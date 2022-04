Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Esta fue la semana en la que la guerra en Ucrania realmente hizo la transición de ser una lucha sangrienta de un país que busca la liberación contra el violento ataque de Rusia a una lucha de gran poder que podría durar años.

Todos los días trajeron una sensación de eventos y decisiones graves e históricos que no solo decidirán quién gana la mayor guerra terrestre entre dos países en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, sino que marcarán el curso del resto del siglo XXI.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró este jueves que dos meses de lucha en la guerra desencadenada por la invasión no provocada del presidente de Rusia, Vladimir Putin, habían llevado al mundo a un punto crítico.

“A lo largo de nuestra historia, hemos aprendido que cuando los dictadores no pagan el precio de su agresión, provocan más caos y se involucran en más agresiones”, dijo Biden. “Siguen avanzando. Y los costos, las amenazas para Estados Unidos y el mundo, siguen aumentando. No podemos permitir que esto suceda”.

La canciller de Gran Bretaña de línea dura, Liz Truss, fue más contundente: “La geopolítica ha vuelto”.

Biden pide al Congreso US$ 33.000 millones en ayuda para Ucrania, mientras la guerra entra en una nueva fase

Viven bajo tierra en Járkiv: el relato de fotoperiodista en Ucrania 1:24

En solo unos pocos días, un nuevo entendimiento apareció en Washington, Europa, Kyiv y Moscú: la guerra ahora se está convirtiendo en una lucha larga y amarga, que probablemente costará miles de vidas más y decenas de miles de millones de dólares. La estrategia de Estados Unidos ahora es inequívoca y pública: debilitar a Rusia para disminuir su amenaza global. Hay nuevos signos del deseo del Kremlin de erradicar la cultura ucraniana pulverizando ciudades del este y del sur. Y Putin desató un nuevo frente, la guerra energética, al cortar el suministro de gas natural a Bulgaria y Polonia en lo que la Unión Europea rápidamente calificó de “chantaje”.

A medida que estos objetivos en conflicto se hicieron evidentes, la retórica nuclear se calentó una vez más, con Rusia ansiosa por advertir sobre el poder implícito de su vasto arsenal, y Washington tratando de evitar un ciclo de escalada que podría conducir a un choque directo entre superpotencias.

La carnicería en Ucrania, mientras tanto, continúa. Despiadados ataques y asedios de áreas civiles precedieron al nuevo asalto de Rusia en el sur y el este, batallas que podrían decidir si Ucrania sobrevive como nación. Sin embargo, esta semana también trajo las primeras señales de que los rusos acusados de atrocidades podrían enfrentar la rendición de cuentas.

Pero la alarmante realidad de que no existe una vía diplomática creíble para poner fin a la guerra quedó al descubierto cuando los misiles rusos se estrellaron contra Kyiv el jueves mientras el secretario general de la ONU, António Guterres, todavía estaba en la ciudad en una misión aparentemente inútil, que había comenzado a principios de semana con tensas conversaciones con Putin.

En Kyiv caen misiles durante visita del secretario de la ONU 2:29

Una guerra en expansión

Una visita a Kyiv del secretario de Defensa Lloyd Austin y del secretario de Estado Antony Blinken bajo un apagón informativo el domingo preparó el escenario para una semana en la que Occidente se sumergió cada vez más en lo que parece una guerra de poder con Rusia.

“Queremos ver a Rusia debilitada hasta el punto de que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania”, dijo Austin en Polonia después de regresar de Ucrania. Blinken conjuró un futuro a largo plazo que debe haber contrariado el hombre fuerte en el Kremlin, diciendo que habría una Ucrania independiente y soberana “mucho más tiempo del que va a haber un Vladimir Putin”. Estados Unidos respaldó su nueva claridad estratégica reuniendo a ministros de defensa clave de todo el mundo en Alemania y comprometiéndose a reuniones mensuales para evaluar las necesidades del gobierno en Kyiv. Estas medidas alimentaron una creciente sensación de que la guerra en Ucrania no terminará pronto. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo este jueves que la guerra podría “prolongarse y durar meses y años”. Mientras tanto, Truss instó a una expansión de la ayuda militar estadounidense y occidental para protegerse contra el expansionismo ruso, y pidió armar a las naciones en los Balcanes Occidentales y a estados no pertenecientes a la OTAN, como Georgia y Moldova. Rusia respondió a la estrategia occidental tomando sus propios pasos para ampliar la huella del conflicto, cortando las exportaciones de gas natural a Polonia y Bulgaria después de que se negaron a unirse a sus sanciones para evadir plan para pagar su deuda en rublos. Una mayor ampliación de la guerra energética podría llevar a Europa a la recesión. Mientras tanto, las catastróficas consecuencias globales de la guerra en Ucrania se subrayaron cuando el Banco Mundial advirtió sobre el peor shock de las materias primas en 50 años. Rusia y Ucrania son productores clave de carbón, petróleo, gas natural y aceites de cocina, y los presupuestos de millones de personas en todo el mundo se verán afectados. El fracaso probable de la cosecha de este verano en Ucrania, una fuente importante de trigo y maíz para el mundo, podría enviar los precios de los alimentos a una nueva espiral inflacionaria y generar una mayor inseguridad alimentaria. En Estados Unidos los precios más altos podrían tener un gran impacto en las elecciones intermedias de noviembre. Biden finalizó una semana que transformó el mundo al revelar una solicitud extraordinaria al Congreso de US$ 33.000 millones para armas, apoyo económico y ayuda humanitaria a Ucrania, advirtiendo: “El costo de esta lucha no es barato”.

La solicitud del presidente subrayó cómo la guerra en Ucrania no es solo una posición definitoria de su administración, sino que los eventos de los últimos días provocarán reacciones en cadena políticas, económicas y geopolíticas que serán imposibles de predecir y difíciles de controlar.

Miles de ucranianos huyen de zonas ocupadas por Rusia 4:08

El ruido de sables nucleares

La ampliación estratégica de la guerra fue acompañada por una nueva ronda de retórica nuclear alarmante desde Moscú.

Si bien las conversaciones informales sobre el uso de las armas más peligrosas del mundo podrían estar diseñadas para asustar a las poblaciones occidentales, la retórica subrayó que la posibilidad de un choque desastroso entre las dos naciones nucleares más poderosas del mundo —Estados Unidos y Rusia— existirá mientras la guerra se prolongue.

ANÁLISIS | Lo que le costará al mundo la guerra cada vez más prolongada de Rusia en Ucrania

Algunos expertos estadounidenses descartan las duras declaraciones sobre Rusia como una señal de que Putin está frustrado por no cumplir sus objetivos estratégicos en Ucrania. Pero también sirven para recordar a los líderes occidentales que su inyección masiva de armas en Ucrania podría chocar con las líneas rojas difíciles de definir de Putin y provocar una escalada peligrosa. Y persisten los temores de que, si lo arrinconan, Putin podría desplegar una de las armas nucleares tácticas de menor rendimiento de Rusia en el campo de batalla de Ucrania.

Mientras Estados Unidos exponía su enfoque endurecido de la guerra de debilitar el poder militar ruso, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, recurrió una vez más a la táctica familiar rusa de hablar sobre la guerra nuclear, advirtiendo: “El peligro es real y no debemos subestimarlo”. En Estados Unidos, entre tanto, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, le dijo a CNN que Rusia no debería lanzar una retórica tan incendiaria. Dijo que era “completamente irresponsable” que cualquier líder de alto rango de una potencia nuclear comenzara a “hacer sonar un sable nuclear”. Pero Putin no estaba escuchando. Después de varias advertencias sombrías sobre la potencia del arsenal nuclear de Rusia al comienzo de la guerra, el presidente de Rusia volvió a hacerlo. Dijo que habría una respuesta “rápida como un rayo” de Rusia si otros países interfieren en Ucrania. “Tenemos todas las herramientas para esto, de las que nadie puede presumir. Y no alardearemos. Las usaremos si es necesario. Y quiero que todos lo sepan”, dijo a los legisladores en San Petersburgo. Todo hizo que Biden advirtiera sobre el peligro de tal retórica. “Nadie debería hacer comentarios vanos sobre el uso de armas nucleares o la posibilidad de la necesidad de usarlas”, dijo Biden este jueves en la Casa Blanca. Intercambios amargos como estos entre Rusia y Estados Unidos han impulsado las relaciones entre los dos países “hacia las profundidades”, dijo el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, a CNN este jueves.

Joven ucraniana relata desgarradora historia en medio de la guerra 4:26

La carnicería de la guerra en Ucrania empeora

El esfuerzo ruso por controlar el este y el sur de Ucrania y estrangular al país cortando su acceso al Mar Negro —una nueva fase de la estrategia de guerra de Moscú después de no poder capturar Kyiv— se está intensificando. Pero una cosa no ha cambiado. Los civiles ucranianos son los más afectados por el horror en una expresión de la determinación y la crueldad de Putin. Aparentemente, los soldados rusos también están pagando un precio extraordinario por la obsesión de su líder con Ucrania.

El ejército de Ucrania dijo el jueves que las fuerzas rusas están lanzando fuego intenso en múltiples frentes. Están buscando avances en el área de Izium en el este de Ucrania y tratando de avanzar a través de las regiones de Donetsk y Luhansk.

En otro indicador de que la guerra podría prolongarse por mucho más tiempo, un alto funcionario de defensa de Estados Unidos dijo que las fuerzas rusas solo estaban haciendo un “progreso incremental” en la región de Donbás, en parte debido a problemas de logística y mantenimiento.

Pero los ataques de Rusia contra civiles todavía están causando una carnicería espantosa. Ivan Fedorov, alcalde de la ciudad de Melitópol, advirtió esta semana que las fuerzas de Putin querían “matar a toda (la) nación ucraniana”.

Mientras tanto, un equipo de CNN recorrió la ciudad de Járkiv en el noreste de Ucrania, que ha estado bajo un bombardeo sostenido de Rusia, y descubrió una devastación extraordinaria.

Una nueva evaluación asombrosa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados proyectó que ahora se espera que 8,3 millones de refugiados huyan del país. Para el lunes, 5,2 millones ya se habían ido.

Fosas comunes cerca de la ciudad ucraniana sitiada de Mariúpol son evidencia de crímenes de guerra, dicen funcionarios ucranianos

Se vive un infierno en la planta siderúrgica de Mariúpol 3:52

El insensible desprecio de Putin por la vida no se limita a los ucranianos, que son el objetivo de sus armas. El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, dijo el lunes que aproximadamente 15.000 militares rusos han muerto en Ucrania en poco más de dos meses.

En una nota más esperanzadora, esta semana hubo señales de que los rusos podrían enfrentar cierta responsabilidad por aparentes crímenes de guerra. El video de un dron autenticado y geolocalizado por CNN muestra vehículos rusos en las calles cerca de los cuerpos de civiles muertos en Bucha, en las afueras de Kyiv. La evidencia podría ayudar a refutar las negaciones rusas de que sus tropas ejecutaron a ucranianos a sangre fría.

La fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, dijo este jueves que 10 soldados rusos supuestamente involucrados en torturar a civiles en la ciudad habían sido identificados.

La diplomacia se enfría

Al menos 1.000 ucranianos se refugian en la planta siderúrgica de Mariúpol 2:40

La gran esperanza diplomática de la semana fue el viaje de Guterres de la ONU a Moscú y Kyiv. Pero ninguna de las partes parece ver una razón para hablar en este momento. Esto se debe en parte a la desconfianza comprensible de Ucrania hacia Putin después de su invasión no provocada. Pero también existe la sensación en Ucrania y en las capitales occidentales de que la indiferencia de Putin ante el sangriento costo de su guerra es una clara señal de que está comprometido a seguir adelante hasta que tenga motivos razonables para declarar algún tipo de victoria que aún no está a la vista.

Guterres le dijo a CNN que Putin había acordado en principio permitir que la ONU y la Cruz Roja Internacional ayudaran a evacuar a los ciudadanos de la planta siderúrgica Azovstal en Mariúpol, el último bastión de la resistencia ucraniana en la ciudad. Pero su viaje a Kyiv el jueves, que terminó cuando los misiles rusos golpearon la ciudad, fue un símbolo adecuado de la actitud actual de Rusia hacia la diplomacia y su desprecio por el estado de derecho internacional, para lo que las Naciones Unidas fueron creadas para preservar.

La realidad desalentadora al final de una semana decisiva para Occidente y Rusia es que la paz en Ucrania puede estar más lejos de lo que ha estado desde la invasión. Y aunque Occidente puede enviar un torrente de armas, municiones y ayuda al país, no puede poner fin a una guerra que provocará dolorosas y peligrosas ondas de choque políticas, militares y económicas en todo el mundo durante los próximos meses. Solo Putin puede hacer eso.

Como dijo Guterres en su entrevista con Anderson Cooper de CNN: “La guerra no terminará con reuniones. La guerra terminará cuando la Federación Rusa decida terminarla y cuando haya un acuerdo político serio. Podemos tener todas las reuniones, pero eso no es lo que pondrá fin a la guerra”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.