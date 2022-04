Por qué Biden se resiste a la presión de condonar US$ 50.000 de deuda de los préstamos estudiantiles por solicitante

Alexandra Ferguson

Washington (CNN) — El presidente Joe Biden tiene un problema de condonación de deuda de préstamos estudiantiles.

Los legisladores dentro de su partido siguen poniendo el tema en primer plano, instando al presidente a cancelar US$ 50.000 para cada uno de los 43 millones de prestatarios de préstamos estudiantiles federales, algo que él ha rechazado repetidamente, incluso este jueves.

Biden ya ha cancelado más deudas de préstamos estudiantiles que cualquier otro presidente, facilitando que los estudiantes defraudados por universidades con fines de lucro o los que trabajan en el sector público reciban la condonación de su deuda a través de los programas de ayuda existentes. El presidente también amplió recientemente la suspensión del pago relacionada con la pandemia por cuarta vez bajo su administración, trasladando la fecha de vencimiento del 1 de mayo al 31 de agosto.

Pero estas medidas no han servido para aliviar la presión política.

El miércoles, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, volvió a pedir a Biden que cancele US$ 50.000 de la deuda estudiantil de cada prestatario federal mediante una acción ejecutiva.

“Los prestatarios no solo necesitan que sus deudas se pongan en pausa; necesitan que se eliminen”, dijo Schumer desde el pleno del Senado.

“Con una simple firma, el presidente Biden podría ofrecer a millones y millones de prestatarios una nueva oportunidad”, añadió el demócrata neoyorquino.

La presión aumenta en un año de elecciones intermedias y en un momento en el que los sondeos más recientes señalan que el índice de aprobación de Biden sigue bajando entre los estadounidenses más jóvenes.

Activistas asisten a una manifestación de condonación de la deuda de préstamos estudiantiles cerca de la Casa Blanca el miércoles 27 de abril de 2022.

Más de 100 congresistas demócratas firmaron una carta enviada a Biden el mes pasado en la que lo instaban a “cancelar una cantidad significativa de la deuda estudiantil”. Un puñado de legisladores progresistas, entre ellos el senador Bernie Sanders, de Vermont, y la diputada Pramila Jayapal, del estado de Washington, aparecieron el miércoles con defensores de la cancelación de la deuda estudiantil ante la Casa Blanca para mostrar su apoyo.

Hasta ahora, Biden se ha resistido a la presión de cancelar US$ 50.000 de la deuda de los préstamos estudiantiles para cada solicitante. El jueves reafirmó su postura, aunque dejó la puerta abierta a algún tipo de cancelación de la deuda estudiantil.

“Estoy considerando la posibilidad de abordar algún tipo de reducción de la deuda. No estoy considerando una reducción de la deuda de US$ 50.000”, dijo Biden en la Casa Blanca tras revelar una nueva financiación para Ucrania.

“Pero estoy en el proceso de examinar a fondo si va a haber o no… si habrá una condonación adicional de la deuda, y tendré una respuesta al respecto en las próximas semanas”.

Más tarde, el jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó que “aún no se ha concluido ningún proceso a nivel interno”.

Hay varias razones por las que Biden puede estar resistiendo la presión por parte del ala izquierda de su partido.

La autoridad legal no está clara

Biden dejó claro durante su campaña presidencial, tras el inicio de la pandemia de covid-19, que apoyaba la cancelación parcial de la deuda estudiantil federal.

Su propuesta de campaña pedía la condonación inmediata de un mínimo de US$ 10.000 de deuda estudiantil por persona como respuesta a la pandemia, así como la condonación de toda la deuda estudiantil federal relacionada con la matrícula de las universidades públicas de dos y cuatro años para aquellos prestatarios que ganaran hasta US$ 125.000 al año.

Pero también instó al Congreso a tomar medidas para cancelar la deuda, en lugar de decir que podría utilizar el poder ejecutivo para hacerlo.

No está del todo claro que la autoridad ejecutiva del presidente le permita eliminar ampliamente la deuda estudiantil. El año pasado, Biden ordenó a los abogados de los departamentos de Educación y Justicia que evaluaran si, de hecho, tiene el poder de cancelar ampliamente la deuda federal de los préstamos estudiantiles. La administración no ha revelado los resultados de su investigación.

Pero un memorando de septiembre de 2020 de los abogados del Centro de Servicios Legales de la Universidad de Harvard y del proyecto Project on Predatory Student Lending sostiene que el Congreso ha otorgado la facultad de cancelar ampliamente la deuda estudiantil federal al Departamento de Educación a través de una ley conocida como Ley de Educación Superior. Esta ley otorga al secretario de educación la autoridad “para crear y cancelar o modificar la deuda de los programas federales de préstamos a estudiantes”, dice el memorando.

La inflación es un tema clave para los votantes

Puede sonar contradictorio para los prestatarios que se beneficiarían de la condonación de la deuda, pero algunos expertos afirman que la condonación de los préstamos estudiantiles aumentaría la inflación. Esto es un problema para Biden y otros demócratas, a los que se culpa del aumento de los precios de la gasolina y los comestibles.

Millones de personas podrían gastar dinero, aproximadamente un total de US$ 4.000 millones al mes, en cosas distintas a los pagos mensuales de sus préstamos estudiantiles. Y la gente podría ser más propensa a hacer grandes compras, como autos o casas, si ya no tienen que preocuparse por la deuda estudiantil.

Un informe de la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable estimó que la cancelación de los US$ 1,6 billones de dólares de la deuda federal por préstamos estudiantiles aumentaría la tasa de inflación entre 0,1 y 0,5 puntos porcentuales en 12 meses. La cancelación de US$ 50.000 por prestatario supondría un aumento menor, pero el grupo no estimó ese efecto.

“No es descomunal”, dijo Marc Goldwein, vicepresidente sénior y director de política de la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable.

“En un entorno de inflación normal, no sería un gran problema. Pero ahora estamos en una situación muy precaria y corremos el riesgo de que la inflación se descontrole”, añadió.

La cancelación de la deuda podría beneficiar a muchos ricos

Biden ha dicho en repetidas ocasiones que está comprometido con que los estadounidenses ricos paguen su parte justa y ha propuesto aumentar los impuestos a los más ricos. La cancelación de la deuda estudiantil podría ir en contra de ese objetivo político.

La cancelación de la deuda estudiantil para todos beneficiaría desproporcionadamente a los hogares más ricos, como los que tienen médicos y abogados, porque esos prestatarios tienden a tener más deuda estudiantil después de asistir a la escuela de posgrado. En 2019, los hogares con títulos de posgrado debían el 56% de la deuda educativa pendiente.

Un enfoque más específico, como la cancelación de la deuda para los prestatarios por debajo de un determinado umbral de ingresos o la cancelación de los préstamos solo para títulos de grado, podría ayudar a asegurar que más del beneficio está llegando a los estadounidenses más necesitados.

“Si se hiciera incluso una selección básica, una mayor parte del dinero iría a parar a los prestatarios de bajos ingresos”, dijo Adam Looney, un investigador no residente de la Brookings Institution que ha estudiado las políticas de alivio de la deuda estudiantil.

Aun así, la cancelación de la deuda de los préstamos estudiantiles no resolvería el problema fundamental de la asequibilidad de la universidad. Biden también hizo campaña a favor de la gratuidad de los colegios comunitarios, una medida que requeriría una ley del Congreso, pero esa propuesta fue eliminada de su programa Build Back Better. “Si no se arregla el sistema, estos problemas volverán a surgir y estaremos de nuevo en la misma crisis que ahora”, dijo Looney.

Biden ha señalado que estaría abierto a excluir a los prestatarios de altos ingresos de la cancelación de la deuda de los préstamos estudiantiles, argumentando el año pasado que el gobierno no debería perdonar la deuda de las personas que fueron a “Harvard, Yale y Penn”.

Psaki dijo el jueves que el presidente sigue considerando algún tipo de estudio socioeconómico cuando se trata de la cancelación de préstamos.

“Él ha hablado en el pasado sobre cómo no cree que los millonarios o multimillonarios deban beneficiarse, o incluso las personas de más altos ingresos, así que eso es ciertamente algo que estaría considerando”, dijo.

Hasta la fecha, las acciones de Biden han proporcionado un alivio de la deuda estudiantil de más de US$ 17.000 millones a 725.000 prestatarios. Alrededor de US$ 3.200 millones fueron cancelados a prestatarios que habían sido defraudados por sus universidades privadas.

— Kevin Liptak de CNN contribuyó con este reportaje.

