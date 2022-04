China acusa a EE.UU. de utilizar como arma el confinamiento en Shanghái por causa del covid-19

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — China arremetió contra Estados Unidos por ordenar al personal de su consulado que abandone la ciudad de Shanghái, en estricto confinamiento, acusando a los funcionarios de “utilizar como arma” el intento fallido del centro financiero de contener la propagación de covid-19.

El lunes, el Departamento de Estado de EE. UU. “ordenó” la salida de los empleados que no son de emergencia y sus familias de la ciudad de 25 millones “debido a un aumento en los casos de covid-19 y el impacto de las restricciones relacionadas con la respuesta (de China)”, dice un comunicado en su sitio web.

El aviso llegó pocos días después de que el Departamento de Estado autorizara la “salida voluntaria” del personal de Shanghái. Un aviso de viaje también insta a los estadounidenses a “reconsiderar los viajes” a toda China, citando estrictas restricciones de covid, incluido “el riesgo de que padres e hijos sean separados”.

Shanghái, la ciudad más poblada de China ha estado sometida a un confinamiento caótico e intransigente durante semanas, y muchos residentes no pueden acceder a bienes básicos, incluidos alimentos y atención médica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China notificó a EE.UU. que “se opone firmemente” a la orden del consulado, dijo el martes el portavoz del Ministerio, Zhao Lijian, en una rueda de prensa.

“Expresamos una fuerte insatisfacción con la politización y el uso de las evacuaciones como un arma por parte de Estados Unidos”, dijo Zhao, quien agregó que Estados Unidos estaba “difamando a China”.

Zhao también defendió las políticas de prevención y control de covid de China como “científicas y efectivas”, e insistió en que el gobierno tenía “toda la confianza para controlar la nueva ola de covid-19” a pesar del aumento del número de casos.

El centro financiero reportó más de 26.000 nuevos casos transmitidos localmente el lunes, el sexto día consecutivo sobre los 20.000, según la Comisión Nacional de Salud de China (NHC). Hasta ahora, se han reportado más de 320.000 casos en 31 provincias, incluidas las de Shanghái, desde el 1 de marzo de 2022.

La afirmación de Zhao contrasta con los mensajes más sombríos de otros funcionarios chinos, incluido el subdirector del NHC, Lei Zhenglong, quien el martes advirtió que el brote de Shanghái “no se ha contenido de manera efectiva”.

Agregó que desde entonces el brote se ha extendido a muchas provincias y que se espera que el número de nuevas infecciones se mantenga alto en los próximos días.

1 de 12 | Desde marzo de 2022, China ha luchado contra su mayor ola de covid-19 hasta el momento, y Shanghái, una ciudad de 25 millones de habitantes, es ahora el punto focal más grande del país. Por ello ha sido sometido a un nuevo confinamiento para contener la propagación del virus. (Crédito: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images) 2 de 12 | Hasta el 13 de abril, Shanghái había reportado 220.000 casos de covid-19 desde que inició el nuevo brote en marzo. (Crédito: Kevin Frayer/Getty Images) 3 de 12 | Aunque este número de contagios sigue siendo mucho más bajo que en muchos otros países, es un aumento dramático para China, que se ha adherido a una estrategia estricta de “covid-cero” que tiene como objetivo acabar con todos los brotes y cadenas de transmisión mediante controles fronterizos, pruebas masivas, cuarentenas y estrictos confinamientos. (Crédito: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images) 4 de 12 | Varias ciudades, que en conjunto albergan a más de 37 millones de residentes, fueron sometidas a distintos niveles de confinamiento en marzo. Pero muchos de esos confinamientos se aliviaron a principios de abril, dejando a Shanghái como un caso atípico, mientras las autoridades luchan por controlar sus casos. (Crédito: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images) 5 de 12 | El 27 de marzo el gobierno anunció un “confinamiento escalonado”, primero dirigido a la mitad de la ciudad y luego a la otra mitad. Pero el 31 de ese mes, el gobierno abandonó su enfoque escalonado e impuso un cierre de emergencia en toda la ciudad a quienes se les prohibió salir de sus vecindarios excepto para hacerse la prueba. David Culver de CNN se realiza una prueba de covid regular durante el confinamiento en Shanghái, China. (Crédito: David Culver/CNN) 6 de 12 | Las pruebas obligatorias en toda la ciudad detectaron un aumento en los casos, según las autoridades de salud. Por ello se extendió el confinamiento hasta nuevo aviso. (Crédito: Getty Images) 7 de 12 | Más de 30.000 médicos y 2.000 trabajadores militares han sido enviados a Shanghai, según medios estatales y el Ejército Popular de Liberación. (Crédito: Getty Images) 8 de 12 | Hay indignación en la ciudad por la exigencia de que todos los pacientes con covid-positivo estén aislados en las instalaciones, incluso los niños pequeños y los bebés, que han sido separados de sus padres. (Crédito: Getty Images) 9 de 12 | Una vista general muestra calles vacías durante la segunda etapa de un cierre de Covid-19 en el distrito de Yangpu en Shanghái el 1 de abril de 2022. (Crédito: STR/AFP a través de Getty Images) 10 de 12 | Una niña lleva un gato en una zona residencial el 12 de abril de 2022 en Shanghai, China. Unos 25 millones de personas en Shanghái se encuentran en la segunda semana de un confinamiento estricto, luego de un aumento en los casos de ómicron. (Crédito: Getty Images) 11 de 12 | Un voluntario comunitario examina vegetales que serán distribuidos bajo el estricto confinamiento en el distrito Pudong en Shanghai el 12 de abril. 12 de 12 | Así se veían los estantes de un supermercado antes de la orden de confinamiento, el 29 de marzo de 2022 en Shanghái. (Crédito: HECTOR RETAMAL/AFP a través de Getty Images)

Frustraciones con el confinamiento en Shanghái

El confinamiento de Shanghái se ha visto involucrado en controversias y disfunciones desde que se introdujo por primera vez, aparentemente sin previo aviso, el 29 de marzo.

La ira pública se ha visto exacerbada por historias de padres separados de sus hijos infectados, incluso niños pequeños, bajo Las reglas de Shanghái sobre aislamiento, y de una mascota, un perro corgi, asesinado por trabajadores de prevención de covid después de que su dueño fuera puesto en cuarentena.

Los videos que circulan en línea muestran las protestas que estallaron la semana pasada en un complejo residencial en el suroeste de Shanghái, con residentes confrontando a la policía en la puerta y gritando: “Dennos suministros”.

CNN no pudo verificar de forma independiente las imágenes ni comunicarse con las autoridades locales para obtener comentarios.

Las publicaciones en las redes sociales también muestran una creciente desesperación, con un video reciente que muestra a una madre pidiendo medicamentos para su hijo a los vecinos a medianoche en Shanghái. “¿Tienen medicamentos para la fiebre? Mi hijo tiene fiebre. ¿Hay alguien en casa? Disculpen, ¡perdón por molestarlos! ¡Todos! ¿Está alguien despierto?”, se puede escuchar a la madre llorando en el video.

Desde el comienzo de la pandemia, China ha endurecido las reglas sobre la venta y compra de medicamentos para la fiebre, que requieren receta médica y una prueba de covid negativa.

CNN geolocalizó el complejo residencial en el video para estar en Shanghai, pero no pudo verificar el video de forma independiente y no identificó a la madre involucrada.

La semana pasada, el brote de Shanghái se propagó a ciudades cercanas como Hangzhou y Ningbo en la provincia de Zhejiang. Algunas ciudades cercanas fueron cerradas, incluidas Haining en Zhejiang y Kunshan en la provincia de Jiangsu.

Mientras tanto, la ciudad sureña de Guangzhou también ha informado docenas de casos desde principios de abril, lo que provocó varias rondas de pruebas masivas y el cierre de escuelas. Se ha disuadido a los residentes de abandonar la ciudad y se les exige que presenten una prueba de PCR negativa si quieren irse.

El lunes, los funcionarios de Shanghái comenzaron a flexibilizar las medidas en los vecindarios que no habían informado ningún caso positivo en 14 días. Sin embargo, las autoridades advirtieron que esos residentes solo deberían salir si es necesario, hacerse la prueba dos veces por semana y que se volvería a imponer el bloqueo si se detectan nuevos casos en el vecindario. Eso todavía deja a la gran mayoría de los 25 millones de residentes de la ciudad encerrados.

