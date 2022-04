Elon Musk se unirá al consejo de administración de Twitter

urielblanco

(CNN) — Elon Musk se incorporará al consejo de administración de Twitter, un movimiento que podría aumentar su influencia en la plataforma de redes sociales y que llega un día después de que se revelara que se había convertido en el mayor accionista individual de la compañía.

Elon Musk compra el 9,2% de Twitter y se convierte en el mayor accionista de la empresa

Twitter dijo este martes en una presentación regulatoria que planea incorporar al CEO de Tesla y SpaceX a su consejo de administración por un periodo que finaliza en 2024. Como parte del acuerdo, Musk se ha comprometido a no adquirir más del 14,9% de las acciones de la compañía mientras permanezca en el consejo.

Este lunes, Twitter dijo en una presentación que Musk había comprado el 9,2% de sus acciones. La noticia fue un poco sorprendente, después de que en las últimas semanas Musk había criticado en múltiples ocasiones en Twitter las políticas de la compañía y reflexionado sobre la necesidad de crear una nueva plataforma de redes sociales.

“¡Estoy emocionado de compartir que estamos nombrando a @elonmusk para nuestro consejo!”, dijo el CEO de Twitter, Parag Agrawal, en un tuit este martes. “Por medio de conversaciones con Elon en las últimas semanas, nos quedó claro que aportaría un gran valor a nuestro consejo”.

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board. — Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022

Agrawal señaló que Musk es tanto un “apasionado creyente” como un “intenso crítico” de la compañía, y que creía que la presencia de Musk en la sala de juntas añadiría valor a largo plazo. Jack Dorsey, cofundador y antiguo CEO de Twitter, también pareció acoger la noticia, señalando que Musk “se preocupa profundamente por nuestro mundo y por el papel de Twitter en él”, y que Musk y Agrawal “serán un equipo increíble”.

Musk tuiteó que está “deseando trabajar con Parag y el consejo de administración de Twitter para hacer mejoras significativas en Twitter en los próximos meses”.

Looking forward to working with Parag & Twitter board to make significant improvements to Twitter in coming months! — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

No está del todo claro qué mejoras tiene Musk en mente. En las últimas semanas, Musk ha sugerido en Twitter que la plataforma no permite una expresión suficientemente libre, y dijo que debería hacer que su algoritmo fuera de código abierto. El lunes por la noche, también hizo una encuesta entre sus seguidores sobre si “querían un botón de edición”, una petición de función que lleva mucho tiempo en el aire, aunque divide a muchos usuarios de Twitter.

Suben las acciones de Twitter

Después de subir más de un 27% el lunes con la noticia de la compra de acciones por parte de Musk, las acciones de Twitter ganaron otro 5% este martes por la mañana.

Twitter se convirtió en una parte importante de la marca personal de Musk. Ha utilizado el sitio para conectar con sus legiones de fans y opinar sobre todo, desde el precio de las acciones de Tesla hasta los acontecimientos actuales. Pero su presencia en la plataforma también lo ha puesto en dificultades, por ejemplo, cuando los tuits sobre la posibilidad de privatizar Tesla dieron lugar a una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores y a un acuerdo que le obligaba a revisar previamente ciertos tuits sobre la empresa.

La presencia de Musk en el consejo de administración podría suponer un revés para los planes que Agrawal, que lleva menos de seis meses como CEO de Twitter, tenía para la empresa.

¿Quién es Parag Agrawal, el nuevo CEO de Twitter?

“Es hora de sacar las palomitas de maíz y ver los desarrollos en los próximos meses con Musk en el consejo”, dijo el analista de Wedbush Dan Ives en una nota para inversores este martes. Añadió que la entrada de Musk en el consejo podría “dar lugar a una serie de iniciativas estratégicas que podrían incluir una serie de posibilidades a corto y largo plazo para la empresa que sigue luchando en una carrera armamentística en las redes sociales”.

