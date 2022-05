Elon Musk confirma que revertiría el veto de Trump en Twitter

Alexandra Ferguson

(CNN) — El posible próximo propietario de Twitter Elon Musk dijo este martes que restauraría la cuenta vetada del expresidente Donald Trump en la plataforma.

Las declaraciones de Musk en una conferencia automotriz marcan su primera admisión pública de una medida ampliamente esperada de su parte desde que anunció sus planes para adquirir al gigante de las redes sociales por US$ 44.000 millones.

Musk describió la decisión de prohibir la cuenta de Trump en enero de 2020 como una “decisión moralmente equivocada” y “extremadamente ridícula”. “Sí considero que no fue correcto vetar a Donald Trump, creo que eso fue un error”, dijo Musk.

Musk añadió “Yo revertiría la prohibición permanente. Diría que aún no soy dueño de Twitter, así que esto no es algo que sucederá definitivamente, por qué, ¿qué sucedería si no soy dueño de Twitter? Pero, en mi opinión, y quiero dejar esto en claro, Jack Dorsey apoya esta opinión, es que no deberíamos prohibir permanentemente”.

