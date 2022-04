Las acciones de Netflix se desploman tras la pérdida de suscriptores

Alejandra Ramos

Nueva York (CNN Business) — El mal año de Netflix acaba de empeorar.

Después de que las acciones se hundieron a principios de este año debido a las preocupaciones sobre el crecimiento de suscriptores, el líder del streaming dijo que perdió suscriptores cuando reportó las ganancias del primer trimestre este martes.

Netflix ahora tiene 221,6 millones de suscriptores en todo el mundo. Perdió 200.000 suscriptores en el primer trimestre de 2022, reportó la compañía el martes. Se esperaba que el servicio agregara 2,5 millones de suscriptores y dijo que espera perder otros 2 millones de suscriptores en el segundo trimestre de 2022.

El reporte hizo que las acciones cayesen hasta un 25% en las operaciones posteriores al cierre.

La ganancia del cuarto trimestre de Netflix fue de US$ 1.500 millones, por debajo de los $ 1.700 millones en el trimestre del año anterior. Los ingresos aumentaron un 9,8%, a US$ 7.800 millones.

No se puede exagerar cuán malo es este reporte para el rey del streaming en este momento. Las acciones de la compañía han caído más de un 40% en lo que va del año y, al conocer las ganancias, los inversionistas estaban muy preocupados por su crecimiento, preocupaciones que se materializaron el martes cuando Netflix no solo no cumplió con sus propias expectativas, sino que perdió miles de suscripciones.

¿Qué pasó?

En su carta a los inversionistas, la compañía dijo que desde que lanzó el servicio de transmisión por streaming en 2007, la compañía “ha operado bajo la firme creencia de que el entretenimiento a pedido y entregado por Internet suplantará a la televisión lineal”. Pero, agregó, en el corto plazo ” no estamos aumentando los ingresos tan rápido como nos gustaría”.

Netflix dijo que la pandemia “nubló la imagen al aumentar significativamente nuestro crecimiento en 2020, lo que nos llevó a creer que la mayor parte de nuestra desaceleración en 2021 se debió al avance del covid”.

Pero hay muchos factores diferentes detrás de su estancamiento de suscriptores, incluida la competencia de las compañías de medios tradicionales que han ingresado al mercado del streaming en los últimos años, así como el intercambio generalizado de contraseñas.

“Además de nuestros 222 millones de hogares que pagan, estimamos que Netflix se comparte con más de 100 millones de hogares adicionales, incluidos más de 30 millones en la región [de Estados Unidos/Canadá]”, dijo la compañía.

La compañía también culpó a los “factores macro” que están afectando a muchas empresas en este momento, como “el lento crecimiento económico, el aumento de la inflación, los eventos geopolíticos como la invasión rusa de Ucrania y algunas interrupciones continuas de covid probablemente también tienen un impacto”.

Netflix dijo que salir de Rusia le costó a la compañía 700.000 suscriptores.

Es probable que el mal reporte financiero de la compañía agite el mercado de transmisión por streaming dado que muchas otras empresas han cambiado sus estrategias comerciales para competir con Netflix.

Disney, por ejemplo, uno de los mayores rivales de Netflix, bajó aproximadamente un 5% el martes por la noche.

¿Ahora qué?

Netflix les dijo a los inversionistas el martes que planea cambiar el rumbo haciendo lo que siempre ha hecho: mejorar el servicio.

“Nuestro plan es volver a acelerar el crecimiento de nuestra visualización e ingresos al continuar mejorando todos los aspectos de Netflix, en particular la calidad de nuestra programación y recomendaciones, que es lo que más valoran nuestros miembros”, dijo la compañía.

La compañía agregó que está “duplicando el desarrollo de la historia y la excelencia creativa” y que lanzó la herramienta “doble aprobación” que permitirá a los miembros “expresar mejor lo que realmente aman en lugar de simplemente gustar”.

Netflix también dijo que se centrará más en “la mejor manera de monetizar el intercambio” en términos de contraseñas.

“Compartir probablemente ayudó a impulsar nuestro crecimiento al lograr que más personas usen y disfruten Netflix. Y siempre hemos tratado de hacer que compartir dentro del hogar de un miembro sea fácil, con funciones como perfiles y múltiples transmisiones”, dijo la compañía. “Si bien estos han sido muy populares, han creado confusión sobre cuándo y cómo se puede compartir Netflix con otros hogares”.

La compañía dijo el mes pasado que durante el último año, ha estado trabajando en formas de “permitir que los miembros que comparten fuera de su hogar lo hagan de manera fácil y segura, mientras pagan un poco más”.

“Si bien no podremos monetizar todo en este momento, creemos que es una gran oportunidad a corto y mediano plazo”, dijeron.

A pesar de la dramática desaceleración del crecimiento que pone en duda su estrategia, Netflix se mantuvo desafiante.

“Este enfoque en la mejora continua nos ha servido bien durante los últimos 25 años”, dijo Netflix. “Es por eso que ahora somos el servicio de transmisión por suscripción más grande del mundo en todas las métricas clave: membresías pagas, participación, ingresos y ganancias”.

