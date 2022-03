Biden pide un cambio de régimen en Rusia: Putin “no puede permanecer en el poder”

Alejandra Ramos

Varsovia, Polonia (CNN) — El presidente Joe Biden declaró enérgicamente el sábado que el presidente ruso, Vladimir Putin, ya no debería ser el líder de su país.

“Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, anunció Biden al final de un discurso pronunciado frente al Castillo Real de Varsovia.

Fue lo más lejos que Biden ha ido al pedir un cambio de régimen en Rusia y refleja un cambio significativo en el enfoque estadounidense hacia Moscú. Funcionarios estadounidenses habían dicho anteriormente que sacar a Putin del poder no era su objetivo.

Así ha sido, día a día, la guerra en Ucrania: datos y cronología sobre la invasión rusa

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió a Biden y dijo: “Esto no lo debe decidir el Sr. Biden. Solo debe ser una elección del pueblo de la Federación Rusa”.

Más tarde, la Casa Blanca dijo que el presidente Biden no se refirió a un cambio de régimen. “El punto del presidente fue que no se puede permitir que Putin ejerza poder sobre sus vecinos o la región. No estaba discutiendo el poder de Putin en Rusia o el cambio de régimen”, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

El discurso final de Biden

Biden abrió su discurso diciendo que Ucrania es ahora una batalla de primera línea en la lucha entre la autocracia y la democracia, presentando la invasión de Rusia a su vecino como parte de la lucha de décadas que se ha desarrollado entre Occidente y el Kremlin.

“Mi mensaje para el pueblo de Ucrania es… estamos con ustedes. Punto”, dijo Biden, en un discurso pronunciado frente al Castillo Real en Varsovia, Polonia.

Fuego y humo se elevan luego de una explosión en Lviv, Ucrania, el sábado 26 de marzo. (CNN)

Justo antes de que Biden hablara en Polonia, un ataque aéreo golpeó un depósito de combustible en las afueras de Lviv, Ucrania, a unas 200 millas de donde hablaría el presidente. El ataque provocó que una nube de humo y llamas se elevara sobre la ciudad del oeste de Ucrania, que en gran medida había sido vista como un refugio seguro durante la guerra dada su distancia de la frontera entre Rusia y Ucrania.

Fue un ataque sorprendente, que se produjo solo un día después de que el ejército ruso dijera que la primera fase del conflicto había terminado y que estaban dirigiendo su atención a las disputadas partes orientales de Ucrania. Después de días de líderes occidentales mostrando su frente unido contra Rusia, el ataque podría verse como una respuesta de Putin y su ejército a Biden y Occidente.

Biden, parado en el borde este de la OTAN, en Polonia, emitió una severa advertencia durante su discurso y le dijo a Putin: “Ni siquiera pienses en moverte en una sola pulgada en el territorio de la OTAN”. Dijo que Estados Unidos estaba comprometido con las obligaciones de protección colectiva establecidas en la carta de la OTAN “con toda la fuerza de nuestro poder colectivo”.

OPINIÓN | El número que pone en riesgo a Vladimir Putin

Pero Biden dejó en claro que el conflicto actual en Ucrania, que no es miembro de la OTAN, no requiere que EE.UU. se involucre directamente.

“Las fuerzas estadounidenses no están en Europa para entrar en conflicto con las fuerzas rusas, las fuerzas estadounidenses están aquí para defender a la OTAN”, dijo.

En un mensaje a los polacos y otros aliados de la OTAN, Biden usó un grito de la era de la Guerra Fría del difunto Papa Juan Pablo II, nacido en Polonia, para unir a una nación que enfrenta nuevas amenazas.

“No tengas miedo”, dijo Biden.

“Nada de esa batalla por la libertad fue simple o fácil. Fue un largo y doloroso trabajo que se libró no durante días y meses, sino años y décadas”, dijo Biden a la multitud. “Resurgimos de nuevo en una gran batalla por la libertad, una batalla entre la democracia y la autocracia, entre la libertad y la represión”.

Dijo que las mismas lecciones deben aplicarse a la amenaza actual de Rusia.

“Esta batalla tampoco se ganará en días o meses. Necesitamos armarnos de valor para una larga lucha por delante”, dijo Biden.

Biden cita lecciones aprendidas en la Europa del siglo XX

(BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Más temprano en el día, Biden citó una oscura historia de vacilación de EE.UU. para involucrarse en las guerras de Europa como un ejemplo de cómo la seguridad del continente es de interés nacional estadounidense, un comentario sorprendente que ilustra el cambio radical en la política exterior de EE.UU. desde la última administración.

“La capacidad de Estados Unidos para cumplir su papel en otras partes del mundo se basa en una Europa unida y una Europa segura”, dijo Biden el sábado cuando se reunió con el presidente polaco, Andrzej Duda, en Varsovia. “Hemos aprendido de las tristes experiencias en dos guerras mundiales, cuando nos hemos mantenido al margen y no hemos estado involucrados en la estabilidad en Europa, siempre vuelve para atormentar a Estados Unidos”.

Biden se reunió con funcionarios ucranianos en Polonia al comenzar el último día de un viaje al extranjero de alto riesgo

Los comentarios de Biden se produjeron durante el último día de un viaje de último minuto a Europa destinado a sincronizar cómo los aliados occidentales abordan la agresión de Rusia contra Ucrania. Biden y Duda pasaron un largo período en una reunión individual antes de comenzar una sesión ampliada con los asistentes. Biden dijo que planteó las comparaciones de la guerra mundial durante la reunión privada.

En breves comentarios, Biden citó repetidamente el compromiso de Estados Unidos con el compromiso de defensa común del Artículo V de la OTAN y señaló que fue uno de los principales defensores de la membresía de Polonia en la OTAN cuando era senador hace 25 años.

“Tomamos el Artículo 5 como un compromiso sagrado, no como algo desechable, un compromiso sagrado que se relaciona con todos los miembros de la OTAN”, dijo Biden, insistiendo en que los miembros deben permanecer “absoluta y completamente unidos”.

Los comentarios del presidente contrastan marcadamente con la política exterior de “Estados Unidos primero” del expresidente Donald Trump, quien calificó a la OTAN de “obsoleta” antes de asumir el cargo y, a menudo, cuestionó el valor de las alianzas estadounidenses con las naciones europeas. El tiempo de Trump en el cargo estuvo marcado por sus disputas con líderes extranjeros y la naturaleza a menudo polémica de sus tratos con los aliados estadounidenses tradicionales en Europa y en todo el mundo.

Dada esta historia reciente, la fuerza y ​​la unidad de la OTAN han sido cuestionadas en los últimos años. Biden le dijo a Duda que estaba seguro de que Putin “contaba con poder dividir la OTAN y separar el flanco este del oeste, y separar a las naciones en base a historias pasadas. Pero no pudo hacerlo”.

Y al señalar que Polonia había acogido a millones de refugiados que huían de la violencia en Ucrania, Biden se refirió a los inmigrantes que buscan ingresar a Estados Unidos en su frontera sur. Pero dijo que Estados Unidos también debe acoger a las personas que huyen de la guerra en Europa.

“Tenemos, en nuestra frontera sur, miles de personas al día, literalmente, no en sentido figurado, tratando de ingresar a Estados Unidos”, dijo. “Pero creemos que nosotros, Estados Unidos, también deberíamos hacer nuestra parte en relación con Ucrania, abriendo nuestras fronteras a otras 100.000 personas”.

Biden se reunió con funcionarios ucranianos en Varsovia

El presidente de EE.UU. Joe Biden junto con el secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken y el secretario de Defensa de EE.UU. Lloyd Austin asisten a una reunión sobre la guerra de Rusia en Ucrania con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania Dmytro Kuleba y el ministro de Defensa de Ucrania Oleksii Reznikov en Varsovia el 26 de marzo de 2022. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP a través de Getty Images)

Más temprano el sábado, Biden se reunió con funcionarios del gobierno ucraniano que habían viajado a Varsovia para compromisos con sus homólogos estadounidenses. La visita de Biden a Europa se centró por completo en la guerra, pero las conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, y el ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, fueron la primera vez que Biden pudo reunirse cara a cara con funcionarios de Ucrania durante su gira.

A medida que avanzaba, Kuleba describió un arduo viaje desde Kyiv a Varsovia que incluyó un tren y tres horas en automóvil.

“Es como volar de Kyiv a Washington con un vuelo de conexión en Estambul”, dijo Kuleba. “Lo bueno es que desde el comienzo de la guerra aprendí a dormir en cualquier condición. Así que dormí en el tren, dormí en el auto”.

Biden, al enterarse de cómo habían viajado los ministros, relató que él también había hecho muchos viajes en tren.

Biden se reunió con funcionarios ucranianos en Polonia al comenzar el último día de un viaje al extranjero de alto riesgo

“Estás viendo a un tipo que ha viajado más de un millón, 300.000 kilómetros en un tren. Literalmente”, dijo Biden. El presidente de Estados Unidos viajó desde su casa en Delaware a Washington como senador y vicepresidente en los trenes de Amtrak.

La reunión del grupo en un hotel en Varsovia, que también incluía al secretario de Estado Antony Blinken y al secretario de Defensa Lloyd Austin, ahondó en temas más sustantivos más adelante. Una lectura de la Casa Blanca dijo que los hombres discutieron “más esfuerzos para ayudar a Ucrania a defender su territorio”.

Estados Unidos está considerando sancionar a las empresas rusas que fabrican suministros para el ejército ruso, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con la opción después de la reunión, aunque no se ha tomado una decisión oficial.

Kuleba dijo que creía que los funcionarios de la administración de Biden estaban “ansiosos por seguir adelante con más sanciones”.

Ucrania ha estado presionando a EE.UU. y a la OTAN para que aumenten la asistencia militar que brindan a Ucrania, incluidas las llamadas del presidente Volodymyr Zelensky para establecer una zona de exclusión aérea.

Después de las conversaciones en Bruselas esta semana, durante las cuales Zelensky apareció virtualmente, no parecía que los miembros de la OTAN se hubieran entusiasmado con la idea. Biden ha dicho que involucrarse más directamente en el conflicto podría dar paso a la Tercera Guerra Mundial.

Eso dejó a los líderes de Ucrania consternados. “Estamos muy decepcionados, con toda honestidad. Esperamos más valentía. Esperábamos algunas decisiones audaces. La alianza ha tomado decisiones como si no hubiera guerra”, dijo Andriy Yermak, jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, en una entrevista en vivo con el Atlantic Council el viernes.

Un enfoque en los refugiados en el último día del viaje

El presidente Joe Biden se reúne con refugiados ucranianos y trabajadores de ayuda humanitaria durante una visita al estadio PGE Narodowy, el sábado 26 de marzo de 2022 en Varsovia. (Foto AP/Evan Vucci)

Mientras Biden se reunió con los refugiados en Varsovia, dijo el viernes que hubiera preferido ver la crisis desde una perspectiva aún más cercana.

“No me dejarán, comprensiblemente, supongo, cruzar la frontera y echar un vistazo a lo que está pasando en Ucrania”, dijo. La Casa Blanca ha dicho que no exploró una visita a Ucrania.

La visita al vecino occidental de Ucrania se produce cuando Polonia, en varios frentes, ha instado a Estados Unidos a hacer más en la guerra.

Por ejemplo, Duda, ha pedido a Estados Unidos que acelere y simplifique los procedimientos que permiten a los ucranianos con familiares en EE.UU. venir al país.

Más de 3,5 millones de refugiados han huido de Ucrania, según datos de la agencia de refugiados de las Naciones Unidas publicados el martes. La gran mayoría de esos refugiados han huido a los vecinos occidentales de Ucrania en toda Europa.

Personas donan sus casas de alquiler a los refugiados

Polonia, que limita con Ucrania al oeste, ha registrado más de 2 millones de refugiados ucranianos que cruzan el país, aunque no todos los refugiados que han entrado en Polonia permanecen allí.

Biden se reunió con el chef José Andrés y otros voluntarios en Varsovia el sábado en un sitio de distribución de alimentos para Andrés’ World Center Kitchen, la organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar comidas después de los desastres.

Biden se reunió con algunos de los voluntarios, algunos de Europa y otros de Estados Unidos.

“Dios los ama”, se podía escuchar al presidente diciéndoles y preguntando si podía ayudarlos.

Después de su reunión con los refugiados en el Stadion Narodowy, los reporteros le preguntaron a Biden qué pensaba al ver a los refugiados ucranianos mientras trata con Putin todos los días. Biden respondió: “Es un carnicero”.

Kyle Blaine, Kaitlan Collins y Sam Fossum de CNN contribuyeron a este reporte.

