(CNN) — Reflexionando sobre la crisis de los misiles en Cuba, el presidente John F. Kennedy (JFK) advirtió una vez que las potencias nucleares “deben evitar las confrontaciones que llevan a un adversario a elegir entre una retirada humillante o una guerra nuclear”.

El enfrentamiento con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por Ucrania aún no refleja la política arriesgada de un minuto para la medianoche que llevó a la Unión Soviética y a Occidente a la cúspide del Armagedón en octubre de 1962.

Pero la lógica de superpotencia de Kennedy resuena conmovedoramente mientras Putin se ve arrinconado por el desastre estratégico de su guerra, la heroica resistencia de Ucrania y un extraordinario transportador aliado multimillonario de armas y municiones.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien siempre ha declarado que sus dos objetivos son ayudar a Ucrania a defenderse y evitar una escalada directa con Putin que podría poner en riesgo una guerra nuclear, parece haber estado reflexionando sobre la advertencia de JFK.

En un evento de recaudación de fondos en Potomac, Maryland, este lunes por la noche, Biden confesó que le preocupaba que Putin aún no ideara una salida de la guerra, a pesar de la naturaleza “calculadora” del exagente de la KGB. Mientras tanto, altos funcionarios de seguridad nacional admiten que aún no saben qué tipo de éxito ruso incremental en el este y el sur de Ucrania le permitiría a Putin declarar una especie de victoria y reducir la escalada de la guerra, informó Kaitlan Collins de CNN.

Todo esto es una preocupación. Pero es uno que parece algo discordante con la política estadounidense. Después de todo, el objetivo explícito de Washington al apoyar a Ucrania es que Putin pierda la guerra. Biden le pidió al Congreso US$ 33.000 millones para enviar ayuda militar y de otro tipo a Ucrania, y el martes la Cámara votó para aprobar un proyecto de ley de aproximadamente US$ 40.000 millones. Washington está inundando el campo de batalla con misiles antitanques y antiaéreos, radares, drones, proyectiles de artillería y obuses.

Este agresivo enfoque occidental, el lento progreso de la guerra de desgaste de Putin y la falta de cualquier esfuerzo diplomático para poner fin a la guerra significan que es casi seguro que el líder ruso se verá acorralado aún más en un rincón peligroso.

La única opción de salida de Putin en este momento parece ser una capitulación y que admita tácitamente que el esfuerzo occidental, combinado con el feroz coraje ucraniano, lo superó, una posición que sería políticamente imposible de adoptar.

¿Hasta dónde llegaría Putin en su guerra contra Ucrania?

No hay un consenso real sobre lo que podría hacer Putin si está desesperado. Si bien no comparte la visión lógica y precisa de Washington de que está perdiendo la guerra, no hay indicios de que tenga tendencias suicidas y se arriesgaría a una confrontación nuclear a gran escala si pusiera a prueba la resolución occidental.

Varios altos funcionarios estadounidenses han expresado públicamente el temor de que Putin pueda buscar armas nucleares tácticas y de menor rendimiento en el campo de batalla como alternativa a una derrota humillante en Ucrania. Hubo cierto alivio en ese sentido el martes, cuando la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, dijo a una comisión del Congreso que la opinión de Estados Unidos es que no existe “un potencial inminente para que Putin use armas nucleares”. Y el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el teniente general Scott Berrier, dijo que la evaluación también abarca dispositivos tácticos o de campo de batalla.

Pero no es alarmista considerar la posibilidad. Putin ha demostrado ser un líder despiadado con pocos reparos en causar bajas masivas. Arrasó ciudades en Chechenia y desató sus fuerzas contra civiles en Siria. Su guerra en Ucrania se ha caracterizado por bombardeos despiadados de áreas residenciales, escuelas, estaciones y refugios, y aparentes crímenes de guerra por parte de sus tropas. Miles de sus soldados han muerto. Y Putin ya ha utilizado armas de destrucción masiva, por ejemplo, apuntando a los desertores rusos en suelo británico con elementos radiactivos y agentes nerviosos, sin tener en cuenta a los civiles, según el gobierno del Reino Unido.

La voluntad de Rusia de amenazar con el uso de armas nucleares, de una manera que la Unión Soviética rara vez hizo durante la Guerra Fría, para aterrorizar a los ciudadanos occidentales, mientras tanto, subraya el tipo de ventaja que el arsenal más temible del mundo puede brindar a los estados rebeldes. que quieren prevenir la posibilidad de una intervención occidental.

Putin se está preparando para un conflicto prolongado, dice la directora de inteligencia de EE.UU.

Putin no muestra signos de mirar las salidas

Si bien se puede criticar a EE.UU. por no darle a Putin el tipo de salida sobre la que especulaba Biden, tal iniciativa sería difícil y podría no funcionar de todos modos.

Para empezar, Putin no está mirando las salidas. Si bien la guerra es un desastre económico, militar y estratégico para Rusia, el líder del Kremlin baila con su propia lógica. Si no puede controlar toda Ucrania o derrocar a su gobierno, crear una gran destrucción humana y material que impida que Ucrania funcione como una economía normal y castigue sus aspiraciones de unirse a Occidente puede ser suficiente, y podría disuadir a otros Estados de la órbita exsoviética.

Esa es quizás una de las razones por las que Haines sugirió el martes que el líder ruso se estaba “preparando para un conflicto prolongado en Ucrania, durante el cual todavía tiene la intención de lograr objetivos más allá del Donbas”. Pero advirtió que el desajuste entre las capacidades militares de Putin y sus ambiciones significaba que podría verse obligado a regresar a ese rincón peligroso y arremeter.

“La tendencia actual aumenta la probabilidad de que el presidente Putin recurra a medios más drásticos, incluida la imposición de la ley marcial, la reorientación de la producción industrial o acciones militares potencialmente escalonadas para liberar los recursos necesarios para lograr sus objetivos a medida que se prolonga el conflicto, o si percibe que Rusia está perdiendo en Ucrania”, dijo Haines.

Rusia está “muy preocupada” por una contraofensiva En la “zona cero” de la crisis de los misiles en Cuba, 50 años después

La idea de que Putin podría ser sacado del callejón sin salida estratégico en el que se encuentra también se derrumba por otras dos razones. Primero, el líder ruso rechazó todas las rampas de salida, súplicas y advertencias diplomáticas para reducir la escalada del conflicto antes de la invasión. Ahora lo que está en juego por su prestigio personal, su posición política y la reputación de Rusia, así como el juicio de la historia, es más agudo. De hecho, hubo señales de una posible nueva escalada el martes cuando Bielorrusia trasladó fuerzas especiales a las fronteras de Ucrania, citando lo que afirmaba que era una agresión occidental.

La segunda razón por la que este puede no ser el momento de la diplomacia radica en la creencia en las capitales occidentales de línea dura, como Londres y Washington, de que las fuerzas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, llenas de armas occidentales, se han ganado el derecho a ganar la guerra, y podría terminar haciéndolo. Después de todo, Ucrania es la parte perjudicada, que ha sufrido una invasión no provocada.

Y hasta ahora, Putin no ha atacado convoyes de armas que se dirigían a Ucrania en suelo de la OTAN ni ha llevado a cabo ataques cibernéticos importantes contra objetivos occidentales, al menos ninguno que sea de conocimiento público. Ambas omisiones sugieren el poder de la disuasión.

Pero a medida que avanza la guerra, con el peligro constante de una escalada o un error de cálculo que precipitaría un enfrentamiento más amplio, es posible que se abran grietas en la fortaleza de la unidad occidental.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que intentó sin éxito convencer a Putin de que no invadiera Ucrania, condenó la retórica belicosa del Día de la Victoria del líder ruso. Pero también dijo que eventualmente Ucrania y Rusia tendrían que sentarse y hablar de paz, una causa que no sería servida por la “humillación” de Moscú. Macron luego habló con el presidente chino Xi Jinping, un aliado de Putin, este martes, luego de lo cual el Palacio del Elíseo dijo que habían acordado “sobre la urgencia de un alto el fuego”.

Y hubo un momento impactante en la Oficina Oval este martes, cuando el primer ministro de Italia, Mario Draghi, después de elogiar la unidad occidental en Ucrania y condenar la invasión rusa, le dijo esto a Biden ante las cámaras:

“Tengo que decirte que en Italia y en Europa ahora, la gente quiere poner fin a… estas masacres, a esta violencia, a esta carnicería que está pasando. Y la gente piensa en qué podemos hacer para traer la paz.

“Al menos quieren pensar sobre la posibilidad de lograr un alto el fuego y comenzar de nuevo algunas negociaciones creíbles. Esa es la situación ahora mismo. Creo que tenemos que pensar profundamente en cómo abordar esto”.

Sus comentarios reflejaron un creciente nerviosismo de que, sin algún tipo de intervención externa, Putin bien podría verse empujado al tipo de rincón del que hablaba Kennedy en un discurso en American Universidad en junio de 1963.

Meses antes, mientras el mundo contenía la respiración por temor a una guerra nuclear, Kennedy había ideado una forma de que el líder soviético Nikita Khrushchev dimitiera sin perder la cara en su enfrentamiento por Cuba.

Seis décadas después, se podría requerir algún tipo de adaptación similar, por dolorosa que sea, para Putin.

