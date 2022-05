“Las Bravas”, la serie que muestra el poder que tienen las mujeres en la vida y en la cancha de fútbol

merinojavier73

(CNN Español) — Mauricio Ochmann interpreta al jugador mexicano de fútbol más importante que juega en Europa, pero quien tras sufrir un accidente y tener que salir de España por problemas con el fisco, regresa al pueblo que lo vio nacer.

Su tío promete pagar su deuda a cambio que sea el entrenador del equipo femenil de Playa Ángel conocido como “Las Bravas FC”.

Esta es la trama central de la serie que HBO Max estrena este 5 de mayo en toda Latinoamérica y cuyo mensaje central es que los sueños se pueden hacer realidad.

Protagonizada por Ochmann, quien da vida a Roberto Casas, un futbolista estrella que vive una vida llena de lujos, deberá enfrentarse a varios demonios internos.

“La vanidad sin duda es el más grande. El ego le gana a todos los fantasmas internos que tiene y que de alguna manera está llenndo todos esos vacíos en su vida con todo lo que tiene, y de repente Las Bravas le hacen darse de golpes y darse cuenta que debe regresar a su raíz y origen y redescubrirse”.

Los cómplices de Roberto Casas

Roberto Casas (Ochmann) no está solo, y junto a su gran amigo de la infancia, Sebas (Mauricio Barrientos), buscarán lograr lo inimaginable: convertir a este grupo de jugadoras amateur en futbolistas profesionales.

“Sebas es el equilibrio entre Roberto, que trae una vibra muy pesada, y una persona que es feliz y que es un simple pescador amigo de estas bravas”, afirma Mauricio, conocido como “El Diablito”.

Por otro lado, el apoyo emocional de Casas recae en Martín (José Sefami), el dueño del bar de Playa Ángel y quien es el abuelo de una brava, quien resulta ser hija de Casas.

“Es una figura paternal la que tiene Martín con Roberto. Quiere transmitirle la enseñanza de vida y que toda la superficialidad a la que está acostumbrado no sirve para nada. Al final del día, somos más esenciales que todo lo que el dinero, poder y fama te pueden dar”, asegura Sefami.

La actriz Irán Castillo da vida a Flor, una maestra y madre que busca apoyar a su hija y al resto de las jugadoras: “Las Bravas llega en el momento indicado. Es la historia que vivimos las mujeres, en la que reconocemos nuestros poderes. Es una historia de lo que pasa hoy en día en el mundo”.

“Las Bravas” se enfrentarán a poderosas rivales en el campo de juego. Fuera de él, deberán superar las adversidades personales que las rodean. (Foto HBO Max)

“Las Bravas” se apoyarán la una en las otras

Problemas como la inseguridad, el sobrepeso, unos padres que no dejan que su hija sea jugadora de fútbol, miedos e inseguridades están presentes. “Las Bravas” deberán superar esos problemas personales con los que viven y la única manera es apoyarse entre ellas.

“Mi personaje Lorena es la menos brava de todas, es la más tierna y la más torpe. Lo padre de esta serie es que nos muestra cómo las mujeres que somos bravas crecemos y evolucionamos, y lo más importante es decirle no a las injusticias y revelarnos”, comenta Paola Cuarón.

Por su parte, Esmeralda Soto interpreta a Tania, personaje con sobrepeso y quien dice la frase: “Mi cuerpo, así como lo ves, es mi templo y es mi arma”. Pero no por tener sobrepeso, eso le impide jugar y dejar todo en la cancha, tal y como lo asegura.

“Esa fue una de las frase con las que más trabajé y como en lo personal nunca me había dado cuenta que mi cuerpo es mi mejor arma. Siempre me ayudó a romper con estas ideas tan arcaicas que nos limitan”, dice la actriz.

Por su parte, Mariané Cortés, quien da vida a Majo, habla sobre la responsabilidad que tiene este personaje por ser la capitana del equipo: “Es contagiarles el hambre y las ganas de jugar fútbol. De disfrutarlo como familia y un equipo y, sobre todo, derrotar las adversidades”.

Kariam Castro da vida a Adriana, quien al principio vive a la sombra de Majo por no creer en sí misma. “Es muy buena en el fútbol pero no confía en sí misma y a la sombra de su novio. Toma la fuerza que necesita porque comienza a confiar en sí misma y, sobre todo, porque las otras jugadores se lo demuestran”.

¿Podrá Roberto Casas reconciliarse con su pasado? ¿Podrá llevar a estas jugadoras bravas a la cima del campeonato? ¿Dejará España en el pasado para reiniciar una nueva vida en el pueblo que lo vio nacer?

“Las Bravas”, una serie que mostrará que los sueños se pueden hacer realidad y que las adversidades personales que rodean a estas chicas bravas podrán superarlas con el apoyo de ellas mismas.

No te pierdas el estreno de “Las Bravas” en HBO Max, que junto con CNN en Español, pertenecen a Warner Bros. Discovery.

