineada militarmente y nominalmente neutral para no provocar a Rusia. En ocasiones ha consentido las preocupaciones de seguridad del Kremlin y ha tratado de mantener buenas relaciones comerciales.

Sin embargo, la guerra de Ucrania ha cambiado suficientemente el cálculo, de modo que la adhesión a la OTAN parece ahora el mejor camino a seguir, independientemente de cuál sea la reacción de Rusia.

Finlandia “debe ser consciente de la responsabilidad y las consecuencias” de unirse a la OTAN, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado el jueves, añadiendo que Rusia “se verá obligada” a tomar medidas de represalia si el país se une a la alianza.

“La declaración del presidente de Finlandia, S. Niinistö, y de de la primera ministra de Finlandia, S. Marin, que se han pronunciado hoy a favor de la entrada de Finlandia en la OTAN, supone un cambio radical en la política exterior del país”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, añadiendo que “Helsinki debe ser consciente de la responsabilidad y las consecuencias de esa medida”.

La posible adhesión de Finlandia a la OTAN causaría un grave daño a las relaciones bilaterales ruso-finlandesas, que mantienen la estabilidad y la seguridad en la región del norte de Europa, dijo el ministerio.

“Rusia se verá obligada a tomar medidas de represalia, tanto de carácter técnico-militar como de otro tipo, para detener las amenazas a su seguridad nacional que surjan a este respecto”, dijo.

“La adhesión a la OTAN será también una violación directa de las obligaciones legales internacionales de Finlandia, principalmente el Tratado de Paz de París de 1947 y el Tratado de 1992 entre Rusia y Finlandia sobre los fundamentos de las relaciones”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

Serguei Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia.

Finlandia comparte una frontera de casi 1300 kilómetros con Rusia.

Más temprano, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la posible entrada de Finlandia en la OTAN es una amenaza para Rusia y no contribuirá a una mayor seguridad.

“Como ya hemos dicho muchas veces, la expansión de la OTAN no hace que el mundo sea más estable y seguro”, dijo Peskov a los periodistas al comentar los planes de Finlandia de ingresar en la OTAN.

Peskov añadió que la reacción de Rusia dependerá del grado de avance de la infraestructura militar de la alianza hasta las fronteras del país.

“Dependerá de lo que suponga este proceso de expansión, de lo lejos y lo cerca de nuestras fronteras que se desplace la infraestructura militar”, dijo Peskov.

El portavoz añadió que Rusia analizará la situación con la entrada de Finlandia en la OTAN y elaborará las medidas necesarias para garantizar su propia seguridad.

Dinamarca y Estonia, miembros de la OTAN, verían con buenos ojos que Finlandia se uniera a la alianza

Los miembros de la OTAN, Dinamarca y Estonia, dijeron que acogerían con agrado la incorporación de Finlandia a la alianza.

En un tweet publicado por el Ministerio de Estado de Dinamarca este jueves, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo: “Fuertes mensajes del presidente y la primera ministra de Finlandia. DK [Dinamarca], por supuesto, dará una cálida bienvenida a Finlandia a la OTAN. Reforzará la OTAN y nuestra seguridad común. DK hará todo lo posible para un rápido proceso de adhesión tras la solicitud formal”.

Mientras tanto, la primera ministra estonia, Kaja Kallas, dijo que Estonia apoya “un rápido proceso de adhesión” de Finlandia a la OTAN, y añadió que la posible solicitud de Finlandia tendrá el “pleno apoyo” del país.

“La historia la están haciendo nuestros vecinos del norte”, escribió Kallas en su cuenta verificada de Twitter.

“Pueden contar con nuestro pleno apoyo. Apoyamos un proceso de adhesión rápido. Por nuestra parte daremos los pasos necesarios rápidamente”, añadió Kallas.

Lo que hay que saber sobre el anuncio de Finlandia de apoyar el ingreso en la OTAN

Los líderes de Finlandia acaban de anunciar en una declaración conjunta que están a favor de solicitar el ingreso en la OTAN.

He aquí el contexto del anuncio:

La postura de los líderes no constituye una decisión formal sobre la solicitud de ingreso en la OTAN del país. Se espera que el gobierno de coalición y el presidente tomen una decisión sobre el ingreso en la OTAN en los próximos días, según la Oficina del primer ministro. La decisión final de solicitar el ingreso en la OTAN requeriría entonces una votación en el Parlamento, que se espera para principios de la próxima semana.

¿Cómo votará el Parlamento? El parlamentario Johannes Koskinen declaró a CNN que espera que la inmensa mayoría del Parlamento finlandés vote a favor.

“Creo que en el pleno, los resultados, tal vez alrededor de 180 de 200 estén a favor de la adhesión”, dijo Koskinen.

¿Es popular la adhesión a la OTAN? Más del 75% de los finlandeses apoyan la adhesión a la alianza militar, según los últimos datos de las encuestas de los medios de comunicación estatales.

¿Cuáles son los próximos pasos? En caso de que Finlandia y Suecia decidan solicitar el ingreso en la OTAN, el proceso de adhesión “se desarrollará rápidamente” y se establecerán medidas provisionales hasta que se conviertan en miembros formales de la alianza, según declaró en abril el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.

¿Cuál es la reacción de Rusia? El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró este miércoles que Rusia sigue de cerca la configuración de la OTAN cerca de sus fronteras, comentando la posibilidad de que Finlandia y Suecia se unan a la alianza.

Las sanciones impuestas a Rusia por Occidente están “provocando” una crisis mundial, dijo este jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión sobre temas económicos.

“Sus autores, guiados por ambiciones políticas miopes e infladas, por la rusofobia, golpean en mayor medida sus propios intereses nacionales, sus propias economías, el bienestar de sus ciudadanos. Lo vemos, en primer lugar, en un fuerte aumento de la inflación en Europa”, dijo Putin.

Según el dirigente ruso, la continuación de la “obsesión de Occidente por las sanciones” conducirá inevitablemente a las “consecuencias más difíciles e intratables” para la Unión Europea, así como para los países más pobres del mundo.

Dijo que “la culpa de todo esto la tienen las élites de los países occidentales, que están dispuestas a sacrificar al resto del mundo para mantener su dominio global”.

Putin añadió que Rusia está haciendo frente a los desafíos externos provocados por las sanciones occidentales y que la inflación en el país se está ralentizando.

“El aumento semanal de los precios ya ha bajado al 0,1%, lo que ya se acerca a la tasa de crecimiento semanal que corresponde al objetivo de inflación del Banco de Rusia”, dijo.

Putin dijo que la URSS ganó la Gran Guerra Patriótica no solo por las batallas en el frente, sino también por su poder económico y su resistencia.

Ucrania denuncia el bombardeo de pueblos cerca de la frontera nororiental con Rusia

Casas destruidas vistas desde arriba en el pueblo de Vilhivka, cerca de Járkiv, Ucrania, el 11 de mayo (Foto: Ricardo Moraes/Reuters)

A medida que los combates en el noreste de Ucrania se acercan a la frontera con Rusia, los funcionarios ucranianos afirman que más pueblos fronterizos están siendo atacados por las fuerzas rusas.

Una persona murió cuando el pequeño pueblo de Novi Vykry fue bombardeado a primera hora de este jueves por una descarga de 20 proyectiles de artillería, según funcionarios ucranianos en Sumy.

El bombardeo de los asentamientos fronterizos en Sumy desde el otro lado de la frontera en Rusia ha aumentado en los últimos días, al mismo tiempo que las fuerzas ucranianas avanzan hacia otra sección de la frontera internacional en la región de Járkiv.

A primera hora de este jueves, las fuerzas armadas ucranianas dijeron que las fuerzas rusas habían lanzado un ataque aéreo en el distrito de Shostka de la región de Sumy.

Miles de víctimas civiles en Mariúpol y más de 1.000 cuerpos de civiles recuperados en la región de Kyiv, según la ONU

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró este jueves que su oficina sigue investigando las denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Ucrania, “muchas de las cuales pueden constituir crímenes de guerra”.

En su intervención desde Viena durante una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Ucrania, Bachelet dijo que su oficina estima que “el número de muertos civiles en Mariúpol se cuenta por miles” y que solo con el tiempo se conocerá “la verdadera magnitud” de las presuntas atrocidades. Dijo que en zonas de intensas hostilidades, como Mariúpol, ha sido difícil para su equipo acceder y recoger información.

En la región de Kyiv, la matanza de civiles “a menudo parece ser intencionada, llevada a cabo por francotiradores y soldados”, dijo. La semana pasada, su equipo visitó 14 ciudades y pueblos de las zonas de Kyiv y Chernihiv, y “escuchó relatos de primera mano de familiares, vecinos y amigos asesinados, heridos, detenidos y desaparecidos”, dijo.

“Hasta la fecha se han recuperado más de 1.000 cadáveres de civiles solo en la región de Kyiv. Algunas de esas personas han muerto en las hostilidades, otras parecen haber sido ejecutadas sumariamente”, y otras parecen haber muerto debido al estrés de las hostilidades y a la falta de ayuda médica, dijo. Algunos parecen haber sido torturados, añadió.

Bachelet reiteró sus llamamientos a “ambas partes del conflicto” para que respeten el derecho internacional humanitario.

El Kremlin dice que las empresas energéticas extranjeras que caen bajo las sanciones de Rusia no participarán en el suministro de gas

Las empresas energéticas extranjeras sometidas a sanciones rusas no podrán participar en el suministro de gas, dijo este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

“Se han introducido sanciones de bloqueo. Por lo tanto, no habrá relaciones con estas empresas, simplemente están prohibidas”, dijo Peskov a los periodistas en una conferencia telefónica habitual, al comentar el decreto publicado la víspera.

Este miércoles, el gobierno ruso aprobó una lista de 31 empresas extranjeras —todas ellas filiales actuales o antiguas de la compañía estatal rusa de gas Gazprom— que ahora están sujetas a medidas económicas especiales, según la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

Ucrania corta flujo de gas ruso a Europa 1:12

Entre las empresas incluidas en la lista se encuentran Gazprom Germania GmbH, Gazprom Marketing & Trading Ltd. y el operador de la parte polaca del gasoducto Yamal-Europa.

El vicecanciller alemán y ministro de Economía, Robert Habeck, declaró este jueves que Alemania había encontrado proveedores alternativos a Gazprom Germania.

Anoche Putin publicó un decreto por el que los proveedores de gas europeos serán sancionados por Rusia. En Alemania, Gazprom y sus filiales se ven afectadas, lo que significa que algunas de las filiales ya no reciben gas de Rusia”, dijo Habeck en el Parlamento alemán, sin dar más detalles sobre los proveedores alternativos.

