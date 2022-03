Exclusivo: dentro de una rara reunión de EE.UU. con un general ruso en Moscú

olivertapia

(CNN) — Una rara reunión cara a cara entre oficiales militares rusos y estadounidenses la semana pasada provocó un “estallido” de emociones de un general ruso normalmente estoico, un “momento revelador” que los estadounidenses presentes creen que insinuó mayores problemas de moral en el ejército de Rusia, según un registro militar estadounidense de lo que ocurrió.

El registro, que fue revisado por CNN, describe la perspectiva de los dos agregados de defensa que asistieron y sus propias impresiones de lo que vieron y escucharon. No ofrece una explicación definitiva del comportamiento del general ruso. Los militares o la comunidad de inteligencia nunca hacen públicas los registros de reuniones delicadas porque se examinan en busca de pistas sobre el pensamiento y las intenciones de un adversario.

La reunión, celebrada en el Ministerio de Defensa ruso en Moscú, es un caso poco frecuente de funcionarios de defensa rusos y estadounidenses sentados en persona desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero. El registro describe la reunión como tensa, con signos visibles de estrés en el lado ruso.

Toma nota en particular del comportamiento del mayor general ruso Yevgeny Ilyin, subjefe de la dirección principal de cooperación internacional que tiene un largo historial de trato con funcionarios estadounidenses. En un cambio respecto a la práctica habitual, Ilyin habló sin notas ni puntos de conversación establecidos, según la lectura.

Cuando la reunión se disolvía, un agregado de defensa de EE.UU. “inquirió casualmente” sobre las raíces familiares de Ilyin en Ucrania, y el “comportamiento estoico” del general ruso de repente se convirtió en sonrojo y agitación, según el registro. Los estadounidenses informaron que Ilyin respondió “sí” y dijo que nació en Dnipropetrovsk antes de mudarse con su familia a Donetsk, donde fue a la escuela.

Pero los funcionarios estadounidenses informaron que Ilyin luego agregó que la situación actual en Ucrania es “trágica y estoy muy deprimido por eso”, y luego se fue sin estrechar las manos, según el registro.

No está claro por qué se llevó a cabo la reunión o las circunstancias detrás de ella. CNN no sabe si hay documentación adicional que describa la reunión. El registro no incluye los nombres de los agregados estadounidenses en la reunión y CNN no ha podido conocer sus identidades. El Pentágono y el Departamento de Estado se negaron a comentar. CNN se ha comunicado con el Ministerio de Defensa de Rusia en busca de comentarios.

El equipo de EE.UU. tuvo la sensación, según el registro, de que Ilyin se quedó a poco de acusar a EE.UU. y Ucrania de atrocidades contra su familia. No está claro qué los llevó específicamente a llegar a esa conclusión, pero uno de los agregados dijo: “El fuego en sus ojos y su comportamiento nervioso provocaron escalofríos”.

El registro decía que uno de los agregados se quedó boquiabierto, y ambos estadounidenses informaron que nunca habían “presenciado tal exabrupto por parte de sus homólogos rusos en una reunión oficial”.

Las reuniones de EE.UU. con funcionarios rusos suelen ser asuntos con guión. Si bien no está claro en el resumen qué condujo precisamente a la reacción de Ilyin, los dos agregados de defensa estadounidenses que asistieron a la reunión evaluaron la reacción del general como una posible señal de problemas de moral.

“Como mínimo, está claro que los problemas de moral entre las fuerzas rusas no se limitan a las tropas de primera línea”, concluye el registro.

Un vistazo a las relaciones militares entre EE.UU. y Rusia

El registro ofrece un vistazo entre bastidores de un ejército ruso que fracasó en su aparente objetivo de tomar rápidamente Kyiv después de lanzar la invasión el mes pasado. Altos funcionarios militares estadounidenses han dicho en público y en privado que la moral de las fuerzas militares rusas está sufriendo al entrar en la cuarta semana de su invasión de Ucrania, una invasión que los funcionarios estadounidenses creen que el presidente ruso, Vladimir Putin, creía que sería mucho más rápida y fluida de lo que ha sido.

En una entrevista el martes con Christiane Amanpour de CNN, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuestionó las evaluaciones estadounidenses de que las tropas rusas tenían problemas de moral. “Probablemente tendría que dudar de esta información”, dijo Peskov. “Uno tiene que dudarlo, y tiene que pensar dos veces si es cierto o no”.

El Kremlin ha continuado, desde mucho antes de la invasión, negándose al contacto directo de alto nivel entre los generales estadounidenses de alto rango y sus homólogos rusos, lo que hace que esta reunión sea de mayor interés. EE.UU. tiene una línea telefónica de comunicación con el ejército ruso que ha sido probada diariamente pero no ha sido utilizada.

Estados Unidos cree que la negativa a celebrar reuniones de alto nivel se debe a las preocupaciones del Kremlin de que los encuentros mostrarían su vulnerabilidad si permitieran tales reuniones, porque corre el riesgo de admitir tácitamente que existe una situación anormal, según la lectura.

Incluso antes del notable final de la reunión, los funcionarios estadounidenses informaron que el estoicismo de Ilyin comenzó a marchitarse en la reunión cuando los estadounidenses calificaron la situación de Ucrania como una crisis, y el general ruso rápidamente los “corrigió y reviró”.

El general ruso no se desvió en las discusiones de la estrategia rusa de ganar a toda costa de la invasión de Ucrania, según la lectura. En este caso, los dos estadounidenses creen que presenciaron a un general ruso que estaba “claramente angustiado por la situación pero que no tenía dónde proyectar su ira excepto haciéndolo en línea con la narrativa patrocinada por el estado del Kremlin”, según el registro.

El registro hace notar que los estadounidenses no descartan que el encuentro pueda haber subrayado el endurecimiento de la posición rusa sobre la guerra y la necesidad de los oficiales militares rusos de cumplir sus órdenes porque no tienen otra opción.

Un alto funcionario de defensa dijo la semana pasada que Estados Unidos ha “recogido indicaciones anecdóticas de que la moral no es alta” en algunas de las unidades militares de las fuerzas rusas.

“Ciertamente tenemos indicios de que la moral es un problema creciente dentro de las fuerzas rusas que luchan en Ucrania”, dijo el martes a periodistas el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby. “A medida que pasa el tiempo, y continúan sin lograr el progreso que quieren lograr, hemos visto cada vez más indicios de que la moral y la cohesión de las unidades son un problema”.

Devan Cole de CNN contribuyó a este informe.

