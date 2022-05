Polémica en Costa Rica por un decreto que elimina la obligatoriedad de las mascarillas para prevenir el covid-19

Ángela Reyes

(CNN Español) — Este miércoles entró en vigor en Costa Rica el decreto que elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla, una decisión del nuevo Gobierno de Rodrigo Chaves que genera diversas reacciones entre profesionales de la salud y la ciudadanía.

La población sigue atenta a las primeras medidas de Chaves, quien asumió funciones el 8 de mayo y dispuso el cambio.

El decreto se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, requisito necesario para la entrada en vigor. Horas antes, en un comunicado, la Casa Presidencial dijo que la publicación se había retrasado por las reacciones al anuncio, “que incluyeron numerosas especulaciones, publicaciones engañosas y hasta amenazas de denuncias penales”.

El uso estricto de la mascarilla será solo para los trabajadores de la primera línea de atención de la salud pública.

El domingo, después de la ceremonia del traspaso de poderes, el presidente anunció que el uso de la mascarilla para la población dejaba de ser obligatorio, así como la obligación de vacunarse contra el covid-19. Otra de las disposiciones descarta el despido de personas en el sector público que se nieguen a vacunarse contra el coronavirus. Sin embargo, el decreto sobre la vacunación, contrario a lo manifestado el domingo por el mandatario, no deroga la obligatoriedad instaurada durante el gobierno de Carlos Alvarado y mantiene la vacunación obligatoria contra el covid-19.

En este punto, la publicación en el Diario Oficial La Gaceta dice lo siguiente: “Se insta a todas las instituciones públicas del Estado y al sector privado costarricense a no aplicar sanciones de despido en los casos de funcionarios que no cuentan con el esquema de vacunación de covid-19″.

Reacciones en Costa Rica al decreto sobre mascarillas

El secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE AFINES), Lenin Hernández, dijo que es el momento menos oportuno para descuidar las medidas sanitarias y bajar la guardia. “De forma respetuosa pero vehemente solicitamos claridad en ese decreto del Poder Ejecutivo, así como también, el informe técnico epidemiológico que sustente la decisión tomada por el señor presidente de la República de eliminar el uso obligatorio de la mascarilla”, señaló Hernández

Chaves dijo este domingo luego de iniciar funciones que “el decreto lo que quiere es darle la libertad y la responsabilidad a las y los costarricenses por su propia salud”. Además agregó que recomendaba a las personas que se pongan la mascarilla en el bus si así lo sienten, sobre todo los que no se han vacunado tres o cuatro veces. “Eso es sentido común, los ticos somos gente inteligente y las ticas más”, indicó.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica (CMCCR) también se pronunció tras el anuncio. El presidente de esta organización, Mauricio Guardia, dijo que respetaban las decisiones del Gobierno, pero que en este momento “consideraban la decisión de suspender el uso de la mascarilla un poco prematura”, porque “estamos viendo un aumento considerable de los casos”.

En un recorrido de CNN por las cercanías del Hospital Max Peralta en Cartago, la mayor parte de las personas consultadas dijeron que no estaban de acuerdo con la medida. Rosemary Guzmán expresó que era hipertensa y que “tenemos que cuidarnos”. Del mismo criterio son Johnny González y Johanna Redondo, quienes insistieron en que es mejor mantener el uso obligatorio de la mascarilla un tiempo más porque la pandemia no ha terminado. Otras dos personas consultadas, quienes prefirieron no dar su nombre, expresaron que había que probar y una de ellas mencionó que coincidía con que la decisión de que usarla o no fuera individual.

Las cifras del coronavirus

Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante su oficina de prensa, confirmó a CNN que la definición de las medidas sanitarias es una competencia del Ministerio de Salud, por lo que son respetuosos del marco de acción. Dijo además que como institución responsable de la prestación de servicios de salud “se mantendrá vigilante de los índices de ocupación hospitalaria y de la atención de pacientes con covid-19 en sus unidades”.

Según el Ministerio de Salud, Costa Rica acumula 866.164 casos de covid-19, 16.037 casos activos y 8.444 personas fallecidas desde el 6 de marzo de 2020, cuando se detectó la primera persona con el virus en el país.

CNN consultó a la Oficina de prensa de Casa Presidencial cuál era la respuesta a las preocupaciones de los sectores por el levantamiento de la obligatoriedad en el uso de la mascarilla, pero no hemos tenido respuesta.

