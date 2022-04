Un manuscrito en miniatura escrito por Charlotte Brontë saldrá a la venta por US$ 1,25 millones

Alexandra Ferguson

(CNN) — Un manuscrito inédito en miniatura escrito por Charlotte Brontë cuando tenía 13 años saldrá a la venta por US$ 1,25 millones en una feria del libro de Nueva York a finales de este mes.

La obra, titulada “A Book of Ryhmes by Charlotte Brontë, Sold by Nobody, and Printed by Herself”, es más pequeña que un naipe y, sin embargo, contiene un tesoro literario de 10 poemas de la autora de “Jane Eyre”.

El manuscrito, fechado en diciembre de 1829, no se ha visto públicamente desde que se vendió en Nueva York en 1916, según Henry Wessells, socio de la librería James Cummins. Se encontró recientemente en una colección privada, dijo.

Las 15 páginas, cosidas en sus fundas originales de papel marrón, relatan historias relacionadas con el “sofisticado mundo imaginario” de Brontë y sus hermanas, según un comunicado de prensa de los comerciantes.

“Escribían historias de aventuras, dramas y versos en libros hechos a mano y llenos de una escritura diminuta que pretendía parecerse a una impresión”, dice el comunicado.

Charlotte Brontë Crédito: Reuters

Cummins, junto con Maggs Bros, son los dos marchands que venderán la obra en la Feria Internacional del Libro Antiguo de Nueva York el 21 de abril en el Park Avenue Armory.

“El manuscrito estuvo por última vez a la vista del público en 1916, y a todos nos encanta una historia de supervivencia inesperada”, dijo Wessells a CNN en un correo electrónico. “Ahora el propietario desea asegurarse de que se conserve para las generaciones futuras y, en última instancia, se ponga a disposición de los investigadores”.

Wessells describió el manuscrito como “una pequeña y hermosa cosa” que fue cuidadosamente reunida a partir de retazos de papel y cosida con el hilo original.

“Los siguientes son intentos de rima de naturaleza inferior, hay que reconocerlo, pero son, sin embargo, los mejores que he hecho”, escribió Brontë en la página del título del manuscrito. Y al final del libro, afirma el control creativo sobre el mundo imaginario creado por ella y sus hermanos.

Una imagen del “Libro de las Rimas”, que contiene la ortografía de la palabra “rimas” de una Charlotte Brontë de 13 años. Crédito: Cortesía de James Cummins Bookseller

“Piensa en las niñas Brontë contando y escribiendo historias entre ellas, aprendiendo en su casa en un pueblo remoto, y luego floreciendo, brevemente, para escribir los libros que han sido leídos por millones de personas desde entonces, y también dejando atrás cosas hechas a mano como este manuscrito”, dijo Wessells, quien se maravilló de cómo el libro sobrevivió durante el siglo pasado.

Brontë y sus hermanas Emily y Anne escribieron algunas de las novelas más queridas de la lengua inglesa, como “Jane Eyre” (1847), “Cumbres borrascosas” (1847) y “La inquilina de Wildfell Hall” (1948).

En 2011, otro de los diminutos manuscritos de Brontë se vendió por US$ 1,07 millones. Museos rivales iniciaron una batalla de ofertas por el artículo escrito en 1830, cuando ella tenía 14 años.

