Maria Alyokhina, de Pussy Riot, dice que escapó de Rusia vestida de repartidora de comida

(CNN) — Maria Alyokhina, miembro del grupo punk Pussy Riot, que lleva mucho tiempo protestando contra el régimen del presidente ruso Vladimir Putin, dijo que escapó del país disfrazada de repartidora de comida.

Alyokhina declaró a The New York Times que, aunque en su día se negó a abandonar el país a pesar de las múltiples detenciones y periodos de encarcelamiento, finalmente se marchó después de que las autoridades rusas dijeran que cumpliría condena en una colonia penal. Ha estado bajo “arresto domiciliario efectivo”, según el diario, y ha criticado abiertamente la guerra en Ucrania.

Para evitar ser detectada, dijo, se vistió con una chaqueta verde hinchada que suele llevar un repartidor de comida. En las fotos que compartió con el diario, su novia aparece con la chaqueta y una gran fiambrera a la espalda. Durante su viaje de una semana desde Rusia a Belarús y a Lituania, Alyokhina llevaba botas de plataforma sin cordones. (En la cárcel, se utilizaban toallitas húmedas en lugar de cordones, que no estaban permitidos). The New York Times informó de que llevará las botas cuando las Pussy Riot comiencen su gira este mes.

“Creo que Rusia ya no tiene derecho a existir”, declaró al diario desde Lituania. “Incluso antes, había preguntas sobre cómo está unida, por qué valores está unida y hacia dónde va. Pero ahora ya no creo que eso sea una cuestión”.

Otras detenciones en Rusia

Alyokhina ha sido detenida varias veces en la última década por sus actuaciones con Pussy Riot. El grupo se dio a conocer internacionalmente en 2012 cuando interpretaron un himno de protesta anti-Putin, criticando al Kremlin y a la Iglesia Ortodoxa Rusa dentro de una catedral de Moscú. Las mujeres, vestidas con pasamontañas que ocultaban sus rostros, gritaron: “Madre María, por favor, echa a Putin”.

Alyokhina y otras dos integrantes fueron declaradas culpables de “vandalismo” por la actuación y condenadas a dos años de prisión. Quedó en libertad a dos meses de cumplir su condena, pero ha sido detenida y encarcelada seis veces desde el verano pasado por su activismo, informó The New York Times.

Otra integrante de Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova, que también estuvo encarcelada durante casi dos años, fue incluida el año pasado en una lista de “agentes extranjeros” rusos, que exige a quienes figuran en ella que cumplan “estrictos requisitos de información financiera” y que añadan un descargo de responsabilidad a todo lo que publiquen que los identifique como agentes extranjeros, informó entonces CNN.

Alyokhina declaró al diario que espera volver a Rusia, pero que por el momento se encuentra en Islandia, donde está organizando actos a favor de Ucrania con apariciones de artistas islandeses como Björk.

