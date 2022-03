El manual de operaciones del parque de diversiones de Florida muestra que un adolescente puede haber sido demasiado grande para subirse al juego mecánico

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) – Registros obtenidos por CNN indican que el adolescente de 14 años que murió después de caerse de la atracción Orlando FreeFall en ICON Park en Orlando la semana pasada podría haber sido demasiado grande para subir al juego mécanico.

Este viernes, el padre de Tire Sampson, Yarnell, cuestionó si su hijo cumplía con los requisitos de tamaño y peso y le dijo a CNN: “Mi hijo medía 6’5, 340. Entonces, es un tipo grande”.

El Manual de operaciones y mantenimiento de la atracción, que ha sido publicado en línea por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, indica que el peso máximo del pasajero es de 130 kg (aproximadamente 287 libras) y afirma: “Tenga cuidado al ver si los pasajeros grandes caben en los asientos. Verifique que encajen dentro de los contornos del asiento y que el soporte encaje correctamente. Si no es así, no deje que esta persona viaje”.

No está claro si Sampson no se ajustaba a los contornos del asiento o si el soporte no se ajustó correctamente.

CNN se comunicó con el operador de la atracción y con ICON Park para preguntar si había un límite de peso para la atracción y si Sampson encajaba correctamente en el soporte, pero no recibió respuesta.

“Las palabras no pueden expresar el dolor que siento por la trágica pérdida de una persona tan joven, y mis pensamientos y oraciones están con su familia y amigos durante este momento inimaginablemente difícil”, dijo el lunes la comisionada Nikki Fried. “El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida está investigando activamente el incidente, junto con la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, y esperamos que los hallazgos posteriores puedan informarnos a todos sobre cómo ocurrió esta tragedia y precipitarán cualquier cambio necesario para proteger a los clientes de las atracciones en Florida. Comprometido con la transparencia, el departamento proporcionará registros relevantes en línea y actualizará esos registros en la medida de lo posible”.

