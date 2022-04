¿Qué ocurre con las armas enviadas a Ucrania? Estados Unidos no lo sabe realmente

Juan Pablo Elverdin

Washington (CNN) — Estados Unidos tiene pocas formas de rastrear el importante suministro de armamento antitanque, antiaéreo y de otro tipo que ha enviado a través de la frontera con Ucrania, según fuentes de CNN, un punto ciego que se debe en gran parte a la falta de botas estadounidenses sobre el terreno en el país y la fácil portabilidad de muchos de los sistemas más pequeños que ahora se vierten a través de la frontera.

Es un riesgo consciente que la administración Biden está dispuesta a asumir.

A corto plazo, Estados Unidos considera que la transferencia de equipos por valor de cientos de millones de dólares es vital para la capacidad de los ucranianos de contener la invasión de Moscú. Un alto funcionario de Defensa dijo este martes que es “ciertamente el mayor suministro reciente a un país asociado en un conflicto”. Pero el riesgo, tanto para los actuales funcionarios estadounidenses como para los analistas de defensa, es que a largo plazo, algunas de esas armas pueden terminar en manos de otros militares y milicias que Estados Unidos no tenía intención de armar.

“Tenemos fidelidad durante un corto periodo de tiempo, pero cuando entra en la niebla de la guerra, tenemos casi cero”, dijo una fuente informada de la inteligencia estadounidense. “Cae en un gran agujero negro, y no tienes casi ninguna sensación después de un corto período de tiempo”.

Al tomar la decisión de enviar miles de millones de dólares en armas y equipos a Ucrania, el gobierno de Biden tuvo en cuenta el riesgo de que algunos de los envíos puedan terminar en lugares inesperados, dijo un funcionario de defensa.

Pero en este momento, dijo el funcionario, la administración considera que el hecho de no armar adecuadamente a Ucrania es un riesgo mayor.

Dado que el ejército estadounidense no se encuentra en el terreno, Estados Unidos y la OTAN dependen en gran medida de la información proporcionada por el gobierno de Ucrania. En privado, los funcionarios reconocen que Ucrania tiene un incentivo para dar solo información que refuerce su caso para obtener más ayuda, más armas y más asistencia diplomática.

“Es una guerra: todo lo que hacen y dicen públicamente está diseñado para ayudarles a ganar la guerra. Cada declaración pública es una operación de información, cada entrevista, cada aparición de Zelensky es una operación de información”, dijo otra fuente familiarizada con la inteligencia occidental. “Eso no significa que se equivoquen al hacerlo de ninguna manera”.

Durante meses, funcionarios estadounidenses y occidentales han ofrecido informes detallados sobre lo que Occidente sabe acerca de la situación de las fuerzas rusas dentro de Ucrania: cuántas bajas han sufrido, su poder de combate restante, sus reservas de armas, qué tipos de municiones están utilizando y dónde.

Pero cuando se trata de las fuerzas ucranianas, los funcionarios reconocen que Occidente —incluido Estados Unidos— tiene algunas lagunas de información.

Las estimaciones occidentales de las bajas ucranianas también son confusas, según dos fuentes familiarizadas con la inteligencia estadounidense y occidental.

“Es difícil hacer un seguimiento si no hay nadie sobre el terreno”, dijo una fuente familiarizada con la inteligencia.

Armas a Ucrania, cuestión de visibilidad

El gobierno de Biden y los países de la OTAN dicen que están proporcionando armas a Ucrania en función de lo que las fuerzas ucranianas dicen que necesitan, ya sean sistemas portátiles como los misiles Javelin y Stinger o el sistema de defensa aérea S-300 eslovaco que se envió la semana pasada.

Los misiles Javelin y Stinger, así como los rifles y la munición, son naturalmente más difíciles de rastrear que los sistemas más grandes, como el S-300, que se envió por ferrocarril. Aunque los Javelines tienen números de serie, hay poca forma de seguir su traslado y uso en tiempo real, dicen fuentes familiarizadas con el asunto.

La semana pasada, Estados Unidos acordó proporcionar a Kyiv el tipo de capacidades de alta potencia que algunos funcionarios de la administración Biden consideraban un riesgo de escalada demasiado grande hace unas pocas semanas, incluyendo 11 helicópteros Mi-17, 18 cañones Howitzer de 155 mm y 300 drones Switchblade más. Pero gran parte de ese apoyo aún no se ha puesto en marcha, y los Switchblades son drones móviles de un solo uso que probablemente también sean difíciles de rastrear a posteriori.

“No podría decirles dónde están en Ucrania y si los ucranianos las están usando en este momento”, dijo un alto funcionario de defensa a los periodistas la semana pasada. “No nos están diciendo cada ronda de munición que están disparando y a quién y cuándo. Es posible que nunca sepamos exactamente hasta qué punto están utilizando los Switchblades”.

El Departamento de Defensa no destina las armas que envía a unidades concretas, según el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby.

Los camiones cargados con palés de armas proporcionados por el Departamento de Defensa son recogidos por las fuerzas armadas ucranianas —principalmente en Polonia— y luego conducidos a Ucrania, dijo Kirby, “luego depende de los ucranianos determinar a dónde van y cómo se asignan dentro de su país”.

Una fuente del Congreso señaló que, aunque Estados Unidos no está sobre el terreno en Ucrania, dispone de herramientas para saber lo que está ocurriendo más allá de lo que dicen los ucranianos, señalando que Estados Unidos hace un amplio uso de las imágenes por satélite y que tanto los militares ucranianos como los rusos parecen estar utilizando equipos de comunicaciones comerciales.

Otra fuente del Congreso dijo que el ejército estadounidense considera que la información que recibe de Ucrania es generalmente fiable porque Estados Unidos ha entrenado y equipado al ejército ucraniano durante ocho años, desarrollando sólidas relaciones. Pero eso no significa que no haya algunos puntos ciegos, dijo la fuente, por ejemplo en cuestiones como el estado operativo de los S-300 de Ucrania.

Jordan Cohen, un analista de defensa y política exterior del Instituto CATO que se centra en la venta de armas, dijo que el mayor peligro que rodea a la avalancha de armas que se canalizan en Ucrania es lo que sucede con ellos cuando la guerra termina o transiciones en algún tipo de estancamiento prolongado.

Este riesgo forma parte de cualquier consideración para enviar armas al extranjero. Durante décadas, Estados Unidos envió armas a Afganistán, primero para armar a los muyahidines en su lucha contra el ejército soviético, y luego para armar a las fuerzas afganas en su lucha contra los talibanes.

Inevitablemente, algunas armas acabaron en el mercado negro, incluidos los misiles antiaéreos Stinger, el mismo tipo que Estados Unidos está proporcionando ahora a Ucrania.

Es famoso el esfuerzo de Estados Unidos por recuperar los Stinger tras la guerra soviética en Afganistán. No consiguió encontrarlos todos y cuando los propios Estados Unidos invadieron Afganistán en 2001, algunos funcionarios temieron que pudieran ser utilizados por los talibanes contra los Estados Unidos.

Otras armas han acabado armando a los adversarios de Estados Unidos. Gran parte de lo que Estados Unidos dejó para ayudar a las fuerzas afganas pasó a formar parte del arsenal talibán tras el colapso del gobierno y el ejército afganos.

El problema no es exclusivo de Afganistán. Las armas vendidas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos llegaron a manos de combatientes vinculados a Al Qaeda e Irán.

El riesgo de que un escenario similar ocurra en Ucrania también existe, reconoció el funcionario de defensa. En 2020, el inspector general del Departamento de Defensa publicó un informe en el que expresaba su preocupación por el control del uso final de las armas que se enviaban a Ucrania.

Pero dadas las necesidades casi insaciables a corto plazo de las fuerzas ucranianas de más armas y municiones, el riesgo a largo plazo de que las armas terminen en el mercado negro o en las manos equivocadas se consideró aceptable, dijo el funcionario.

“Esto podría ser un problema dentro de 10 años, pero eso no significa que no debamos pensar en ello”, dijo Cohen, el analista del CATO. “Más de 50 millones de rondas de munición, toda esa munición no solo se va a utilizar para luchar contra los rusos. Eventualmente esa munición va a ser mal utilizada, ya sea intencionalmente o no”.

La amenaza rusa

A los funcionarios les preocupa menos -al menos por ahora- que las armas caigan en manos de los rusos. La fuente informada de la inteligencia señaló que el hecho de que Rusia no haya logrado mantener grandes franjas de territorio ni forzar la rendición de muchas unidades ucranianas significa que esas armas han sido utilizadas o siguen en manos ucranianas.

Y hasta ahora, parece que Rusia ha tenido dificultades para interceptar o destruir los envíos de suministros. Una tercera fuente familiarizada con la inteligencia dijo que no parece que Rusia haya estado atacando activamente los envíos de armas occidentales que entran en Ucrania, aunque no está claro exactamente por qué, especialmente porque EE.UU. tiene información de inteligencia de que los rusos quieren hacerlo y han discutido hacerlo tanto en público como en privado.

Esta persona añadió que existen varias teorías sobre por qué se han evitado hasta ahora los envíos, entre ellas que las fuerzas rusas simplemente no pueden encontrarlos, ya que las armas y el equipo se envían en vehículos sin marcar y a menudo se transportan de noche. También podría ser que las fuerzas rusas se estén quedando sin municiones y no quieran desperdiciarlas atacando camiones al azar a menos que puedan estar seguros de que forman parte de un convoy de armas.

Aunque este lunes Rusia afirmó que había destruido un depósito “cerca de Lviv”, que contenía “grandes envíos” de armas suministradas a Ucrania por Estados Unidos y países europeos. CNN no ha podido verificar esta afirmación. Pero a grandes rasgos, Rusia tampoco tiene una perfecta visibilidad de inteligencia en Ucrania, señaló esta fuente, y sus capacidades aéreas sobre el oeste de Ucrania, por donde llegan los envíos, son extremadamente limitadas debido a los sistemas de defensa aérea ucranianos.

Públicamente, el Pentágono dice que todavía no ha visto intentos rusos de interrumpir las transferencias de armas o los envíos que se mueven dentro de Ucrania.

“Los vuelos siguen entrando en los lugares de transbordo en la región. Y sigue habiendo movimiento terrestre de este material dentro de Ucrania. Cada día, hay asistencia de seguridad, armas y material y equipo de apoyo que está llegando a manos ucranianas”, dijo Kirby el jueves.

“Vamos a seguir haciendo eso tanto como podamos, tan rápido como podamos. No hemos visto ningún esfuerzo ruso para interceptar ese flujo. Así que vamos a seguir haciéndolo”, añadió. “Lo miramos constantemente todos los días, lo monitoreamos, lo cambiamos, lo adaptamos según sea necesario”.

