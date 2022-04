Un nuevo audio revela afirmación de McCarthy de que Trump admitió tener cierta responsabilidad en el asalto al Capitolio

Alexandra Ferguson

(CNN) — En los días posteriores al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo a los legisladores republicanos en una conferencia telefónica privada que el entonces presidente Donald Trump había admitido tener cierta responsabilidad en el ataque mortal, según un nuevo audio, una admisión significativa que arroja luz sobre la mentalidad de Trump inmediatamente después de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos.

Una lectura de esa conversación, que tuvo lugar el 11 de enero de 2021, había sido informada previamente por CNN. Pero dos reporteros del diario The New York Times obtuvieron una grabación de audio de la conferencia telefónica para su próximo libro, “This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America’s Future”, y la compartieron con CNN.

“Pero déjenme ser muy claro con ustedes y he sido muy claro con el presidente. Él tiene la responsabilidad de sus palabras y acciones. No hay peros que valgan”, dijo McCarthy a los republicanos de la Cámara de Representantes el 11 de enero de 2021, según el audio obtenido por CNN. “Hoy le pregunté personalmente, ¿se siente responsable de lo ocurrido? ¿Se siente mal por lo que pasó? Me ha dicho que sí tiene cierta responsabilidad por lo ocurrido. Y tiene que reconocerlo”.

En otra llamada del día anterior, McCarthy dijo: “Estoy harto de este tipo. Lo que hizo es inaceptable. Nadie puede defenderlo, y nadie debería defenderlo”. Los autores del libro dicen que esos comentarios eran en referencia a Trump. CNN se puso en contacto con McCarthy para obtener comentarios.

Los reporteros de The New York Times también revelaron otra grabación explosiva esta semana, en la que se escucha a McCarthy decir a otros líderes republicanos de la Cámara de Representantes en los días posteriores al 6 de enero que planeaba aconsejar a Trump que renunciara.

McCarthy y sus asesores habían negado vehementemente esa información antes de que se filtrara el audio.

Un miembro del liderazgo del Partido Republicano que llamó a McCarthy esta mañana para discutir el archivo de audio revelado por The New York Times el jueves por la noche dijo que no tenían la impresión de que McCarthy está preocupado de que los comentarios grabados o las revelaciones puedan dañar su futuro político de manera significativa. El miembro dijo a CNN que McCarthy les dijo que Trump llamó a McCarthy el jueves por la noche para discutir esto y que existe la sensación de que mientras Trump esté bien, McCarthy puede manejar cualquier indignación de los que están de su lado.

El miembro enfatizó que es difícil argumentar que McCarthy no es lo suficientemente trumpista si Trump lo sigue apoyando.

“No parece estar preocupado”, dijo el miembro sobre McCarthy. “Entiende que hay que abordarlo, pero no tengo la sensación de que esté preocupado por ello”.

La fuente también defendió a McCarthy y dijo a CNN que en los días posteriores al 6 de enero había una niebla sobre lo que sucedería después. El miembro dijo que se hablaba mucho de que los senadores republicanos respaldarían la destitución de Trump y su opinión era que el que McCarthy considerara pedir a Trump que renunciara provenía de un intento de McCarthy de proteger a Trump de la desgracia de la destitución.

“Mi lectura al escuchar ese audio es que McCarthy tenía cierta información de que algunos senadores de alto nivel estaban contemplando la posibilidad de llevar a juicio al presidente … básicamente estábamos revisando las diferentes opciones de lo que podría suceder”, dijo la persona.

McCarthy se ha negado a cooperar con la comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes, que quiere interrogarlo sobre sus comunicaciones con Trump, el personal de la Casa Blanca y otros en la semana posterior al asalto. McCarthy ha dicho que no tiene nada relevante que ofrecer al panel, puesto que ya reveló públicamente que tuvo una llamada telefónica con Trump el 6 de enero.

McCarthy hizo comentarios públicos similares en una entrevista de radio local poco notoria una semana después de la insurrección, de la que CNN informó a principios de este año.

“Yo digo que él tiene responsabilidad”, dijo McCarthy en KERN, una radio local de Bakersfield, California, el 12 de enero del año pasado. “Me dijo personalmente que sí tiene alguna responsabilidad. Creo que mucha gente la tiene”.

A principios de este año, McCarthy evadió una pregunta durante una rueda de prensa sobre si recuerda haber dicho a los republicanos de la Cámara de Representantes que Trump asumía la responsabilidad de los disturbios del Capitolio.

Hasta la fecha, Trump nunca ha aceptado públicamente ninguna responsabilidad por el ataque. El estado mental de Trump, y si ha admitido en privado alguna culpabilidad por el asalto, ha sido de gran interés para la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero.

La comisión selecta también quiere saber por qué McCarthy ha cambiado desde entonces su tono sobre Trump, y si Trump o alguno de sus asociados pidió a McCarthy que cambiara de opinión sobre el papel del presidente en el ataque y sus conversaciones privadas.

