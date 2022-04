Rusia acusa a Ucrania de atacar con helicópteros un depósito de combustible en territorio ruso

Germán Padinger

(CNN) — Un funcionario ruso acusó a Ucrania de haber atacado con helicópteros un depósito de combustible en territorio de Rusia este viernes, mientras aparecían imágenes de las instalaciones envueltas en llamas. Es la primera vez desde el inicio de la guerra a fines de febrero que se reportan ataques fuera de Ucrania.

El gobernador de la región rusa de Belgorod afirmó que dos helicópteros militares ucranianos cruzaron la frontera a baja altura este viernes por la mañana y atacaron la instalación de almacenamiento de combustible, incendiando millones de galones.

A pesar que Putin dijo que las fuerzas rusas se irían de algunas ciudades de Ucrania, te mostramos los daños en Lviv

Un portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania declinó hacer comentarios sobre las acusaciones rusas. CNN no pudo verificar las afirmaciones de Moscú.

“Me gustaría enfatizar que Ucrania está realizando una operación defensiva contra la agresión rusa en el territorio de Ucrania”, dijo Oleksandr Motuzyanyk, portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania, en una declaración televisada el viernes.

“Eso no significa que Ucrania tenga que ser responsable de cada error de cálculo o evento o catástrofe que ocurra en el territorio de la Federación Rusa. No es la primera vez que asistimos a este tipo de acusaciones. Por lo tanto, no confirmaré ni negaré esta información”.

CNN ha geolocalizado y verificado los videos compartidos en las redes sociales este viernes que muestran dos helicópteros sobrevolando la ciudad rusa de Belgorod. CNN no ha podido confirmar que los helicópteros sean ucranianos.

En uno de los videos se les ve durante un ataque a una instalación de almacenamiento de combustible. Las imáganes, que se grabaron a unos 550 metros de la instalación, muestran múltiples ataques y un posterior incendio en la distancia.

¿Afectará el ataque las negociaciones de paz?

Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó este viernes que el supuesto ataque de helicópteros ucranianos a un depósito de combustible en la ciudad de Belgorod, en el sur de Rusia, podría tener un impacto negativo en las negociaciones entre Kyiv y Moscú.

Preguntado por si el Kremlin consideraba el incidente como una escalada del conflicto, Peskov dijo: “Por supuesto, esto no es algo que pueda percibirse como la creación de condiciones cómodas para continuar las negociaciones.”

Peskov dijo además que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había sido informado de los hechos en Belgorod.

“Sabe que el Ministerio de Situaciones de Emergencia fue enviado allí. Se están tomando medidas para reorganizar los puntos de suministro de combustible para que lo ocurrido no afecte en ningún caso al nivel de suministro de todos los tipos de combustible necesarios”.

El hecho se produjo en un depósito de combustible en Belgorod, una ciudad rusa cercana a la frontera con Ucrania, según dijo este viernes por la mañana el gobernador de la región de Belgorod, Viacheslav Gladkov, en su canal de Telegram.

“El incendio en el depósito de petróleo se produjo como resultado de un ataque aéreo procedente de dos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania que entraron en el territorio de la Federación Rusa volando a baja altura. No hay víctimas”, dijo Gladkov.

Ataque ruso a Ucrania refleja patrón de agresión militar de hace 20 años 4:39

El fuego “envolvió los depósitos de combustible”, informó el medio estatal ruso TASS, citando al Ministerio ruso de Situaciones de Emergencia. Los servicios de emergencia rusos recibieron un informe sobre el incendio a las 5:51 de la mañana, hora local, y añadieron que “después de que los bomberos llegaran al lugar, descubrieron que los depósitos de combustible estaban en llamas”, informó TASS.

Dos empleados del depósito resultaron heridos en el incendio, pero sus vidas no corren peligro, dijo Gladkov. Los residentes de las inmediaciones del depósito están siendo evacuados, añadió.

No hay ninguna amenaza para la población de la ciudad, dijo Gladkov.

Dieciséis mil metros cúbicos (3,52 millones de galones) de combustible están en llamas en el depósito de combustible de Belgorod, según reportó este viernes el medio estatal ruso Ria Novosti, citando a los servicios de emergencia.

Ocho tanques con 2.000 metros cúbicos de combustible cada uno están en llamas y existe la amenaza de que el fuego se extienda a otros 8 tanques, dijeron los servicios de emergencia.

Con información de Masha Angelova, Olga Voitovych, Uliana Pavlova, Jake Kwon, Gianluca Mezzofiore, Katie Polglase y Celine Alkhaldi.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.