El papa Francisco cancela su reunión con el patriarca ortodoxo ruso: “Podría generar mucha confusión”

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — El papa Francisco dijo este jueves que su reunión programada para junio con el patriarca ortodoxo ruso está cancelada porque, en este momento, “podría generar mucha confusión”.

Hablando sobre las relaciones con el líder de la Iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, el papa Francisco le dijo al diario La Nación de Argentina: “[Nuestra relación es] Muy buena. Lamento que el Vaticano haya tenido que levantar una segunda reunión con el patriarca Kirill, que teníamos programada para junio en Jerusalén. Pero nuestra diplomacia entendió que una reunión de los dos en estos momentos podía prestarse a muchas confusiones”.

Cuando se le preguntó sobre Ucrania, el papa Francisco respondió: “Estoy dispuesto a hacer todo para frenar la guerra. Todo”.

Además, sobre las razones aducidas por Rusia para justificar la guerra, como el riesgo de que un país vecino forme parte de la OTAN, el papa comentó: “Toda guerra es anacrónica en este mundo y a esta altura de la civilización. Por eso también besé públicamente la bandera de Ucrania. Era un gesto de solidaridad con sus muertos, con sus familias y con los que sufren la emigración”.

También se le preguntó al papa por qué nunca mencionó públicamente a Rusia o a su presidente Putin: “Un papa nunca nombra a un jefe de Estado ni mucho menos a un país, que es superior a su jefe de Estado”, dijo.

Al ser consultado sobre los posibles esfuerzos de negociación del Vaticano, Francisco dijo: “Siempre hay gestiones. El Vaticano no descansa nunca. Los detalles no se los puedo contar porque dejarían de ser gestiones diplomáticas. Pero los intentos no cesarán nunca”.

