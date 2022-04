Esta es tu última oportunidad para obtener un tercer cheque de estímulo

Alexandra Ferguson

Washington (CNN) — Todavía tienes tiempo para pedir un tercer cheque de estímulo por valor de US$ 1.400 por persona.

Los contribuyentes que no hayan recibido el pago o a los que se les deba más dinero del que recibieron inicialmente pueden reclamar un crédito fiscal en su declaración de la renta federal de 2021 antes de la fecha límite del 18 de abril.

Calendario de declaración de impuestos ante el IRS 2022 en EE.UU.: fechas y límites

La gran mayoría de los pagos del tercer estímulo se entregaron automáticamente en las cuentas bancarias de los contribuyentes o mediante un cheque por correo la pasada primavera boreal. Los pagos fueron autorizados por el Plan de Rescate Estadounidense en marzo de 2021 y estaban destinados a ayudar a las personas con dificultades financieras a causa de la pandemia de covid-19.

Pero los pagos se calcularon el año pasado sobre la base de la declaración de impuestos federal más reciente archivada en ese momento. Si los ingresos de un contribuyente o el tamaño de su familia cambiaron en 2021, el individuo puede tener derecho a más dinero.

Otras personas pueden haber perdido el pago del estímulo por completo. Aquellos con ingresos tan bajos que no tienen que declarar impuestos pueden no haber recibido nunca su pago porque el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) no tenía su información.

¿A cuánto ascienden los pagos?

La tercera ronda de pagos de estímulo tiene un valor de hasta US$ 1.400 por persona. Un matrimonio con dos hijos, por ejemplo, puede recibir un máximo de US$ 5.600.

Las familias pueden recibir hasta US$ 1.400 por cada dependiente de cualquier edad. Las rondas anteriores limitaban los pagos a los dependientes menores de 17 años.

Por lo general, los ciudadanos estadounidenses de ingresos bajos y medios y los extranjeros residentes en EE.UU. pueden optar a un pago total o parcial de la tercera ronda de estímulo.

¿Cómo declarar mis impuestos ante el IRS en EE.UU? Conoce el link y los documentos necesarios

Las personas que ganan menos de US$ 75.000 de ingresos brutos ajustados, los jefes de familia (como las familias monoparentales) que ganan menos de US$ 112.500 y los matrimonios que ganan menos de US$ 150.000 pueden recibir el importe total de US$ 1.400 por persona.

Pero los pagos se reducen gradualmente a medida que aumentan los ingresos del hogar. Las personas que ganan al menos US$ 80.000 al año de ingresos brutos ajustados, los jefes de familia que ganan al menos US$ 120.000 y los matrimonios que ganan al menos US$ 160.000 no tienen derecho a recibir dinero, independientemente del número de dependientes que tengan.

Los inmigrantes indocumentados que no tienen número de la Seguridad Social no tienen derecho a los beneficios. Sin embargo, sus cónyuges e hijos sí tienen derecho a recibir los subsidios siempre que tengan número de Seguridad Social.

¿Quién puede recibir más dinero?

Los contribuyentes que ganaron menos dinero en 2021 que el año anterior pueden ser elegibles para más dinero del que recibieron inicialmente de la tercera ronda de pagos de estímulo.

Entre ellos se encuentran los declarantes solteros que tuvieron ingresos superiores a US$ 80.000 en 2020 pero inferiores a esta cantidad en 2021; las parejas casadas que presentaron una declaración conjunta y tuvieron ingresos superiores a US$ 160.000 en 2020 pero inferiores a esta cantidad en 2021; y los declarantes jefes de familia que tuvieron ingresos superiores a US$ 120.000 en 2020 pero inferiores a esta cantidad en 2021, según el IRS.

Las personas y las familias que añadieron un hijo en 2021, por nacimiento, adopción o acogida, podrían recibir dinero adicional. Las familias que añadieron otro tipo de dependiente, como un padre de edad avanzada o un nieto, también pueden ser elegibles.

Cómo reclamar el pago en la declaración de ingresos

Aquellos que crean que les corresponde más dinero deben presentar una declaración de impuestos de 2021, incluso si no suelen declarar impuestos, y reclamar lo que se llama el Crédito de Recuperación de Reembolso. Si un contribuyente tiene derecho a más dinero, éste reducirá los impuestos que debe para 2021 o se incluirá en una devolución de impuestos.

Para reclamar el Crédito de Recuperación de Reembolso, un contribuyente necesitará información que fue enviada en una carta del IRS en los últimos dos meses. Conocida como Carta 6475, confirma si un contribuyente recibió un tercer pago de estímulo y la cantidad.

Alternativamente, puedes obtener esa información al acceder a tu cuenta en línea del IRS.

Para la mayoría de los contribuyentes, la fecha límite para presentar la declaración de impuestos federales es el 18 de abril, aunque es un día más tarde para los residentes de Maine y Massachusetts. Los contribuyentes que tengan dificultades para cumplir con el plazo pueden solicitar una prórroga automática de seis meses mediante el formulario 4868.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.