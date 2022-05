¿Qué es el cifrado de extremo a extremo que quiere Elon Musk para Twitter?

urielblanco

(CNN Español) — La semana pasada trajo consigo una noticia que cimbró a la industria de la tecnología. El lunes 25 de abril, Twitter aceptó la oferta de compra que le hizo Elon Musk por aproximadamente US$ 44.000 millones, por lo que ahora el empresario estadounidense es el nuevo dueño de la red social.

A partir de ese momento (y, de hecho, desde antes), Musk publicó una avalancha de tuits sobre cambios para Twitter. Uno de los que más llamó la atención fue uno del 27 de abril, cuando dijo que los mensajes directos (DM) de la plataforma deberían tener cifrado de extremo a extremo “como Signal, para que nadie pueda espiar o piratear sus mensajes”.

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Expertos han dicho que esto sería una buena noticia para Twitter y sus estándares de seguridad, aunque también comentan que es algo complicado de lograr, ya que se tienen que hacer cambios técnicos y parches de seguridad a una red social que es “todo en una” (plataforma y mensajes), a diferencia por ejemplo de Facebook, la cual tiene una plataforma en específico para mensajes (Messenger) y otra para la plataforma (Facebook).

Sin embargo, más allá de los inconvenientes técnicos, ¿de qué se trata el cifrado de extremo a extremo que tanto piden los expertos?

¿Qué es el cifrado de extremo a extremo que quiere Musk para los DM de Twitter?

En pocas palabras, el cifrado de extremo a extremo es una característica que se refiere a la protección que tienen los mensajes desde su origen hasta su destino para que ningún tercero pueda saber lo que dicen.

Para entender mejor el cifrado, la firma de ciberseguridad Kaspersky pone un ejemplo muy sencillo:

“La principal ventaja del cifrado de extremo a extremo es su restricción de los datos transmitidos de cualquiera al receptor. Es como si cuando enviaras una carta, la pusieras en un buzón que es imposible de abrir físicamente, inmune a cualquier mazo, sierra, ganzúa, etcétera, excepto por el destinatario. El cifrado de extremo a extremo garantiza la privacidad de tu comunicación”, indica Kaspersky.

Dmitry Bestuzhev, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky en Latinoamérica, dijo anteriormente a CNN que el cifrado de extremo a extremo es como si tu conversación tuviera una llave exclusiva para ser abierta, a la cual solo tienen acceso el remitente y el destinatario.

En términos técnicos, podríamos decir que el cifrado de extremo a extremo emplea el mismo proceso del cifrado de datos, el cual se basa en “utilizar un algoritmo que transforma los caracteres de texto estándar en un formato ilegible. Para explicarlo, este proceso utiliza claves de cifrado para codificar los datos de modo que solo los usuarios autorizados puedan leerlos”, de acuerdo con la compañía tecnológica IBM.

¿Qué plataformas tienen este mecanismo?

Hay plataformas que tienen el cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada, es decir, sin que el usuario tenga que activarlo. Es el caso de WhatsApp, Signal (como señaló Musk) o Threema (app de pago para mandar mensajes).

Por otro lado, tenemos a plataformas como Facebook Messenger o Telegram que tienen cifrado de extremo a extremo, pero debes activarlo tú mismo para que funcione. En ambas opciones, es necesario abrir un chat secreto en las aplicaciones.

Meta, propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger, ha dicho que planea implementar el cifrado de extremo a extremo predeterminado para todas sus aplicaciones a nivel mundial para 2023.

¿Cómo activarlo en Messenger y Telegram?

En Messenger, puedes dar clic a una conversación, luego apretar el ícono con la letra “i” en la esquina superior derecha de la pantalla y luego seleccionar la opción de “Ir a conversación secreta”. O bien abrir tu app, darle el ícono de la pluma arriba a la derecha en la pantalla y después habilitar el candado que está a un lado de la leyenda “Nuevo mensaje”.

En Telegram, abre la app, presiona el ícono de la pluma en la esquina inferior derecha de tu pantalla y luego aprieta la opción de “Nuevo chat secreto”.

