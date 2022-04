Este trabajo de Walmart comienza en US$ 95.000 al año

Alejandra Ramos

Nueva York (CNN Business) — Walmart está aumentando los salarios de los conductores de camiones de larga distancia, un trabajo exigente que es cada vez más difícil de cubrir para las empresas.

Walmart, una de las pocas cadenas minoristas que tiene su propia flota de camiones, dijo que está aumentando el salario inicial promedio para los conductores de primer año de aproximadamente US$ 88.000 a un rango de entre US$ 95.000 a US$ 110.000.

Continúa la “Gran renuncia”: 4,4 millones de estadounidenses dejaron sus empleos el mes pasado

Walmart necesita conductores para entregar productos en tiendas y almacenes de comercio electrónico, así como para satisfacer la creciente demanda de pedidos en línea de los clientes. Walmart incorporó más de 4.500 conductores el año pasado, una ola de contratación récord para la empresa, que emplea a unos 12.000 camioneros.

El aumento salarial más reciente “nos ayudará a continuar contratando agresivamente para satisfacer la alta demanda de todos los tiempos de los clientes”, dijo un portavoz de Walmart en un correo electrónico.

Walmart también está tratando de contratar nuevos conductores internamente. Comenzó un programa de desarrollo de tres meses para que sus trabajadores de la cadena de suministro en áreas seleccionadas obtuvieran sus licencias de conducir comerciales y se convirtieran en conductores de camiones de Walmart.

La escasez de camioneros durante la pandemia ha presionado las cadenas de suministro. Alrededor del 70% de la carga estadounidense se mueve en camiones.

Sin embargo, la rotación es alta en la industria del transporte por carretera y el trabajo es conocido por sus largas horas, las semanas que se pasa fuera de casa y los bajos salarios. También es físicamente exigente.

El salario medio en 2020 para los conductores de camiones pesados ​​y camiones con remolque fue de US$ 47.000, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Las empresas han aumentado los salarios para contratar conductores y seguir siendo competitivas, pero la industria camionera dijo el año pasado que todavía le faltaban 80.000 conductores.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.