Publican fotos del recluso de Alabama y la carcelera con la que desapareció, incluyendo el aspecto que ella podría tener con el cabello oscuro

Alejandra Ramos

(CNN) — Mientras las autoridades continúan buscando a la agente de correccionales de Alabama y al recluso con el que desapareció, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos dijo que la agente, Vicky White, pudo haber teñido su cabello rubio de un tono más oscuro y ofreció representaciones de cómo podría lucir después del cambio.

La agencia también publicó fotos del recluso, Casey White, de 38 años, y marcadores de identificación como varios tatuajes. Debería ser considerado “armado y extremadamente peligroso”, indicó la agencia en un comunicado de prensa el jueves.

En un comunicado de prensa, el Servicio de Alguaciles de EE.UU. dijo que Vicky White podría haberse teñido el cabello más oscuro y haber ofrecido estas representaciones.

Los investigadores han estado siguiendo pistas que incluyen avistamientos reportados desde Florida hasta Kentucky, dijo a CNN el sheriff del condado de Lauderdale, Rick Singleton.

Pero “en este momento”, dijo, “no tenemos idea de dónde están”.

Durante la semana pasada, las autoridades descubrieron que la agente, de 56 años y el recluso, que estaba detenido por cargos de asesinato, podrían haber tenido una relación romántica, dijo el sheriff.

La carcelera que desapareció con un preso en Alabama vendió su casa días antes. Ahora los investigadores sospechan de una relación romántica

La pareja, que no tiene parentesco, desapareció el viernes pasado por la mañana cuando la agente penitenciaria dijo que estaba llevando a Casey White de la cárcel del condado de Lauderdale al juzgado antes de ir a buscar atención médica porque no se sentía bien, dijeron las autoridades. Pero los dos nunca se presentaron en el juzgado y la agente no llegó al centro médico.

Ahora, con la búsqueda en su séptimo día, las autoridades están investigando pistas “prometedores” que han recibido de “todas partes”, aseguró Singleton el miércoles en el programa “Don Lemon Tonight” de CNN.

“Puedo decirles que hemos recibido varios informes de avistamientos desde Florida hasta Kentucky”, afirmó Singleton, aunque no todos han resultado fructíferos: en un caso, una mujer entró en una tienda de conveniencia y entregó un empleado una nota que decía: “Soy Vicky White, me han secuestrado, ayúdame”, dijo Singleton. Pero ella no era Vicky White.

Se ve a Vicky White y Casey White saliendo de la cárcel del condado de Lauderdale.

En los días transcurridos desde que desaparecieron, los investigadores determinaron que la agente y el recluso tenían una “relación especial” en la que Vicky White le otorgaba privilegios al recluso, incluyendo comida adicional. La investigación recibió ayuda, en parte, de reclusos que informaron a los funcionarios sobre la relación durante el fin de semana, dijo Singleton.

Vicky White, subdirectora de correccionales del condado de Lauderdale, estaba lista para jubilarse el día que desapareció. También había hecho algunos movimientos financieros importantes antes de la fuga, como vender su casa el 18 de abril por un valor muy por debajo del mercado. La casa se vendió por US$ 95.550, según los documentos, pero los registros del condado de Lauderdale muestran que el valor total de la parcela de la casa es de US$ 204.700.

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. publicó estas imágenes de Casey White, junto con marcadores de identificación que incluyen varios tatuajes.

“Claramente, hubo mucha planificación en esto”, dijo el jueves el fiscal de distrito del condado de Lauderdale, Chris Connolly, al programa “New Day” de CNN.

Los familiares y compañeros de trabajo dicen que están atónitos por la repentina desaparición de la agente penitenciaria, a quien Singleton ha descrito como una “empleada modelo” con un “expediente intachable”.

Vicky White tiene una orden activa de arresto por cargos de permitir o facilitar la fuga en primer grado. Ella tampoco es empleada de la Oficina del Sheriff del Condado de Lauderdale, dijo la oficina en un comunicado el miércoles. Si bien el viernes fue su último día de trabajo, sus papeles nunca se finalizaron, dijo la oficina.

