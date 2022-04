¿Cuándo deberías recibir tu cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19?

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Más personas ahora pueden recibir una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 después de que los funcionarios federales de salud de Estados Unidos anunciaran que permitirán que un grupo más amplio reciban la cuarta dosis de las dos vacunas de ARN mensajero contra el covid-19 fabricadas por Pfizer/BioNTech y Moderna.

Los adultos de 50 años o más, que recibieron tres dosis anteriores de vacunas de ARNm, pueden recibir una segunda dosis de refuerzo si han pasado al menos cuatro meses desde la primera dosis de refuerzo. Todas las personas que recibieron dos dosis de la vacuna Johnson & Johnson también pueden recibir una dosis adicional de ARNm cuatro meses después de su último refuerzo.

Muchas personas se preguntan: ¿significa que todos van a necesitar un refuerzo anual de la vacuna contra el covid-19? ¿Necesitamos vacunas de refuerzo con más frecuencia? ¿Se va a combinar con la vacuna antigripal? ¿Se van a desarrollar nuevas vacunas dirigidas a nuevas variantes? ¿Y deberían esperar para recibir el refuerzo si son elegibles, o recibirlo ahora?

Para ayudar a responder estas preguntas, hablé con la analista médica de CNN, la Dra. Leana Wen, médica de emergencias y profesora de políticas y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

CNN: ¿Necesitarán todas las personas una cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19 cada año?

Dra. Leana Wen: Aún no lo sabemos. Hay muchas variables aquí, y solo el tiempo, y la investigación en curso, lo dirán.

Primero, no sabemos cuánto durará la protección inmunológica de la vacuna y el primer refuerzo. Hay mucha evidencia de que el primer refuerzo de la vacuna es muy importante. Durante un tiempo en que ómicron era la variante dominante, la eficacia de tres dosis contra enfermedades graves se mantuvo alta, en un 94%, según un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC. Si esta protección comienza a disminuir sustancialmente, sería una señal de que se necesita otro refuerzo.

En segundo lugar, puede haber nuevas variantes que se desarrollen con el tiempo. La vacuna contra la influenza se administra anualmente después de reconfigurarse cada año para detectar nuevas mutaciones. Las vacunas actuales funcionan bien contra las subvariantes de ómicron, pero si hay variantes futuras que evadan la inmunidad inducida por la vacuna, esa es otra razón para vacunas adicionales.

En tercer lugar, debemos monitorear la prevalencia de covid-19. En este momento, todavía prolifera en todo el mundo, pero si termina desapareciendo, es posible que no se necesiten dosis regulares de refuerzo. Como le dijo a CNN el Dr. Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente Joe Biden, “¿Llegará en última instancia a un nivel tan bajo que tal vez ni siquiera necesitemos una dosis de refuerzo cada año?”. Eso es posible, pero aún no lo sabemos.

En cuarto lugar, debemos ver si existe una estacionalidad clara en los futuros brotes de covid-19. Otros coronavirus que causan el resfriado común son más frecuentes en el invierno, al igual que otros virus respiratorios como el RSV (virus sincitial respiratorio) y la influenza. Es probable que el SARS-CoV-2 también lo sea, y ha habido aumentos repentinos durante los meses de invierno. Sin embargo, esta parte aún debe verse en las próximas temporadas de otoño e invierno.

Finalmente, hay consideraciones logísticas en las que pensar. Agregar una vacuna anual es una gran tarea. La aceptación de la vacuna contra la influenza ya es baja; solo alrededor de la mitad de los estadounidenses lo obtienen cada año. Con la desinformación y la polarización en torno al covid-19, fomentar este nivel de frecuencia será una gran tarea.

CNN: En este momento, ya se permite un segundo refuerzo cuatro meses después del primero, lo que significa que la frecuencia actual es más de una vez al año. ¿Se podrían necesitar refuerzos incluso más de una vez al año?

Wen: Es posible. Quiero enfatizar que hay muchas cosas que no sabemos, simplemente porque no tenemos la capacidad de predecir el futuro.

Hay un par de escenarios diferentes que podrían ocurrir. Una es que ciertos grupos de personas pueden necesitar vacunas más frecuentes. Recuerda que a las personas con inmunodepresión moderada o grave se les ha recomendado ya hace meses que reciban su refuerzo adicional. Es posible que, en el futuro, se recomiende a ciertas poblaciones más vulnerables que se vacunen con mayor frecuencia que la población general.

Además, también será necesario que existan contingencias si surge una nueva variante que elude la inmunidad anterior. Debería existir la opción de desarrollar, fabricar y distribuir rápidamente vacunas específicas para cada variante. Si esto sucede, la frecuencia podría terminar siendo más de una vez al año durante un período de tiempo en particular.

En el futuro, también debemos considerar la disponibilidad de otras terapias y medidas de mitigación. Por ejemplo, Evusheld es una infusión de anticuerpos que, cuando se administra a personas inmunocomprometidas, es muy eficaz para reducir la probabilidad de progresión a una enfermedad grave. Las píldoras antivirales y los anticuerpos monoclonales son tratamientos efectivos cuando se administran temprano en el curso de la enfermedad. Y existen otras medidas preventivas, incluido el uso de mascarillas y las pruebas para detectar covid-19 antes de las reuniones, que también pueden reducir el riesgo.

CNN: Si la vacuna contra el covid-19 se debe aplicar anualmente, ¿tendría sentido combinarla con la vacuna contra la gripe?

Wen: En teoría, sí, pero no sabemos si la vacuna contra el covid-19 debe ser una inyección anual.

Hay otras vacunas que duran más. La Tdap (vacuna contra el tétanos y la difteria), por ejemplo, requiere un refuerzo cada 10 años. La vacuna contra la poliomielitis es una vacuna de cuatro dosis: recibes cuatro dosis y listo. La hepatitis B es una vacuna de tres dosis.

Es posible que el covid-19 sean tres o cuatro dosis, y ya está, o puede ser que deba actualizarse con más frecuencia como la influenza. Una vez más, simplemente no lo sabemos todavía. Si termina siendo algo que es anual, y el patrón estacional parece similar a la influenza, entonces sería sensato recibir una vacuna combinada, o al menos, recibirla al mismo tiempo que la vacuna contra la gripe.

CNN: ¿Por qué no hay vacunas específicas dirigidas a atacar la variante ómicron?

Wen: Los científicos están trabajando en estas vacunas ahora. Están probando vacunas y refuerzos específicos contra ómicron para ver si podrían ser aún más efectivos que las vacunas originales, que estaban dirigidas a las variantes dominantes anteriormente.

Una consideración es que pueden surgir variantes adicionales, y los científicos tienen que pensar si las vacunas específicas contra ómicron o la vacuna original, o alguna combinación, tendrán más probabilidades de ser efectivas contra posibles variantes en el futuro. Este fue uno de los muchos temas que los asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos discutieron en su reunión de esta semana.

CNN: Si las personas son elegibles para la dosis de refuerzo ahora, ¿deberían obtenerla ya o deberían esperar?

Wen: Depende de las circunstancias médicas de la persona y de cuánto esté dispuesto a ceder para evitar el covid-19, como mencioné en nuestra sesión de preguntas y respuestas de CNN la semana pasada. Alguien que tenga más de 65 años y/o esté inmunocomprometido probablemente debería recibir el refuerzo adicional de la vacuna contra el covid-19 ahora.

Por otro lado, alguien que tiene entre 50 y 65 años, sin problemas médicos y recientemente tuvo una infección por ómicron, probablemente podría esperar. Algunas personas pueden diferir un refuerzo adicional siempre que estén bien protegidas contra enfermedades graves. Otros quieren evitar cualquier infección, incluso infecciones leves y asintomáticas. Todas estas son decisiones personales que se deben tomar en consulta con su proveedor médico.

CNN: ¿Cuál es su consejo de refuerzo para las personas menores de 50 años? ¿Debería la gente obtener su primer refuerzo? ¿Y deberían ir por su segundo?

Wen: Todos deben recibir su primer refuerzo si son elegibles. La cuestión del segundo refuerzo es más compleja. Si la persona tiene menos de 50 años y está moderada o gravemente inmunocomprometida, también debe recibir su segundo refuerzo. Otro grupo que debería recibir su segundo refuerzo, incluso si tiene menos de 50 años, son aquellos que recibieron dos dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, y han pasado al menos cuatro meses desde su última dosis. Todos los demás grupos menores de 50 años no son elegibles para recibir su segundo refuerzo en este momento y no deben optar por el segundo.

