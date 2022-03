¿Cuál es la magia de Selena Quintanilla? El legado de la cantante tejana sigue intacto a más de un cuarto de siglo de su muerte

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) –– Selena Quintanilla estaba en el aire, Selena estaba en todos lados… no la descubrías, no tenías un recuerdo de cuándo fue la primera vez que escuchaste alguno de sus temas. Así describe María García, directora ejecutiva de Futuro Studios y creadora del premiado podcast “Anything for Selena”, a la icónica cantante apodada “La Reina del Tex-Mex”.

María creció en El Paso, Texas, y su mundo giraba alrededor de esa frontera que parte tu identidad en dos. No eres ni de aquí ni de allá. Y esto es lo que hacía que personas como ella, y decenas más a lo largo de los años –inclusive después de su muerte–, se sintieran identificados con la cantante.

“Yo crecí en la frontera, en El Paso, pero también en Ciudad Juárez”, cuenta María a Zona Pop CNN. “Mis primos en México me decían pocha porque no hablaba muy bien el español y en verdad nunca había visto una estrella, una actriz, un cantante en la televisión que hablara como yo y eso me impactó mucho”, explica María.

Precisamente ese espejo es lo que atrajo y sigue atrayendo a personas a la figura que Selena representa hoy en día.

Para entender el impacto de Selena, hay que entender la historia

El primer disco de Selena se publicó en 1989, pero no fue sino hasta en 1992 que la cantante sacó quizás la canción más exitosa de su carrera. Fue con “Como la flor”, que se desprende de su tercer álbum de estudio “Entre a mi mundo”. Y para entender un poco por qué Selena caló tanto en la comunidad hispana de Estados Unidos, hay que recordar un poco la historia y el sentimiento que había entre sus ciudadanos.

En las décadas de 1980 y 1990, el país experimentaba la llegada de migrantes mexicanos, lo que fue creando una conversación, recuerda María, de cómo estaba cambiando Estados Unidos debido a los latinos.

Según el censo del 2000, la población hispana en Estados Unidos aumentó 57,9%.

“En todo el país se oía como una ansiedad palpable sobre los latinos documentados o no. Existía un temor en la sociedad de que los latinos no se iban a asimilar a la sociedad estadounidense. La narrativa que más se presentaba sobre los mexicoestadoundienses particularmente era que eran pandilleros, peligrosos y que no acababan la escuela, que eran madres adolescentes”, relata.

María recuerda que esa era la imagen que proyectaban de los latinos los medios de comunicación. En este contexto es cuando aparece Selena Quintanilla junto a Los Dinos, una banda familiar de gente sana y esa imagen se convirtió en un símbolo entre la comunidad latina.

“Selena era alguien con la imagen muy, muy limpia. Selena siempre fue un símbolo, lo quisiera o no. Mientras el país se preocupaba con esta ansiedad sobre los latinos y el crecimiento latino en Estados Unidos, Selena era un ejemplo limpio y trabajador del sueño americano y era una de las mexicoestadounidenses más visibles en el país en este momento”, explica María.

Ese éxito en la música fue un reflejo para su comunidad de que se podían conseguir los sueños.

La artista que hablaba y lucía como su gente

Uno de los aspectos, recuerda María, que le causó magnetismo de Selena es que hablaba como ella.

“Ella hablaba muy similar a mi y eso me impactó mucho. Me impactó ver a una mujer que hablaba el mismo inglés y el mismo español fronterizo que yo”, dice María.

“Cuando ella murió yo tenía 9 años, yo me acuerdo que fue la primera vez que vi que mis dos mundos, mi mundo en Estados Unidos y mi mundo en México, estaban compartiendo algo. [La noticia de su muerte] era lo más importante en los noticieros en Estados Unidos y en México también”, describe.

Desde ese spanglish hasta su larga cabellera con textura y frizz, muchos aspectos de lo que hoy hace a Selena un ícono, es lo que conectó con los latinos en Estados Unidos en los noventa.

“Yo me acuerdo que lo primero que vi de ella era su cabello largo, negro, los aros grandes tan icónicos, su labial rojo también tan icónico y ahora, como periodista, entiendo la razón por lo que me impactó ver estos detallitos chiquitos en ella”, explica María. “Ella tenía un look que era muy informado por su crecimiento en una comunidad latina de clase trabajadora. Ella nunca dejó sus raíces, hasta cuando era una artista muy famosa que estaba llenando estadios internacionales en diferentes países y que ganó el Grammy, ella todavía se vestía, se peinaba, se maquillaba, hablaba como nuestras primas, como nuestras vecinas, como nuestras tías y nunca dejó de ser parte de nosotros”.

El poder de Selena: llegaba a los corazones con su voz

En la película “Selena” (1997), dirigida por Gregory Nava, se retrata los inicios de la cantante. Su padre, Abraham Quintanilla, vio desde una tierna edad el talento natural que tenía su hija para la interpretación. Inició cantando música en inglés y poco a poco fue llegando a la música en español, a las cumbias que la hicieron tan famosa.

En la cinta, su padre (interpretado por Edward James Olmos) le dice que la música tiene que salir del corazón. “Si quieres ser una cantante, debes cantarle a la gente desde lo más profundo de acá [gesticula al corazón]. ¿Y sabes lo que está ahí? El corazón”, dice Abraham Quintanilla a una pequeña Selena al inicio de la cinta.

Y eso es lo que finalmente proyectó de grande. Su música llegaba –y sigue llegando– directo al corazón de la gente. Y es más que la letra y la voz, es la interpretación del artista que hace la diferencia.

“Era una artista tremenda, como cantaba, como ella interpretaba las canciones que parecía que ella podía cantar cualquier emoción y tú lo sentías, tú sentías como ella cantaba. Si ella cantaba de pérdida, de dolor, lo hacía y lo interpretaba de tal modo que tú sentías en tu coche el sentimiento”, dice María.

Hizo historia para las mujeres en el género

A Selena le debemos también la creciente presencia de las mujeres en el género regional mexicano, históricamente dominado por hombres. Si se quiere, rompió un techo de cristal para sus colegas, al punto que en 1993 hizo historia por ser la primera mujer del género tejano en llevarse el Grammy anglosajón al mejor álbum Mexico-Americano, categoría que con los años mutó y ahora se conoce como mejor álbum de música regional mexicana (incuyendo tejano).

“Su papá me ha contado que cuando Selena empezó su carrera mucha gente no creía en ella porque el género tejano y el género ranchero mexicano era controlado por hombres y había un pensamiento de que la gente no iba a ir a ver a una mujer, que las mujeres iban a ver a hombres, y que las mujeres no querían ver a otra mujer en la escena”, cuenta María.

“Con Selena pasó lo opuesto, ella como era tan relatable, era una persona que nosotros nos veíamos en ella, que las mujeres se veían en ella y que podía ser sexy, pero al mismo tiempo tener autonomía de su cuerpo y de su imagen. Era algo muy poderoso, algo muy impactante. Y yo pienso que ella quebró barreras en el género y no solo en la música, pero su legado lo podemos ver en muchas partes de la cultura latina moderna”, agrega.

Cinco canciones para celebrar el legado de Selena

La mejor manera de recordar y celebrar el legado de la “Reina del Tex-Mex” es con su música. María nos compartió sus cinco de sus canciones favoritas de la cantante perectas para diferentes momentos, desde el karaoke hasta para bailar.

Para bailar: “La carcacha”

“La carcacha tiene un beat muy sabroso, una cumbia muy emblemática de ella. Oyes el gozo en su voz. Es muy divertida la canción”.

Un hit: “Sukiyaki”

“Uno de sus hits que creo que no se le da la atención que merece es Sukiyaki, que es la interpretación de Selena y los Dinos de una canción japonesa, pero ella la canta tan suavemente, se oye el poder de su voz y como ella podía cambiar su voz y el poder de su interpretación en esa canción”.

Una ranchera perfecta para el karaoke: “No me queda más”

“Su papá me dijo que es su canción favorita de Selena, que la escucha mucho y piensa en ella mucho con No me queda más…. Pero ¿sabes? Esa canción es sobre resignación. En verdad es cuando te resignas a la pérdida de un amor y lo aceptas. Y es un ejemplo donde puedes escuchar como ella podía cantar de estos temas muy humanos universales: el amor, la pérdida, y como tú podías oír el sentimiento en su voz”.

Una canción en inglés: “I’m getting used to you”

“Es su canción en inglés, una canción que ella grabó para el disco que estaba grabando en inglés cuando se murió. Y me gusta esta canción porque es un ejemplo de lo que Selena iba a ser, del potencial que tenía todavía, de lo que pudo ser y se oye que iba a ser una estrella del pop”.

Una de sus inicios: “Besitos”

“Es una cumbia que Selena grabó en uno de sus primeros discos y fue la cumbia donde la banda supo que su sonido era cumbia. Antes de eso habían experimentado mucho, habían hecho hasta canciones freestyle, techno, tejano, rancheras y estaban experimentando, tratando de encontrar su sonido más emblemático. Y con esta canción, Besitos, es donde cambia el sonido de la banda. Después de eso es cuando producen sus cumbias más populares”.

