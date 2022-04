¿Quién es Ketanji Brown Jackson? Este es el registro personal y legal de la candidata a la Corte Suprema

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Seis días después de la toma de posesión del presidente de EE.UU. Joe Biden, la abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, llamó a Ketanji Brown Jackson para ver si la jueza podría estar interesada en un nuevo trabajo: reemplazar a Merrick Garland en un poderoso tribunal federal de apelaciones.

La nueva administración estaba preparada para dar prioridad a las vacantes judiciales y planeó impulsar listas de candidatos que enviarían un mensaje sobre cómo el presidente veía los tribunales. Las credenciales estelares eran esenciales, pero Biden también quería candidatos que aportaran una nueva diversidad profesional y demográfica a las cortes de todo el país dominados por hombres blancos. Buscó candidatos que hubieran trabajado como defensores públicos y abogados de derechos civiles, por ejemplo.

Ketanji Brown Jackson, que en ese entonces trabajaba en un tribunal federal de primera instancia en Washington, encajaba a la perfección. Tenía un currículum brillante que incluía títulos de Harvard y pasantías federales, pero su experiencia vivida estaba arraigada en el servicio público.

En el futuro se avecinaba la posibilidad de que el juez Stephen Breyer se retirara de la Corte Suprema, y la corte federal de apelaciones en Washington ha sido un trampolín para los candidatos a la corte superior.

Biden se había comprometido a hacer historia al nombrar a una mujer negra en la Corte Suprema. Un movimiento tan histórico destacaría a un grupo de mujeres candidatas potenciales que han superado las barreras para llegar a la cima de la profesión legal. Jackson, quien es negra y exempleada de Breyer, probablemente sería una de las principales candidatas para ese puesto. Un puesto en la corte de apelaciones serviría para prepararla más y mejorar su perfil.

Cuando se le preguntó sobre la raza durante su audiencia de confirmación el año pasado, Jackson respondió cuidadosamente. Dijo que no creía que la raza desempeñara un papel en el tipo de juez que había sido o sería, pero pensaba que su experiencia profesional, especialmente como juez de primera instancia, aportaría valor.

“He experimentado la vida quizás de una manera diferente a la de algunos de mis colegas debido a quién soy, y eso podría ser valioso”, dijo. “Espero que sea valioso si me confirman en el tribunal de circuito”. En junio pasado, el Senado confirmó a Jackson con una votación de 53 a 44.

Ahora, Jackson, de 51 años, encabeza la lista de candidatos potenciales de Biden para reemplazar a Breyer, quien tiene la intención de retirarse al final del mandato actual de la Corte Suprema.

“La banca de abogadas negras con credenciales estelares es extremadamente profunda”, dijo Elizabeth Wydra, presidenta del Centro de Responsabilidad Constitucional liberal. Pero, señaló, Jackson trae más que un historial judicial distinguido.

Ella tiene “una comprensión de cómo la ley afecta a las personas en base a su experiencia profesional y vivida, y un fuerte compromiso con la justicia equitativa”, dijo Wydra.

Ketanji Brown Jackson se ha desempeñado como asistente del defensor público federal, comisionado de la Comisión de Sentencias de EE.UU., abogada en práctica privada y en dos prestigiosos tribunales federales.

Si ascendiera al tribunal superior, seguiría los pasos del presidente del Tribunal Supremo John Roberts y los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, quienes ocuparon los puestos de los jueces para los que habían trabajado.

Jackson fue secretaria de Breyer durante el mandato de 1999 después de servir como secretaria en 1997-1998 para el juez Bruce M. Selya, un juez federal en Massachusetts.

En un evento en 2017 patrocinado por la liberal American Constitution Society, Jackson dijo que trabajar para Breyer era una oportunidad única en la vida “para ser testigo del funcionamiento de su brillante mente legal”. También bromeó sobre cómo el juez a menudo iba en bicicleta al trabajo y aparecía en su majestuosa cámara vistiendo “equipos de bicicleta completos”.

Ketanji Brown Jackson a menudo habla sobre áreas de su experiencia en la ley, cuando se dirige al público, pero también habla sobre la diversidad y el equilibrio entre el trabajo y la vida.

En un discurso de 2017 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia, reflexionó sobre su trayectoria como madre y jueza, y enfatizó lo difícil que es para las madres trabajar en grandes bufetes de abogados, algo que dijo haber hecho en ocasiones para ayudar a mantener a su familia.

Señaló que las horas son largas y hay poco control sobre el horario, que está “constantemente en conflicto con las necesidades de sus hijos y su familia”. También destacó las trampas de iniciar una carrera en derecho y señaló estudios recientes que muestran que los abogados de color, tanto hombres como mujeres, constituyen solo el 8% de los socios de capital de las firmas de abogados en todo el país.

El resplandeciente currículum de Jakcson

Jackson dejó atrás la vida de un bufete de abogados en 2010 para convertirse en comisionada de la Comisión de Sentencias de EE.UU., una agencia independiente que establece políticas y prácticas de sentencias para los tribunales federales. Ha dicho que aprendió a tejer durante su proceso de confirmación en el Senado para canalizar su energía nerviosa.

Rachel Barkow, ahora profesora de derecho en la Universidad de Nueva York, sirvió con Jackson en la comisión bipartidista y notó claramente lo bien que los miembros trabajaron juntos a pesar de las diferencias ideológicas. Otro comisionado en ese momento era William H. Pryor Jr., un juez conservador que forma parte de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EE.UU.

Barkow dijo que Jackson era una “presencia optimista” que siempre hace “lo que se supone que debe hacer, cuando dice que lo va a hacer”.

En ese momento, las prisiones federales estaban por encima de su capacidad, y hubo un reconocimiento bipartidista generalizado de que las sentencias federales por drogas eran demasiado largas. El organismo de siete miembros decidió por unanimidad reducir las sentencias federales por drogas. Hicieron las reducciones retroactivas, dijo Barkow, lo que significó que más de 30.000 prisioneros federales recibieron sentencias más bajas.

El presidente Barack Obama eligió a Ketanji Brown Jackson como su designada al Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, al que se unió en 2013. Para esa audiencia de confirmación, fue presentada por un conocido republicano, Paul Ryan de Wisconsin, quien continuaría para convertirse en presidente de la Cámara y que resultó estar relacionado con ella por matrimonio. (El hermano gemelo del esposo de Jackson está casado con la hermana de la esposa de Ryan).

“Sé que ella está claramente calificada”, dijo Ryan. “Pero vale la pena repetir lo calificada que está”.

“Nuestra política puede diferir, pero mi elogio por el intelecto de Ketanji, por su carácter, por su integridad, es inequívoco”, agregó.

En cada una de sus audiencias de confirmación judicial, su esposo, Patrick Jackson, un cirujano de Washington, ha sido fotografiado sentado detrás de ella. La pareja comparte dos hijas, Talia y Leila. Su madre, exmaestra de ciencias de una escuela pública y directora de una escuela pública de enfoque especializado (conocida en inglés como magnet school) en el sur de Florida, y su padre, un maestro de escuela secundaria pública que luego fue asesor principal de la junta escolar del condado de Miami-Dade, también asistieron.

Una cosa que no discutió fue la cadena perpetua que recibió su tío, Thomas Brown Jr., después de un delito de drogas.

En 2008, cuando ejercía de forma privada y mucho antes de convertirse en jueza, Jackson remitió el expediente de su tío a WilmerHale, una firma de abogados que maneja numerosas solicitudes de clemencia, según un portavoz de la firma.

La firma presentó la petición en nombre de Brown el 7 de octubre de 2014 y Obama conmutó su sentencia el 22 de noviembre de 2016. Según la firma, Jackson “no tuvo más participación en el asunto” después de hacer la remisión. Las cámaras de Jackson dijeron que ella se negaría a comentar sobre el tema.

Jackson se enfrenta a una ajustada votación de confirmación como jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos a medida que la oposición del Partido Republicano se endurece

Su experiencia en el servicio público

En su audiencia de confirmación de 2021 para el puesto en la corte federal de apelaciones, Jackson habló sobre su trayectoria profesional, salpicada de períodos en el servicio público.

Cuando se le preguntó por qué había elegido ingresar al servicio público al principio de su carrera, dijo: “Recuerdo haber pensado muy claramente que sentía que no tenía suficiente idea de lo que realmente sucedía en los casos penales, quería entender el sistema”.

“Pensé que sería una oportunidad para ayudar a la gente también, vengo de un entorno de servicio público. Mis padres estaban en el servicio público, mi hermano era agente de policía y en el ejército y estar en la oficina de defensores públicos se sintió mucho. Me gusta la oportunidad de ayudar con mis habilidades y talentos”, agregó Jackson.

Dijo que la experiencia la había convertido en una mejor jueza porque recordaba que muchos de sus clientes no habían entendido realmente lo que les había sucedido en el sistema. Como jueza de primera instancia, dijo Jackson, tuvo especial cuidado en comunicarse con los acusados que se presentaron ante ella. “Hablo con ellos directamente”, dijo, porque “quiero que sepan lo que está pasando”.

AJ Kramer trabajó con Ketanji Brown Jackson en la oficina del Defensor Público Federal en Washington y todavía se mantiene en contacto con ella. Dijo que ningún miembro actual de la Corte Suprema ha trabajado como defensor público y “visto el sistema desde ese lado del pasillo”.

“No es que tengas más o menos simpatía”, dijo Kramer en una entrevista, “sino que tienes una idea de cómo funciona realmente el sistema”.

Audiencia de confirmación y discusión sobre la raza y ser jueza

En su audiencia más reciente en el Senado, no hubo verdaderos fuegos artificiales, sino un aire de inevitabilidad de su confirmación. Los republicanos dedicaron más tiempo a atacar a la administración de Biden o a los demócratas en general que a la propia Jackson.

El senador republicano de Texas, John Cornyn, le preguntó a Jackson sobre la diversidad profesional y la raza.

Dijo que su experiencia como jueza de primera instancia sería una “cualificación muy importante” y elogió sus antecedentes “impresionantes”. Cornyn agregó que era importante que el público tuviera confianza en el poder judicial “y creo que parte de esa confianza es saber que personas como ellos pueden servir en el tribunal y que aplaudimos esa diversidad”.

Pero Cornyn dijo más tarde que “dado que nuestros colegas demócratas parecen estar poniendo tanto énfasis en la raza”, quería saber algo más. “¿Qué papel juega la raza, jueza Jackson, en el tipo de jueza que ha sido y en el tipo de jueza que será?”.

Sin perder el ritmo, Ketanji Brown Jackson dijo: “No creo que la raza juegue un papel en el tipo de jueza que he sido y que sería en la forma en que hiciste esa pregunta”.

“Estoy analizando los argumentos, los hechos y la ley, estoy dejando de lado metódica e intencionalmente los puntos de vista personales, cualquier otra consideración inapropiada y creo que la raza sería el tipo de cosa que sería inapropiado inyectar en mi evaluación de un caso”, continuó.

“Diría que mi experiencia profesional diferente a la de muchos de los jueces de la corte de apelaciones, incluida mi experiencia en la corte de distrito”, dijo, “aportaría valor”.

“He experimentado la vida quizás de una manera diferente a la de algunos de mis colegas debido a quién soy y eso podría ser valioso. Espero que sea valioso si me confirmaran en el tribunal de circuito”, agregó.

La senadora republicana de Tennessee, Marsha Blackburn, mencionó los primeros rumores sobre la Corte Suprema.

“Sé que es plenamente consciente de que se habla de usted regularmente como candidata a la Corte Suprema”, dijo Blackburn antes de preguntar qué pensaba la jueza sobre las propuestas recientes, impulsadas por los demócratas para tratar de diluir la mayoría conservadora en la corte superior, para añadir más jueces a la banca.

Ketanji Brown Jackson se negó a comentar.

En preguntas escritas de seguimiento, se le preguntó si una serie de casos de la Corte Suprema, incluidos los relacionados con el aborto, la libertad religiosa y la Segunda Enmienda, se decidieron correctamente. Dijo que, como jueza federal, todos los pronunciamientos de la Corte Suprema serían vinculantes y que sería inapropiado comentar sobre los “méritos o deméritos” de casos particulares. Pero hizo excepciones, incluso en el caso Brown vs. Board of Education, la histórica opinión de 1954 que derogó la segregación escolar y la doctrina de “separados pero iguales”. Ella dijo que el fallo anuló la “injusticia manifiesta” de Plessy vs. Ferguson.

“La premisa subyacente de la decisión Brown, es decir, que ‘separados pero iguales son inherentemente desiguales’, es indiscutible y los jueces pueden expresar su acuerdo con ese principio sin poner en duda su capacidad para aplicar la ley fielmente a casos que plantean problemas similares. problemas”, dijo Jackson.

También fue presionada por el hecho de que, como asistente del defensor público federal, representó a un detenido en la Bahía de Guantánamo, Khi Ali Gul. Dijo que, como abogada, tenía el deber de representar a sus clientes con celo, pero también era consciente de las “trágicas y deplorables circunstancias” que dieron lugar a la detención por parte del gobierno de EE.UU. de las personas aseguradas en Guantánamo. Señaló que estaba “muy consciente” de la amenaza que los ataques del 11 de septiembre de 2001 representaban para los “principios constitucionales fundamentales” y que su propio hermano en ese momento estaba alistado como soldado de infantería del ejército estadounidense desplegado en Iraq.

También proporcionó a los senadores una citación por una entrevista que concedió en 2007 a The Washington Post para una historia sobre Clarence Thomas, el único juez negro actualmente en el tribunal superior.

Según el artículo, ella recordó haberse sentado frente a Thomas en el almuerzo una vez (la fecha del encuentro no fue revelada) con una expresión burlona en su rostro.

“Jackson, que es negro, dijo que Thomas ‘hablaba el idioma’, lo que significa que le recordaba a los hombres negros que ella conocía. ‘Pero yo me quedé ahí sentada todo el tiempo pensando: ‘No te entiendo. Suenas como mis padres. Suenas como la gente con la que crecí. Pero las lecciones que tendía a sacar de las experiencias del Sur segregado parecían ser diferentes a las de todos los que conozco’”, decía el artículo.

Los republicanos que terminaron votando para confirmarla en el Circuito de Washington fueron Susan Collins de Maine, Lindsey Graham de Carolina del Sur y Lisa Murkowski de Alaska.

Opiniones sobre Ketanji Brown Jackson

A través de su servicio en los tribunales de distrito y de apelaciones de Washington, Jackson ha estado involucrada en litigios recientes que involucran al expresidente Donald Trump y la Cámara de Representantes controlada por los demócratas.

En la corte de apelaciones, votó en contra de Trump cuando sus abogados intentaron bloquear los registros relacionados con los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021 para que no fueran a la comisión selecta de la Cámara que investiga el ataque. Posteriormente, la Corte Suprema despejó el camino para que se publicaran los registros. En agosto, votó a favor de permitir que se mantuviera la moratoria de desalojo de Biden, establecida durante la pandemia. La Corte Suprema luego lo bloqueó por la disidencia de los tres liberales de la corte.

Mientras estuvo en el tribunal de distrito, Jackson escribió más de 500 opiniones.

En un caso notable, falló en contra de los esfuerzos de la administración de Trump para impedir que el entonces abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, testificara como parte de la investigación de juicio político del Congreso.

“Los presidentes no son reyes”, dijo en la opinión de 2019, y agregó que la afirmación de la administración de Trump de que tenía “inmunidad testimonial absoluta” que protege a sus asesores de alto nivel “es una proposición que no puede cuadrar con los valores constitucionales fundamentales” y “no puede ser sostenida”.

Concluyó que “Estados Unidos de América tienen un gobierno de leyes, no de hombres”.

En un caso separado de 2018 presentado por sindicatos de empleados federales que impugnaron las órdenes ejecutivas emitidas por Trump, Jackson sostuvo que la mayoría de las disposiciones de las órdenes, pero no todas, entraban en conflicto con los derechos de negociación colectiva de los trabajadores federales según la ley federal. Su sentencia fue anulada por la corte de apelaciones.

En el caso Make the Road New York vs. McAleenan, Jackson falló en contra de la administración de Trump en un caso presentado por la ACLU y otros grupos de derechos de los inmigrantes que impugnaban la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de ampliar las categorías de no ciudadanos que podrían estar sujetos a procedimientos de deportación acelerados sin poder comparecer ante un juez. Los grupos dijeron que las órdenes habían provocado temor en las comunidades de inmigrantes de todo el condado. La corte federal de apelaciones estuvo de acuerdo en que la corte de Jackson tenía el poder de decidir sobre el caso, pero revocó su decisión y sostuvo que el DHS tenía discreción para actuar.

También condenó a Edgar Maddison Welch a 48 meses de prisión en 2017 después de que disparó un rifle de asalto dentro de una pizzería en Washington. Afirmó que estaba tratando de encontrar y rescatar a niños esclavos sexuales que creía que estaban retenidos en el restaurante.

“El alcance de la imprudencia en este caso es impresionante. Es pura suerte que nadie, incluido (Welch), haya muerto”, dijo Ketanji Brown Jackson, y agregó: “Nunca había visto nada como la conducta que vemos aquí hoy”.

— Chandelis Duster de CNN contribuyó a este informe.

