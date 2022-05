Última hora de la guerra de Rusia en Ucrania: la Unión Europea aumenta la presión sobre Moscú

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Mientras la guerra de Rusia en Ucrania se acerca al día 70 desde su inicio, la Unión Europea impulsa nuevas sanciones para elevar la presión sobre Moscú y Vladimir Putin. Ahora, quiere retirar el mayor banco ruso del sistema SWIFT y prohibir las emisoras estatales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enumeró este miércoles todas las medidas que el bloque tienen en evaluación, además la prohibición del petróleo ruso:

Enumerar a los individuos que cometieron crímenes de guerra en Bucha, Ucrania Retirar el mayor banco ruso, Sberbank, y otras dos empresas del sistema SWIFT, un servicio de mensajería que conecta a las instituciones financieras de todo el mundo. Prohibir a tres emisoras estatales rusas de las ondas europeas porque “amplifican agresivamente las mentiras y la propaganda de Putin”.

Von der Leyen responsabilizó directamente al presidente de Rusia: “Putin debe pagar un precio, un alto precio por su brutal agresión”, dijo. “Lo que cuenta es el derecho internacional y no el derecho de la fuerza”.

La Unión Europea propone prohibir las importaciones de petróleo ruso

En cuanto a la prohibición del petróleo, von der Leyen reconoció los retos que supone dejar de depender de los combustibles fósiles rusos.

“Seamos claros: no será fácil. Pero simplemente tenemos que trabajar en ello. Nos aseguraremos de eliminar el petróleo ruso de forma ordenada. Para maximizar la presión sobre Rusia, minimizando el impacto en nuestras economías”.

Y añadió: “Queremos que Ucrania gane esta guerra. Sin embargo, hay que reconstruir muchas cosas. Por eso propongo empezar a trabajar en un ambicioso paquete de recuperación para nuestros amigos ucranianos. Este paquete debería aportar una inversión masiva para satisfacer las necesidades y las reformas necesarias”.

Más de 5,6 millones de refugiados desde el inicio de la guerra

Más de 5,6 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a finales de febrero, según los últimos datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Además, al menos 7,7 millones de personas se encuentran desplazadas internamente en Ucrania tras verse obligadas a huir de sus hogares, según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Se prevé que 8,3 millones de refugiados huyan de Ucrania, según declaró la semana pasada el ACNUR.

El ministro de Defensa ruso dice que los convoyes de armas de la OTAN en Ucrania serán destruidos

El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, repitió la advertencia de Moscú de que considerará el equipo de la OTAN que llegue a Ucrania como un objetivo legítimo, según la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

Su última advertencia se produjo después de que los misiles de crucero rusos impactaran este martes en varias localidades del oeste y el centro de Ucrania, lo que, según las autoridades ucranianas, fue un intento de destruir la infraestructura de transporte del país.

Según RIA Novosti, Shoigu dijo que los vehículos de la OTAN con armas y municiones para las tropas ucranianas que llegaron a Ucrania serán destruidos.

“Estados Unidos y sus aliados de la OTAN siguen bombeando armas a Ucrania. Señalo que cualquier transporte de la Alianza del Atlántico Norte que llegue al territorio del país con armas o material para las necesidades de las fuerzas armadas ucranianas es considerado por nosotros como un objetivo legítimo de destrucción”, dijo Shoigu en una conferencia telefónica este miércoles.

Un convoy de autobuses parte de Mariúpol con los evacuados, según un funcionario

Las nuevas evacuaciones de la asediada ciudad portuaria ucraniana de Mariúpol se pusieron en marcha este miércoles, según un funcionario local, que no proporcionó una cifra del número de personas involucradas.

Un convoy de autobuses partió de Mariúpol con destino a Zaporiyia en el marco de los esfuerzos dirigidos por las Naciones Unidas y la Cruz Roja, anunció en Telegram Pavlo Kyrylenko, jefe de la Administración Militar de la región de Donetsk. El convoy se detendrá en Tokmak, Vasylivka y Lunacharske para recoger a más civiles en el camino, dijo.

Los vehículos privados podrán unirse al convoy desde Tomak, añadió Kyrylenko.

No especificó si los evacuados se habían refugiado en la planta siderúrgica de Azovstal, donde los últimos defensores de Mariupol están resistiendo el bombardeo ruso.

El año escolar en Ucrania “se acerca a un final trágico” con la muerte de niños y la destrucción de instalaciones, según UNICEF

Según los informes, cientos de escuelas de toda Ucrania han sido alcanzadas por la artillería pesada, los ataques aéreos y otras armas explosivas en zonas pobladas, “subrayando el dramático impacto que el conflicto está teniendo en la vida y el futuro de los niños”, dijo este martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en un comunicado.

“El comienzo del año académico en Ucrania era esperanzador y prometedor para los niños tras las interrupciones de covid-19”, dijo Murat Sahin, representante de Unicef en Ucrania. “En lugar de ello, cientos de niños han sido asesinados, y el año escolar termina en medio del cierre de las aulas debido a la guerra y a la diezma de las instalaciones educativas”.

Entre las escuelas que han sido dañadas o destruidas por los bombardeos se encuentra la “Escuela 36, la única “Escuela Segura” en Mariúpol”, dijo Unicef, añadiendo que sólo en la última semana dos escuelas han sido atacadas.

El programa “Escuelas Seguras” se estableció con el Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania en respuesta a los ataques contra jardines de infancia y escuelas en la región de Donbás, “que ha visto un conflicto armado latente desde 2014”, dijo Unicef.

El organismo señala que para los niños afectados por la crisis, la escuela ofrece no solo un espacio seguro y “una apariencia de normalidad en los momentos más difíciles”, sino también el acceso a la información sobre los riesgos de los artefactos explosivos mortales.

Los centros educativos también los conectan a ellos y a sus padres con los servicios sanitarios y psicosociales, añadió la agencia.

“Garantizar el acceso a la educación puede ser la diferencia entre un sentimiento de esperanza o de desesperación para millones de niños”, dijo Sahin. “Esto es crucial para su futuro y el de toda Ucrania”.

Los niños y las escuelas deben ser protegidos de acuerdo con el derecho internacional humanitario, dijo Unicef, pidiendo a las partes en conflicto que tomen medidas para evitar el uso de armas explosivas en zonas pobladas y el uso de las instalaciones educativas con fines militares.

“A pesar del horror de la guerra, se ha hecho un trabajo impresionante para garantizar que los niños puedan seguir aprendiendo”, dijo Sahin. “En última instancia, es necesario que los combates cesen para que las aulas puedan ser reconstruidas y las escuelas vuelvan a ser lugares seguros y divertidos para aprender”.

La guerra en Ucrania está teniendo “un impacto devastador” en los 7,5 millones de niños del país, ha dicho Unicef, ya que “los niños siguen siendo asesinados, heridos y profundamente traumatizados por la violencia que les rodea.”

El organismo también ha advertido que los niños que huyen de la violencia en Ucrania corren un mayor riesgo de ser víctimas de la trata y la explotación de personas.

Más de 5,4 millones de refugiados habían huido de Ucrania hasta el 1 de mayo, alrededor de la mitad de ellos niños, según los últimos datos de Unicef.

Otros millones de personas se han visto desplazadas internamente, dijo UNICEF, añadiendo que “estos desplazamientos a gran escala podrían tener consecuencias duraderas para las generaciones venideras”.

No seas “monaguillo de Putin”: el papa reprende al patriarca ruso proguerra

El papa Francisco advirtió al líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill, que no se convierta en “el monaguillo de Putin”. Lo dijo durante una entrevista esta semana.

En sus palabras más duras hasta la fecha contra el patriarca proguerra, Francisco también criticó a Kirill por respaldar las razones declaradas por Rusia para invadir Ucrania.

“Hablé con él durante 40 minutos vía Zoom”, dijo el papa al diario italiano Corriere della Sera en una entrevista publicada este martes. “Los primeros 20 minutos me leyó, con una tarjeta en la mano, todas las justificaciones para la guerra”.

“Le escuché y le dije: No entiendo nada de esto”, dijo el papa. “Hermano, no somos clérigos de Estado, no podemos usar el lenguaje de la política sino el de Jesús”.

“El patriarca no puede transformarse en monaguillo de Putin”, dijo el Papa.

Francisco dijo que la conferencia telefónica con Kirill tuvo lugar el 16 de marzo, y que tanto él como el patriarca habían acordado posponer un encuentro previsto para el 14 de junio en Jerusalén.

El papa Francisco cancela su reunión con el patriarca ortodoxo ruso: “Podría generar mucha confusión”

“Sería nuestro segundo encuentro cara a cara, nada que ver con la guerra”, dijo el papa. “Pero ahora, también él está de acuerdo: dejémoslo, podría ser una señal ambigua”.

En marzo, el patriarca Kirill dijo que el conflicto era una extensión de un choque cultural fundamental entre el mundo ruso en general y los valores liberales occidentales, ejemplificados por las expresiones de orgullo gay.

Los expertos afirman que los comentarios de Kirill ofrecen una importante visión espiritual de Putin sobre el retorno a un Imperio Ruso, en el que la religión ortodoxa desempeña un papel fundamental.

Pero la postura de línea dura del patriarca ruso le está costando seguidores.

En marzo, la iglesia ortodoxa rusa de Ámsterdam anunció que rompía sus lazos con el líder, uniéndose a un número cada vez mayor de sacerdotes e iglesias que abandonan a Moscú por la guerra en Ucrania.

