El papa Francisco afirma que el primer ministro de Hungría le dijo que Putin planea poner fin a la guerra el 9 de mayo

olivertapia

(CNN) — El papa Francisco dijo que el primer ministro de Hungría, Victor Orban, le dijo cuando se reunieron a fines de abril que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, planea poner fin a la invasión de Ucrania el 9 de mayo, el Día de la Victoria de Rusia.

El papa hizo los comentarios al periódico italiano Corriere della Sera en una entrevista publicada el martes.

El papa Francisco cancela su reunión con el patriarca ortodoxo ruso: “Podría generar mucha confusión”

“Orban, cuando lo conocí, me dijo que los rusos tienen un plan, que todo terminará el 9 de mayo”, dijo el papa Francisco.

“Esto también explicaría la velocidad de la escalada de estos días. Porque ahora no es solo el Donbás, es Crimea, es Odesa, le está quitando el puerto del Mar Negro a Ucrania, es todo”.

“No hay suficiente voluntad de paz”, dijo el papa. “Soy pesimista, pero debemos hacer todos los gestos posibles para detener la guerra”.

Esto dijo el cardenal que eligió el papa para refugiados 1:20

El papa Francisco repitió declaraciones anteriores de que está listo para viajar a Moscú para reunirse con Putin y comparó la guerra en Ucrania con el genocidio en Ruanda.

“Todavía no hemos recibido una respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión en este momento. Pero tanta brutalidad, ¿cómo no detenerla? Hace veinticinco años experimentamos lo mismo con Ruanda”, dijo el papa Francisco.

El papa dijo que no viajará a Kyiv por ahora, sino que enviará un representante.

“Primero tengo que ir a Moscú, primero tengo para conocer a Putin. Pero yo también soy sacerdote, ¿qué puedo hacer? Haré lo que pueda. Si Putin abriera la puerta”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.