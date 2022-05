Última hora de la guerra en Ucrania: Rusia está “muy preocupada” por una contraofensiva

Juan Pablo Elverdin

(CNN Español) — Rusia reunió unos 20 grupos tácticos de batallones en Belgorod —ciudad rusa cercana a la frontera ucraniana— y está preocupada por la posibilidad de contraataques ucranianos, según un alto funcionario ucraniano.

“Según el Estado Mayor [de las fuerzas armadas ucranianas], están muy preocupados por nuestra contraofensiva en la región de Járkiv, en el norte de la región de Járkiv, para ser precisos”, dijo a la televisión ucraniana Vadym Denysenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania.

Sin embargo, las fuerzas rusas tienen fuerza suficiente para atacar de nuevo la zona, dijo.

Combates al sur: Las batallas más activas de este miércoles están más al sur, dijo Denysenko, “en la dirección de Luhansk. Se trata de Rubizhne, Severodonetsk”.

Desmintió la afirmación hecha por el Ministerio de Defensa ruso este martes de que las fuerzas rusas habían llegado a la frontera de Luhansk.

Las fuerzas rusas están tratando de romper el sur de Izium para tomar otras partes de la región de Donetsk, pero ha habido poco movimiento en el terreno.

“En la dirección de Izium, llevan a cabo un reconocimiento aéreo bastante masivo, en primer lugar. Se trata más de drones que de aviación”, dijo Denysenko.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y a los “amigos” de su país en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la aprobación de un proyecto de ley por el que Washington entregará ayuda por valor de US$ 40.000 millones a Ucrania en medio de la actual invasión rusa.

La Cámara aprobó el proyecto de ley este martes por la noche con un amplio apoyo bipartidista, por 368 votos a favor y 57 en contra. Los 57 votos en contra de la medida fueron de los republicanos.

I thank @SpeakerPelosi and all friends of 🇺🇦 in 🇺🇸 House of Representatives for the quick approval of the law on additional financial support for our state initiated by @POTUS. We are looking forward to consideration of this important document for us by the Senate. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2022

La medida deberá ahora ser aprobada por el Senado antes de que pueda pasar al presidente Joe Biden para que la firme como ley.

Pelosi realizó una visita no anunciada a Kyiv, la capital ucraniana, a principios de este mes para reunirse con Zelensky.

El líder de la autoproclamada región apoyada por Rusia reclama la “liberación” de más territorio

El líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) hizo nuevas reivindicaciones de liberación al hablar sobre el aniversario de su declaración de independencia el miércoles.

“Hoy, una nueva etapa en nuestra vida es la liberación del territorio de la RPD dentro de sus límites constitucionales”, dijo el líder separatista Denis Pushilin en una declaración compartida en el canal de Telegram. “Como toda la historia de la formación de nuestro Estado, esta etapa no es fácil. Pero la República nació para ganar, y lograremos nuestros objetivos”.

Denis Pushilin, líder de la región separatista de Donetsk, apoyada por Rusia, visita Mariúpol. (Foto: Cortesía de la República Popular de Donetsk)

“El Donbás ruso celebra esta fiesta con un sentimiento especial este año en el estatus de un estado reconocido”, dijo Pushilin.

Un poco de contexto: El presidente Vladimir Putin firmó los decretos de reconocimiento de las llamadas República Popular de Donetsk y República Popular de Luhansk días antes de comenzar con la invasión de Ucrania.

Ucrania y la gran mayoría de los países europeos se han pronunciado en contra de estas reivindicaciones por considerarlas ilegítimas.

Ucrania suspende el flujo de algunas exportaciones de gas ruso con destino a Europa

Ucrania suspenderá algunas de las exportaciones de gas ruso a Europa que circulan por los gasoductos que atraviesan el país debido a las interrupciones en los puntos de tránsito clave, dijo este martes el operador del sistema de transmisión de gas del país (GSTOU) en un comunicado.

En medio de la invasión rusa, Ucrania ha continuado sus operaciones de transporte de gas ruso a través del país.

Pero GSTOU dijo que actualmente es “imposible cumplir las obligaciones” con los socios europeos debido a “la interferencia de las fuerzas de ocupación”. Dijo que la interferencia de Rusia, incluidas las tomas de gas no autorizadas, había “puesto en peligro la estabilidad y la seguridad” del sistema de transporte de gas ucraniano.

En consecuencia, había decidido suspender las operaciones a partir de las 7 de la mañana, hora local, de este miércoles en la estación de medición de gas del punto de entrada Sokhranivka y en la estación de compresión fronteriza Novopskov, por las que transita casi un tercio del gas procedente de Rusia con destino a Europa, hasta 32,6 millones de metros cúbicos al día.

Ucrania dijo que posiblemente podría transferir la capacidad temporalmente no disponible de Sokhranivka al punto de Sudzha, situado en el territorio controlado por Ucrania.

Sin embargo, la compañía energética estatal rusa Gazprom dijo que era “tecnológicamente imposible” cambiar las transferencias de gas a Ucrania a un nuevo punto de entrada, según informó la agencia en un comunicado.

Rusia califica de “provocación” la decisión de Lituania de declararla autora del terrorismo

La decisión de Lituania de declarar a Rusia “un Estado que apoya y perpetra el terrorismo” es una provocación y un extremismo, dijo este miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, en un comentario en la radio rusa Sputnik.

“Los países que aprueban este tipo de documentos, declaraciones y comunicados, adoptan tales medidas extremistas, no hay otra forma de llamarlo. Todos estos países son miembros de la OTAN. A lo largo de las últimas décadas, hemos visto repetidamente las acciones ilegales y agresivas de la OTAN, que condujeron a grandes pérdidas de vidas”, dijo Zakharova.

“Esto debe ser tratado exactamente como un elemento de provocación, extremismo e hipocresía política”, añadió.

Un poco de contexto: El Parlamento lituano, el Seimas, aprobó este martes una resolución en la que se declara que la invasión rusa de Ucrania es un “genocidio” y que Rusia es autora de terrorismo.

El parlamento también pidió la creación de un tribunal internacional para investigar los supuestos crímenes de guerra rusos en Ucrania.

“Tenemos claramente razones para calificar esto como un acto de genocidio”, dijo el ministro lituano de Asuntos Exteriores, Gabrielius Landsbergis, en una entrevista con CNN en Washington.

“Putin declaró claramente que no cree que Ucrania tenga derecho a existir como país y está tratando de demostrar su punto matando básicamente ciudades civiles enteras llenas de civiles”, añadió.

Rusia abre más “centros de alojamiento temporal” para refugiados de Ucrania

Rusia abrió otros nueve centros de alojamiento temporal para acoger a personas procedentes de Ucrania y de las repúblicas autoproclamadas, informó este miércoles la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti.

“En 53 regiones de Rusia funcionan 523 centros de alojamiento temporal, que albergan a 34.140 mil personas, entre ellas 11.790 mil niños”, informó RIA Novosti según el representante de los servicios de emergencia.

Actualmente funcionan 66 centros en la región de Rostov, la principal “puerta de entrada” a Rusia para las personas procedentes de Ucrania.

Las autoridades ucranianas afirman que Rusia está deportando por la fuerza a personas de Mariúpol y de las zonas regionales y lo consideran un crimen de guerra. A principios de este mes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que más de medio millón de ucranianos han sido deportados a Rusia desde el comienzo de la guerra.

“Fueron obligados a ir allí. Les confiscan sus documentos y medios de comunicación. Se les envía a regiones lejanas de esa tierra extranjera para que se asimilen allí”, dijo Zelensky el 6 de mayo.

CNN no puede confirmar de forma independiente el número de ucranianos que han sido llevados al otro lado de la frontera en territorio ruso.

