Así fue la búsqueda durante 30 horas de Frank James, el sospechoso del tiroteo en el metro de Brooklyn

(CNN) — Una llave, una chaqueta de construcción de neón y una pistola.

Los artículos, dejados en una sangrienta escena del crimen en una estación de metro de Brooklyn el martes por la mañana, ofrecieron a los investigadores algunas de sus primeras pistas mientras trabajaban para averiguar quién abrió fuego contra docenas de neoyorquinos desprevenidos que iban a la escuela y al trabajo.

En cuestión de horas, esos descubrimientos llevaron a una persona de interés. Y el miércoles, a medida que se acumulaban más pruebas, las autoridades nombraron como sospechoso a un hombre e instaron al público a contactar a la policía si lo veían.

El presunto atacante llamó para informar sobre sí mismo y fue arrestado aproximadamente una hora después, dijeron dos fuentes policiales.

Frank James, de 62 años, fue acusado en un tribunal federal de violar una ley que prohíbe los ataques terroristas y otros ataques violentos contra un sistema de transporte masivo, dijo un fiscal federal. James supuestamente disparó al menos 33 veces, alcanzando a 10 personas, dijeron las autoridades. El motivo aún se desconoce, dijeron las autoridades. CNN contactó al defensor federal de James para que hiciera comentarios.

Así es como las autoridades reunieron las pruebas para identificar al presunto tirador y lo que condujo a su arresto.

Sospechoso del tiroteo en el metro de Brooklyn había sido arrestado nueve veces anteriormente

Primeras pistas para encontrar a a Frank James

Una tarjeta de crédito que los investigadores encontraron en la escena ofreció una pieza clave del rompecabezas que tenían la tarea de resolver.

La tarjeta se usó para alquilar una camioneta U-Haul que las autoridades creían que estaba relacionada con el tiroteo, dijeron dos fuentes policiales. Los correos electrónicos internos de la policía de Nueva York vistos por CNN el martes no decían cómo las autoridades creían que la camioneta estaba conectada. En los correos electrónicos, los altos comandantes compartieron una imagen de archivo de una camioneta de carga U-Haul blanca y pidieron a los agentes que estuvieran atentos a un vehículo similar con una placa de Arizona.

Detienen a Frank James: todo lo que sabemos del sospechoso del tiroteo en Brooklyn

Una imagen proporcionada por la denuncia contra el sospechoso del tiroteo, Frank James, mostraba al sospechoso viajando en una camioneta por el puente Verrazzano-Narrows hacia Brooklyn a las 4:11 a. m. de la mañana anterior al tiroteo.

La camioneta fue ubicada este martes en Brooklyn, le dijeron a CNN los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Estaba a unas tres cuadras de Kings Highway Station, donde las imágenes mostraban al sospechoso entrando al metro el martes por la mañana, antes del tiroteo, dijo el jefe de detectives de la policía de Nueva York, James Essig.

“La llave de esa camioneta se recuperó en la escena del crimen”, dijo Essig durante una conferencia de prensa el miércoles. Los registros de U-Haul mostraron que James alquiló la camioneta el lunes por la tarde, según una denuncia penal. Las imágenes de vigilancia mostraron a una persona que vestía un “casco amarillo, una chaqueta de trabajo naranja… con una mochila en la mano derecha y arrastrando una maleta con ruedas en la mano izquierda”, dejando el vehículo a pie la madrugada del martes en West 7th Street y Highway Kings en Brooklyn, según la denuncia.

No se encontraron armas ni explosivos en la camioneta, dijeron el miércoles funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El vehículo tenía restos de comida y al parecer James pudo haber dormido en él, dijeron las fuentes. Un lector de matrículas detectó la camioneta que conducía sobre el puente Verrazzano hacia Brooklyn, desde Staten Island, alrededor de las 4 a.m. del martes, dijeron las autoridades.

También se recuperó en la escena del crimen un carrito negro con el que se vio al sospechoso en un video, dijo Essig. También se recuperó la chaqueta naranja, agregó. Un casco de construcción que el sospechoso usaba fue encontrado en un basurero, dijo Essig.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 8:24 a.m., dijeron las autoridades.

Su vecindario en Brooklyn parecía un refugio seguro en la gran ciudad. El tiroteo en el metro cambió eso

Una captura de pantalla de un video obtenido por WNBC muestra a un hombre que las autoridades creen que es el sospechoso del tiroteo en el metro de Brooklyn, Frank James, ingresando al sistema de metro de la ciudad de Nueva York.

En el lugar, las autoridades también encontraron una pistola Glock 9 mm, tres cargadores extendidos, dos granadas de humo detonadas y dos no detonadas y un hacha, dijo Essig el martes. Dos funcionarios dijeron que creen que el arma se atascó durante el tiroteo.

El arma tenía marcas de arañazos y los fiscales dijeron que creían que era un intento de “desfigurar el número de serie”, según documentos judiciales. James la compró en Ohio en 2011, dijo Essig.

Así ocurrió el tiroteo en el metro de Brooklyn

Pánico en Brooklyn: las imágenes del tiroteo en el metro 0:47

El martes por la noche, las autoridades habían reconstruido un bosquejo aproximado de lo que sucedió en el tren ese mismo día: después de abordar el tren N, que comienza en la estación Kings Highway, el sospechoso abrió dos botes “que arrojaban humo por todo el vagón del metro”, dijo el martes por la noche el comisionado de la policía de Nueva York, Keechant Sewell.

Luego supuestamente le disparó a varias personas cuando el tren se detuvo en la estación de metro de la calle 36 en Sunset Park, dijo Sewell. Imágenes captadas por testigos muestran el caos y el pánico de esos momentos: un video muestra humo saliendo del vagón donde ocurrió el tiroteo mientras se escuchan gritos, mientras que en otro se ve a personas saliendo corriendo del tren subterráneo.

Después de supuestamente abrir fuego contra el tren, el sospechoso abordó un tren R y se dirigió a la parada de la estación de la calle 25, dijo Essig en la conferencia de prensa del miércoles.

Menos de una hora después, alrededor de las 9:15 a. m., lo vieron abordar el metro en la estación 7th Avenue y 9th Street en las cercanías de Park Slope, agregó Essig.

Las autoridades ejecutaron órdenes de allanamiento para encontrar a James

Cuando la policía de Nueva York publicó un mensaje en Twitter el miércoles por la mañana pidiendo información sobre el paradero de James, incluyeron una captura de pantalla de uno de varios videos de YouTube a los que se ha vinculado al sospechoso.

Los videos tratan sobre la violencia, los tiroteos masivos y la salud mental, a menudo de manera incoherente, y ofrecen información sobre un viaje que James emprendió antes del ataque.

Muchos de los videos que James subió incluían referencias a la violencia, incluso a un grupo determinado de personas que creía que lo habían difamado, además de amplios grupos sociales y raciales que parecía odiar.

Lo que dijo el sospechoso del tiroteo en Nueva York sobre tiroteos masivos 1:30

En un video publicado en febrero, criticó un plan de la administración del alcalde de Nueva York, Eric Adams, para abordar la seguridad en el sistema de metro y la falta de vivienda, en parte a través de una mayor presencia de personal de salud mental, diciendo que el esfuerzo estaba “condenado al fracaso”. Describió su propia experiencia negativa con los trabajadores de la salud de la ciudad durante una “crisis de salud mental en los años 90, 80 y 70”.

En un video subido el mes pasado, James habló sobre tener estrés postraumático y dijo que salió de Milwaukee, Wisconsin, el 20 de marzo y se embarcó en un viaje hacia el este, diciendo que se dirigía a la “zona de peligro”. La información preliminar indicó que James mencionó la falta de vivienda, la ciudad de Nueva York y su alcalde en publicaciones en línea, dijo Sewell el martes.

Los videos indican que llegó a Filadelfia alrededor del 25 de marzo después de varias paradas.

Los fiscales federales creen que James visitó una instalación de almacenamiento en Filadelfia que estaba llena de municiones y más armas la noche anterior al ataque, según documentos judiciales. Se encontró un recibo vinculado a la instalación en la chaqueta recuperada en la escena del tiroteo.

Las autoridades ejecutaron una orden judicial autorizada para registrar las instalaciones el martes y encontraron municiones y un “cañón de pistola que permite colocar un silenciador”, entre otras cosas, según la denuncia.

Las autoridades también realizaron una orden de allanamiento en un apartamento de Filadelfia que creen que James alquiló durante poco más de dos semanas a partir del 28 de marzo y encontraron “un cargador vacío para una pistola Glock, una pistola eléctrica Taser, un cargador de rifle de alta capacidad y un bote de humo azul”, decía la denuncia.

Detienen a Frank James, sospechoso del tiroteo en el metro de Brooklyn 4:03

James llamó para entregarse, dicen fuentes

James fue detenido aproximadamente 30 horas después del tiroteo. Llamó a Crime Stoppers el miércoles y esencialmente dijo que vio su rostro en las noticias y sabía que lo buscaban, le dijeron a CNN dos fuentes policiales.

Dijo que estaba en un McDonald’s en el Lower East Side de Manhattan, dijeron las fuentes. Le dijo al operador que estaría dentro del restaurante para cargar su teléfono, dijo una fuente policial de alto rango. Momentos después, la llamada se cortó.

Pero una persona que creía haber visto a James hizo otra llamada al 911, dijo una de las dos fuentes a CNN.

Agentes llegaron al McDonald’s y pudieron ubicar a James al final de la cuadra poco después de que un transeúnte les señalara, dijo una fuente policial de alto rango.

Los investigadores ahora están revisando las imágenes de la cámara para tratar de construir una línea de tiempo de dónde estuvo el presunto atacante entre la última vez que fue visto en Park Slope el martes y el momento en que fue arrestado el miércoles, dijo a CNN la fuente principal de las fuerzas del orden.

La investigación está en curso, dijeron las autoridades.

— Sonia Moghe, Mark Morales, Brynn Gingras, Shimon Prokupecz y Pervaiz Shallwani de CNN contribuyeron a este informe.

