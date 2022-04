Caos, pánico y una persona de interés: lo que sabemos sobre el tiroteo en el metro de Brooklyn

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Los pasajeros de un tren del sistema de Metro en Brooklyn fueron víctimas de un tiroteo masivo este martes por la mañana. Un hombre no identificado se puso una máscara de gas, lanzó una granada de humo y comenzó a disparar contra el vagón humeante, hiriendo a varias personas en el tren y la plataforma del metro, dijo la policía.

Las autoridades siguen buscando al atacante cuyos motivos se desconocen. Diez personas recibieron disparos y otras 13 resultaron heridas por inhalación de humo, caídas o ataques de pánico, dijeron las autoridades.

Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el violento ataque en el metro en Brooklyn y la búsqueda continua del sospechoso.

El atacante del metro en Brooklyn disparó contra una multitud 33 veces, según la policía

Justo antes de las 8:30 a.m., hora local del martes, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) recibió un informe de humo en la estación de metro de 36th Street en el vecindario Sunset Park de Brooklyn, según el FDNY. Cuando llegaron los servicios de emergencia, encontraron múltiples víctimas de disparos en toda la estación de metro y otros heridos en el caos.

Los viajeros dijeron a los investigadores que un hombre armado abrió dos granadas de humo, blandió una pistola de 9 mm y disparó varias veces, según el jefe de detectives de la policía de Nueva York, James W. Essig. Hubo al menos 33 disparos que alcanzaron a 10 personas, siete hombres y tres mujeres, dijo Essig.

Cinco de las víctimas eran estudiantes que iban a la escuela, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, a los reporteros afuera del Centro Médico Maimonides. Ella dijo que se reunió con un niño de 12 años, un niño de 13 años, un joven de 16 años y dos de 18 años en el hospital, que es el único hospital de trauma pediátrico en el área.

Los investigadores descendieron al vecindario de Brooklyn y rápidamente se concentraron en una tarjeta de crédito y las llaves de una camioneta U-Haul que se había alquilado en Filadelfia y que se encontraron en la escena.

Ambos artículos ayudaron a los investigadores a encontrar una camioneta U-Haul en la sección Gravesend de Brooklyn el martes por la tarde, dijo la policía.

Los investigadores también encontraron una pistola Glock de 9 mm, tres cargadores extendidos, dos granadas de humo detonadas, dos granadas de humo no detonadas y un hacha, dijo Essig.

Dos agentes dijeron que creen que el arma se atascó durante el tiroteo.

El comisionado de policía Keechant Sewell dijo que no había artefactos explosivos activos conocidos en el tren. El ataque no está siendo investigado como un acto de terrorismo, pero las autoridades no han descartado nada, dijo.

El sospechoso activó un contenedor de gas y abrió fuego, dicen las autoridades

1 de 14 | TIROTEO EN BROOKLYN | Varias personas recibieron disparos en una estación de metro en Brooklyn, donde también se encontraron “múltiples dispositivos sin detonar”, según informaron autoridades policiales. Mira en esta galería las fotografías del hecho. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) → 2 de 14 | Según la policía, un hombre que posiblemente llevaba una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja huyó de la escena hacia un lugar desconocido. Esta es una imagen de la plataforma del metro tras el tiroteo. (Crédito: Kay Xie) 3 de 14 | Tras el incidente, al menos 16 personas fueron trasladas a hospitales del área. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) 4 de 14 | Los hechos ocurrieron en la estación de metro de la calle 36 y la 4ta avenida, aproximadamente a las 8:30 a.m, hora local. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) 5 de 14 | El Departamento de Policía de Nueva York señaló que “no hay dispositivos explosivos activos”, en relación a las personas heridas en la estación de metro. 6 de 14 | El personal de emergencia se reúne en la entrada de una parada de metro en el distrito de Brooklyn de Nueva York, el 12 de abril de 2022. Así se veía la escena con el operativo de emergencia. (John Minchillo/AP) 7 de 14 | Todas las escuelas en el área cercana de Brooklyn están bajo orden de cierre, según explicó un portavoz del Departamento de Educación. Eso significa que nadie puede salir del edificio y solo los estudiantes pueden entrar.El vocero no aclaró cuántas escuelas o qué tan ancha es la franja. En esta foto aparecen transeúntes observando el operativo policial en las calles de Brooklyin. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) 8 de 14 | Policías de Nueva York hacen presencia en las calles después del tiroteo en la estación de metro. (Crédito: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) 9 de 14 | Autoridades encontraron un arma en la estación de metro, así como múltiples cargadores de alta capacidad. Dos funcionarios dijeron que creen que el arma se atascó durante el tiroteo. Los investigadores también recuperaron fuegos artificiales y pólvora en la escena del tiroteo en el metro de Brooklyn, dicen dos fuentes policiales. 10 de 14 11 de 14 | Las imágenes de las personas han el lugar dan cuenta del momento de pánico y los heridos tras el tiroteo. (Crédito: Armen Armenian) 12 de 14 | Imágenes de testigos muestran sangre en el piso y personas heridas en la plataforma de la estación de la calle 36 en Brooklyn, NY. (Crédito: Armen Armenian) 13 de 14 | Dos fuentes policiales le dijeron a CNN que los investigadores identificaron al sospechoso del tiroteo después de encontrar una tarjeta de crédito en la escena que se usó para alquilar una camioneta de carga U-Haul. (David Dee Delgado/Getty Images) 14 de 14 | La camioneta U-Haul está “relacionada con” el tiroteo también se localizó en Brooklyn, que, según la policía. (David Dee Delgado/Getty Images)

Persona de interés identificada

Las autoridades no habían identificado a un pistolero o motivo hasta el martes por la noche.

Las agencias de la ciudad de Nueva York están ofreciendo una recompensa de US$ 50.000 por cualquier información que conduzca al arresto del sospechoso, según un comunicado de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA).

Sin embargo, la policía de Nueva York identificó a un hombre llamado Frank James, de 62 años, como una “persona de interés”. Se cree que es el arrendatario del U-Haul y tiene direcciones tanto en Wisconsin como en Filadelfia, dijo Essig.

La policía de Nueva York está buscando a Frank James, el hombre que alquiló un camión U-Haul encontrado cerca de la escena de un tiroteo en Brooklyn. No está clara su conexión con el evento. (Policía de Nueva York)

“El Sr. James es solo una persona de interés que conocemos en este momento que alquiló esa camioneta U-Haul en Filadelfia”, dijo Essig. “La llave de esa camioneta U-Haul se encontró en el metro en las posesiones del atacante. No sabemos en este momento si el Sr. James tiene alguna conexión con el metro. Eso todavía está bajo investigación”.

La camioneta fue alquilada el lunes en una tienda U-Haul en Filadelfia, según registros de la empresa obtenidos por CNN. El contrato de alquiler obtenido por CNN muestra que la reserva de U-Haul se hizo el miércoles y estaba programada para ser recogida el lunes a las 2:01 p.m. Se suponía que la camioneta se alquilaría por dos días, según la reserva.

Los registros muestran que James alquiló la camioneta usando una licencia de Wisconsin con una dirección en Milwaukee.

Se han vinculado videos de YouTube a James porque se está usando una captura de pantalla de uno de ellos en un volante Crimestoppers del Departamento de Policía de Nueva York. James habló sobre la violencia y los tiroteos masivos en los videos, incluido uno subido el lunes en el que dijo que pensó en matar a las personas que presuntamente lo lastimaron.

CNN se comunicó con James y su familia para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta.

Testigos relatan la frenética escena del ataque en el metro

Las imágenes capturadas por las personas en el lugar y los relatos de los testigos conforman una imagen del pánico y el caos que se produjo cuando comenzaron a sonar los disparos en el vagón de tren lleno de humo.

Un video tomado por un pasajero mostraba a personas alejándose de la puerta y un hombre golpeando la puerta tratando de subir al vagón del metro. En otro video, se puede ver a personas saliendo corriendo del tren después de que se detuviera en la estación de metro de 36th Street. Sale humo del vagón donde ocurrió el tiroteo y se puede escuchar a la gente gritando. Se ve a un individuo ayudando a una persona herida y sangrando a bajar del tren y se ve a otro hombre cojeando y saliendo del tren poco después.

Las imágenes tomadas por otras personas en la escena muestran la plataforma del metro manchada de sangre y personas sentadas y acostadas en la plataforma del tren después del incidente.

Hourari Benkada, de 27 años, le dijo a CNN que estaba sentado junto al sospechoso del tiroteo en el metro en el tren “N” y recibió un disparo en la parte posterior de la rodilla mientras intentaba huir.

“Me siento conmocionado, me siento tembloroso, no sé si alguna vez podré viajar en tren”, dijo Benkada, un neoyorquino de toda la vida, después de salir de la cirugía.

Benkada, gerente de limpieza en el hotel New Yorker, dijo que se subió al último vagón del tren N y se sentó junto a un hombre con una bolsa de lona que vestía un chaleco de la MTA. Luego, el hombre lanzó una “bomba de humo” y comenzó a disparar unos 20 segundos después de que el tren despegara, dijo Benkada.

Benkada dijo que estaba concentrado en ayudar a una mujer embarazada, quien temía que pudiera lastimarse mientras la gente corría hacia la parte delantera del auto, cuando le dispararon, y lo describió como “el peor dolor de toda mi vida”.

Explicó que la bala lo golpeó en la parte posterior de la rodilla y salió por el otro lado. Los médicos le dijeron que la bala le rozó la rótula. Se espera que camine solo después de varias semanas con muletas.

Benkada dijo que escuchó el dolor de otras personas, pero no pudo verlos a ellos ni al sospechoso debido al humo.

Claire Tunkel, de 46 años, le dijo a CNN que se quitó la chaqueta y la ató alrededor de la pierna de un hombre que sufrió una herida de bala. Tunkel, quien fue al hospital por inhalación de humo, dijo que varias víctimas estaban tendidas en el piso de la plataforma del metro después de que el tren llegó a la estación.

“Uno de los muchachos que recibió un disparo, su pierna estaba sangrando mucho, así que me quité la chaqueta y se la até alrededor de la pierna”, dijo.

Tunkel estaba en el vagón del subterráneo donde ocurrió el tiroteo y describió la escena como caótica. Si bien no podía ver nada debido al humo, dijo que escuchó a personas que pedían ayuda a gritos y otras que decían que estaban sangrando.

“No podías ver nada, pero podías sentirlo”, dijo. La gente corría hacia la parte delantera del automóvil y algunos cayeron al suelo, notó. “Podías sentir los cuerpos”.

— Caroll Alvarado, Laura Ly, Kristina Sgueglia, Paul Murphy, Brynn Gingras, Shimon Prokupecz, Pervaiz Shallwani, Mark Morales, Maureen Chowdhury, Eric Levenson de CNN colaboraron con este informe.

