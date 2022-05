The New York Times: ex secretario de Defensa dice en libro que Trump planteó lanzar misiles a México para ‘destruir los laboratorios de drogas’

olivertapia

Washington (CNN) — El exsecretario de Defensa de Estados Unidos Mark Esper dice en su nuevo libro que el entonces presidente Donald Trump le consultó en 2020 sobre la posibilidad de lanzar misiles a México para “destruir los laboratorios de drogas” y acabar con los cárteles, informó el jueves The New York Times.

“Podríamos simplemente disparar algunos misiles Patriot y acabar con los laboratorios, en silencio”, sugirió Trump, según el próximo libro “A Sacred Oath”, informó el diario. El expresidente razonó que México no “tenía control” sobre su propio país y que “nadie sabría que fuimos nosotros”, relató Esper, quien se opuso en ese momento, según el reporte.

El intercambio es una de varias discusiones sorprendentes detalladas en el libro de Esper, que se publicará el martes, informó el periódico. Si bien Esper escribe que el comportamiento de Trump nunca se volvió lo suficientemente errático como para justificar la invocación de la Enmienda 25, el libro describe una Casa Blanca caótica centrada casi por completo en la candidatura a la reelección de Trump.

Un portavoz de Trump no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios por parte de The New York Times.

La relación de Esper con Trump

El presidente Donald J. Trump, flanqueado por el secretario de Defensa Mark Esper, habla durante una reunión el lunes 7 de octubre de 2019 en Washington.

Esper rompió con Trump en varios momentos como secretario de defensa, incluso por los planes del entonces presidente de retirar todas las tropas estadounidenses de Afganistán. Pero la brecha se profundizó en el verano de 2020 cuando Esper dijo que no apoyaba el uso de tropas en servicio activo para sofocar las protestas a gran escala en Estados Unidos provocadas por el asesinato a manos de la policía de George Floyd.

A principios de esta semana, Axios informó que el libro de Esper también detalla que Trump planteó la idea de disparar a los manifestantes que tomaron las calles alrededor de la Casa Blanca ese verano.

“¿No puedes simplemente dispararles? ¿Simplemente dispararles en las piernas o algo así?”, preguntó Trump, según un extracto del libro, informó Axios. CNN ha informado anteriormente relatos similares, incluidos los documentados por el periodista Michael Bender en su propio libro titulado “Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost”.

Trump finalmente despidió a Esper mediante un tuit a principios de noviembre de 2020, días después de perder las elecciones presidenciales.

Esper le dijo al The New York Times el jueves: “Sentí que estaba escribiendo para la historia y para el pueblo estadounidense”. Y llamó al expresidente “una persona sin principios que, dado su interés propio, no debería estar en una posición de servicio público”.

