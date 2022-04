“Stranger Things” publica el primer avance de su inquietante cuarta temporada

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — “Stranger Things” está acercándose a su fin, pero todavía tiene algunas sorpresas inquietantes bajo la manga.

La increíblemente popular serie de ciencia ficción de Netflix lanzó el primer avance de su cuarta temporada este martes. El avance ofrece a los fans el mejor vistazo a las próximas aventuras de los chicos de Hawkins e incluso lleva a los espectadores lejos de la pequeña ciudad de Indiana y a lugares inquietantes. Eso incluye el horrible mundo del Upside Down y lo que parece ser una Rusia cubierta de nieve.

It’s time. See you on the other side. Stranger Things 4 Vol. 1 premieres May 27 pic.twitter.com/vMbYkZft0M — Netflix (@netflix) April 12, 2022

El tráiler, que dura 3:17, da un nuevo tono a la serie. Aunque la serie siempre ha equilibrado la maravilla con el horror, la cuarta temporada parece ser más de lo segundo.

“Se avecina una guerra”, advierte el Dr. Owens de Paul Reiser a la Eleven de Millie Bobbie Brown. “No sé cómo decir esto más que diciéndolo. Sin ti, no podemos ganar esta guerra”.

Puede que el avance sea más oscuro que las temporadas anteriores, pero también tiene algo de la alegría nostálgica de “Stranger Things”.

Eso incluye pistas de patinaje, malos cortes de pelo de los 80 y el éxito de Journey de 1983 “Separate Ways (Worlds Apart)”.

Netflix anunció en febrero que la próxima temporada de la serie se estrenará en dos partes este verano. La primera se estrenará el 27 de mayo y la segunda llegará el 1 de julio, ambas justo antes de fines de semana festivos. Los creadores y productores de la serie, los hermanos Matt y Ross Duffer, dijeron que “Stranger Things 4” es la “temporada más desafiante hasta ahora, pero también la más gratificante”.

Netflix también anunció en febrero que “Stranger Things” concluirá tras la quinta temporada.

El programa, que debutó en la plataforma de streaming en 2016, ha sido una de las series más populares de la plataforma y posiblemente su franquicia más importante. No solo es una sensación cultural, sino que su alcance se ha extendido a videojuegos, atracciones de parques temáticos, artículos de comida rápida y productos relacionados.

Las expectativas en torno a “Stranger Things 4” probablemente serán muy altas ya que la última temporada de la serie se emitió allá por los días prepandémicos de 2019.

