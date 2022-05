Dmitry Bivol vence a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas

olivertapia

(CNN Español) — Saúl “Canelo” Álvarez fue derrotado por el ruso Dmitry Bivol, quien le propinó al mexicano la segunda derrota en toda su carrera.

Después de 12 rounds, Bivol ganó la pelea por decisión unánime (115-113).

“Hoy me probé que soy el mejor, mantuve mis cinturones, Canelo es un gran campeón y lo respeto mucho. Si tu no crees en ti mismo en quién vas a creer, yo creí en mí, me sentí mejor que nunca en la pelea, lo disfruté todo”, dijo Bivol tras la pelea, según reportó Reuters.

“No hay ninguna excusa, es un gran peleador, se gana y se pierde y hay que aceptarlo tal cual, pero esto no se queda así”, dijo por su parte el mexicano.

Álvarez y Bivol se enfrentaron este sábado 7 de mayo por el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés) en la categoría de los semipesados.

La pelea, en el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, entre el “Canelo” y Bivol tenía una bolsa aproximada de US$ 17 millones.

El mexicano ha triunfado en la categoría de peso mediano y ha logrado los cuatros cinturones de las diferentes organizaciones (OMB, AMB, CMB y FIB). En este 2022 quiso competir en una categoría superior para retarse ante Bivol por el título semipesado de la WBA (AMB en español).

Hasta la pelea de este sábado, “Canelo” tan solo acumulaba una derrota en su carrera profesional como boxeador. El tapatío tenía un historial de 57-2-1, es decir, un récord de 57 victorias, 2 empates y 1 derrota. Del total de victorias, 39 han sido por nocaut y nocaut técnico, el resto ha sido por decisión de los jueces.

Esta es apenas la segunda derrota del mexicano en toda su carrera. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Su única derrota hasta la de este sábado fue con el boxeador Floyd Mayweather en septiembre de 2013. El púgil mexicano tenía 23 años y llegaba al cuadrilátero invicto, aún no conocía lo que era la derrota. El estadounidense le hizo frente al mexicano desde el comienzo y el tapatío no pudo encontrar la oportunidad de conectar. Tras llegar a 12 rondas el jurado fue quien puso el nombre de Floyd en lo más alto.

Dmitry Bivol se proclamó campeón interino en 2016 tras vencer al púgil Félix Valera y tras hacer dos defensas de la corona “fue elevado a monarca del organismo pionero”, según destaca la AMB.

El ruso cuenta con un gran palmarés en su carrera profesional, y, aunque no partía como favorito, sorprendió al mexicano durante la pelea.

Dmitry Bivol ganó la pelea por decisión unánime. (PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

En febrero la WBA anunció una serie de medidas “en su apoyo a la invasión de Rusia a Ucrania”, entre las que destacan la exclusión de los peleadores de Rusia y Belarús de los rankings de la organización pero hizo una excepción con los campeones actuales como Bivol. Así que el boxeador nacido en Kirguistán y de nacionalidad rusa podría pelear la batalla contra el mexicano pero no se le permitiría subir al ring con su bandera, no se tocaría el himno ruso y tampoco se nombraría a su país.

