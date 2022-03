¿Cuánto valen y cómo comprar entradas para el Mundial de Qatar 2022?

urielblanco

(CNN Español) — La fiebre por el Mundial de Qatar 2022 está en un punto álgido esta semana debido al sorteo de este viernes que definirá los grupos y el cuadro hacia la final de la máxima cita futbolística del planeta.

Y aunque aún faltan varios meses para que comience a roda rl balón en los campos de juego de Qatar, los aficionados han demostrado su gran interés por la Copa del Mundo este año desde meses atrás. Y la venta de entradas es prueba de ello.

La FIFA divide la venta de entradas para el Mundial de Qatar 2022 en tres fases. La primera comenzó el 19 de enero y terminó el martes 29 de marzo. En esta, se vendieron más de 800.000 boletos, según un comunicado del organismo de fútbol.

“Estos son los diez países desde los que se ha adquirido un mayor número de entradas: Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, México, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, India, Brasil, Argentina y Arabia Saudita”, agregó la FIFA en el comunicado.

¿Cuánto valen las entradas al Mundial de Qatar 2022?

Según el sitio de la FIFA, los precios se dividen por categorías que van de la 1 a la 4.

“La categoría 1 es la más cara y está ubicada en las zonas preferentes del estadio. Las categorías 2 y 3 se localizan en una zona del estadio separada de la categoría 1. La categoría 4 es una zona del estadio separada de las zonas que comprenden las categorías 1, 2 y 3. Esta categoría está reservada exclusivamente para residentes de Qatar”, indica el organismo.

Asimismo, además de las cuatro categorías, también hay un precio de accesibilidad, el cual corresponde a “entradas dirigidas a personas con discapacidad y personas con movilidad reducida”.

Teniendo en cuenta lo anterior, estos son los precios para entradas individuales.

La FIFA también pone a disposición entradas por abono de equipo (con el cual puedes entrar a tres, cuatro o hasta siete partidos de la selección que elijas) y también entradas por abono de estadio (el cual te permite ir a cuatro partidos en cuatro estadios diferentes). Para saber los precios de esas entradas, da clic aquí.

¿Cómo comprar las entradas?

Como ya se mencionó, hay tres fases para poder adquirir las entradas.

En la fase 1 (que ya terminó) y en la fase dos, se habilitan dos momentos para comprar: uno de venta por sorteo y otro de venta por solicitud (es decir, por orden de llegada).

Para que te des una idea, la venta por sorteo de la fase 1 comenzó desde el 19 de enero y terminó el 7 de febrero. En esta, los aficionados solicitaron 17 millones de entradas, según la FIFA; no obstante, de esa cantidad total, solamente algunos afortunados fueron seleccionados mediante el sorteo.

Después, del 23 al 29 de marzo, comenzó la venta por solicitud de la fase 1, en la cual los aficionados deben apresurarse ya que se vende de forma directa una cantidad limitada de entradas.

Al sumar la venta por sorteo y la venta por solicitud de la fase 1, la cantidad de entradas vendidas fue de 804.186.

Ahora, si te perdiste la fase 1, no te preocupes. La venta de entradas de la fase 2 dará inicio el martes 5 de abril a las 12:00 pm tiempo de Doha (capital de Qatar) o 5:00 am ET.

Para comprar tu entrada en la fase 2 que inicia el 5 de abril, debes entrar ese día a la página web FIFA.com/es/tickets y seguir las instrucciones que te indicarán.

Asegúrate de revisar constantemente el sitio antes del 5 de abril por si se publica alguna actualización. Además, ten lista una tarjeta VISA para tu compra, ya que es la única que se admite.

Por último, la FIFA menciona que la fase 3 es de ventas de última hora y únicamente podrás comprar por orden de llegada. El organismo no ha dicho la fecha en que se llevará a cabo esta fase.

